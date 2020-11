Detalii neştiute despre Gheorghe Dincă. Apără ucigaşul pe cineva? Dezvăluiri exclusive ale criminologului Dan Antonescu

În plină pandemie, părem să fi uitat de cazul presupusului criminal Gheorghe Dincă. Celebrul criminolog Dan Antonescu avertizează, însă, în privința finalului procesului și a anchetei. Încă nu știm dacă Dincă a acționat la ordinele cuiva sau protejează pe cineva, situații în care informațiile pe care le deține sunt vitale.

Cazul lui Gheorghe Dincă trezește și acum fiori, deși atenția opiniei publice se îndreaptă mai mult către noile restricții impuse de răspândirea virusului COVID-19. Criminologul Dan Antonescu a încercat să analizeze, în exclusivitate pentru FANATIK, ipotezele legate de finalul procesului: „Omul acesta este pretabil la orice. El poate fi o fântână de informații, dar în același timp, poate fi un cap de linie”.

Cu toate acestea, Antonescu a explicat clar faptul că nu a avut, în mod direct, legătură cu procesul în care este acuzat „monstrul din Caracal”. „Nu am vrut să mă hazardez într-o zonă pe care nu o cunosc, din punct de vedere informativ și probațional. E părerea unui om care privește la televizor sau află informații din presă și în baza lor își formează opinii”, a argumentat domnia sa.

Gheorghe Dincă poate oferi detalii despre eventualii complici ori să rămână „lup singuratic”

Până acum, acuzatul Dincă a avut reacții contradictorii. A afirmat că, în urma anchetei ar putea să „cadă capete mari” , dacă el va spune adevărul și s-a comportat ciudat în fața familiilor victimelor. L-am întrebat pe expertul Antonescu la ce ne putem aștepta, în această situație, de la presupusul asasin. „Cu privire la viitoarele reacții ale acestui om, nu pot să-i creez un proces de intenție. Însă n-am cum să nu fac o paralelă între această speță și multe cazuri la care am lucrat. Aici doar mi-am dat cu părerea, pe cât mi-a permis bunul simț profesional”, a continuat expertul.

De altfel, dincolo de eventuala strategie a celui bănuit de uciderea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu, Dan Anonescu a fost ferm: „Contează foarte mult informațiile pe care le dețin anchetatorii și modul în care le vor folosi. Pentru spectatorii de la televizor, este un caz interesant și, scuzați-mi cinismul, trecem peste drama celor două familii. Până la urmă, avem de a face cu un om acuzat de mai multe crime și care așteaptă verdictul. Până la proba contrarie, el beneficiază de prezumția de nevinovăție”.

Și aici avem de a face cu o problemă, pusă pe tapet de mai multe luni de mass-media, mai exact dacă dovezile strânse nu îl încriminează, deja, în mod decisiv, pe Dincă. „Nu știu cât operează prezumția de nevinovăție în cazul lui, date fiind probele existente, dar, dacă va fi condamnat, acest om trebuie să-și ducă pedeapsa nu numai fizic, ci și psihic. Adică, până la urmă să înțeleagă ce a făcut. Să facă o recluziune. Niște ani de stat într-o celulă nu reprezintă foarte mult, dacă nu conștientizezi gravitatea faptelor comise. Dacă doar te uiți la ceas și la calendar, așteptând să ieși ca să-ți continui activitatea, înseamnă că pedeapsa nu și-a atins scopul!”, ne-a declarat specialistul criminalist.

„Un om care a conștientizat că drumul său este o fundătură”

De curând, Dincă a șocat, din nou. A apărut sfidător la proces și a cerut o altă amânare. Referitor la „strategia ” acuzatului, Dan Antonescu a comentat, de sub „umbrela” unui fin cunoscător: „Sincer, m-am oprit din a urmări reacțiile lui, pentru că nu mă mai interesează ca la început. Acum, m-am lămurit. În parte, suspiciunile mele s-au confirmat. Acest individ este la un pas de… „ceva”, dar nu vreau să trag concluzii care să fie ulterior speculate. Observăm un comportament tipic unui om care a conștientizat că drumul său este, de fapt, o fundătură. Se află în pușcărie, este conștient că o mare parte din ce i-a mai rămas din viață se va finaliza după gratii și atunci încearcă o serie de tertipuri…”

O altă dilemă care nu și-a găsit răspunsul și care, probabil, face parte din „jocul” lui Dincă este cea legată de schimbarea frecventă a declarațiilor. „Am avut astfel de situații în care oamenii care au greșit au făcut-o sub impulsul momentului, nu din pricina unor reacții premeditate, iar în prima fază a anchetei și-au recunoscut vina și au spus că încearcă să repare ce au stricat ”, a rememorat interlocutorul nostru.

Iată, însă, modul în care se produce o astfel de „schimbare de macaz ”, în asemenea cazuri delicate: „Ulterior, fie influențați de avocați (e drept, mai rar), fie de colegii de celulă, care s-au arătat oripilați pentru că și-au recunoscut fapta și le-au sugerat acestor infractori că trebuie să negocieze cu anchetatorii, acuzații și-au schimbat declarațiile. Apoi au revenit, unii chiar de mai multe ori și până la urmă s-au ales cu pedeapsa maximă. Judecătorii au constatat că acel comportament, inițial corect, s-a transformat într-o muncă a anchetatorilor pentru a anihila și a contrazice afirmațiile ulterioare ale acestor indivizi. Ei se lasă ghidonați de cei care se consideră a toate știutori în materie de legislație penală, bazându-se doar pe faptul că au făcut mulți ani de pușcărie. Cred că acest fenomen i se petrece și lui Dincă”.

Prudență maximă în privința potențialilor „oameni din umbră”

Așa cum spuneam, este vital să aflăm dacă există „oameni din umbră”, ale căror interese ori a căror eventuală implicare ar fi ocrotite de înculpat. De asemenea, este important să știm dacă, până la urmă, infractorul a avut complici. Nici din aceste puncte de vedere, autoritățile încă nu au izbutit să dea de capătul firului poveștii…

„Nu am de unde ști acest lucru și ar fi o greșeală din partea mea să afirm că Dincă apără sau nu pe cineva. Sunt, totuși, două variante, referitoare la oamenii asemănători lui. Ori au un grad de inteligență nu prea ridicat, ori unul prea înalt. Primii nu înțeleg când și unde să se oprească. Un asemenea individ se găsește, cumva, în postura unui jucător de șah nu foarte experimentat, care vrea să înțeleagă regulile jocului și atunci când are de făcut o mutare, încearcă să gândească precum profesioniștii în domeniu: „dacă eu voi muta așa, atunci adversarul va răspunde așa..”. Iar după ce caută câteva variante de abordare, constată că trebuie, totuși, să mute. Evident, mută cât mai prost posibil, pentru că s-a pierdut în amănunte pe care nu le cunoștea, pentru putea juca șah”, a analizat Dan Antonescu.

Nu ne-am putut stăpâni curiozitatea, astfel că am întrebat care sunt „instrucțiunile” necesare pentru un personaj capabil, într-adevăr, să disimuleze complet și să inducă în eroare autoritățile. Răspunsul a venit rapid: „Pentru asta, trebuie să studiezi enorm. Ca să izbutești să faci un joc într-o anchetă, este necesară foarte multă experiență. Iar Dincă nu dispune de această experiență. A încercat ceva, nu știu cât de mult i-a reușit și nu pot spune cât îl va aprecia judecătorul!”.

Lacrimi de crocodil în fața mamei Luizei Melencu

Un alt moment care a contrariat opinia publică a fost cel în care Dincă a izbucnit în lacrimi când mama Luizei Melencu s-a apropiat de el… „De multe ori, lacrimile sunt reale, atât din punct de vedere fizic, dar și din interior, adică sufletește vorbind. Dar stai și te gândești care este motivul apariției acelor lacrimi. Ca rezultat al conștientizării a infracțiunii comise sau a ce te așteaptă?… Este o nuanță pe care nu aș vrea să insist acum”, a punctat criminalistul.

Cu toate acestea, Dan Antonescu a rememorat situații de acest gen, cu care s-a confruntat în timpul carierei: „Am avut de a face cu oameni care se dădeau cu capul de pereți, la figurat, pentru că abia atunci înțelegeau ce-i așteaptă. Nu-i interesa ce au făcut, ci doar ce urmează să li se întâmple. Aceasta era problema cea mai mare a majorității dintre ei. Poate că în cazul lui Dincă avem de a face cu un regret real, dar nu am de unde să știu, pentru că nu am stat de vorbă cu acest om nici măcar o secundă. Am văzut știrile la televizor și am ascultat declarațiile anchetatorilor și ale profilerilor”.

Faptul că judecătoarea a interzis accesul presei la ședințele Tribunalui a trezit oarece nedumeriri. Dan Antonescu a ținut să lămurească și aspectul respectiv: „Această reacție ține de bunul simț juridic, nu neapărat de faptul că ar putea deveni un avantaj al acuzatului. Vorbim despre o măsură de protecție pentru victime și pentru rudele acestora. Nu cred că decizia îl avantajează pe Dincă sau că el însuși se bazează pe acest lucru, pentru că o astfel de abordare din partea judecătorului este firească. Există foarte multe aspecte, chiar prevăzute de codul de procedură, unde judecătorul are libertatea să decidă când să facă o astfel de ședință, iar atunci când consideră că este necesară din punct de vedere moral, procedează în consecință”.

Tot de la intervievatul nostru am aflat că dacă unii dintre avocați sau dintre inculpați consideră că metoda desfășurării proceselor cu ușile închise contează în avantajul lor, percepția este greșită. „Nicidecum nu s-ar fi gândit judecătorii la aceste persoane, ci la bunul simț al anchetei. Într-un astfel de context se poate ajunge în zone foarte sensibile, în care anumite detalii nu trebuie făcute publice. E mai bine, să se întâmple așa, mai ales în cazuri în care sunt prezente victime sau rude ale lor. După ce aceste persoane au suferit o traumă, ar însemn să răsucești cuțitul în rană… Orice traumă, fizică sau psihică, lasă urme, iar legislația nu încearcă neapărat să pedepsească autorul, ci să repare ori să nu agraveze fapta acestuia”, a continuat criminalistul.

Detectorul de minciuni, o soluție îndepărtată

S-a vorbit foarte mult în presă și în societate, în general, despre faptul că detectorul de minciuni ar putea fi o variantă pentru aflarea adevărului și în cazul lui Gheorghe Dincă. Totuși, potrivit legislației românești, testul cu poligraful nu poate fi aplicat decât cu acordul suspectului. Din ce am aflat de la domnul Antonescu, nu se pot face excepții. Mai mult, se pare că inclusiv această metodă are lipsurile sale, demne de luat în considerare.

„În primul rând, acest tip de testare are limite prevăzute în legislație. E bine să ne bazăm pe legislație. Apoi, sunt oameni care își pot controla atitudinea sau pot folosi diverse substanțe care să le atenueze reacțiile. Așa am înțeles eu, în tinerețea mea profesională, că o asemenea testare era doar un indiciu, în niciun caz o probă. Acum, cu noile reglementări și cu prospetele câștiguri venite din zona științei, poate că vom face un pas înainte. Sigur, va rămâne la latitudinea judecătorului să apeleze la această soluție, atunci când dori și când îi permite legea să accepte o astfel de probă”, a argumentat domnia sa.

Așadar, dincolo de orice variantă și de cercetări, așteptăm, cu toții, finalul „cazului Caracal”. Și după cum evoluează lucrurile, inculpatul Dincă ne va da, în continuare, tuturor mult de lucru…

Dan Antonescu, o experiență de 18 ani în domeniul infracțiunilor de violență amplă

Cunoscutul criminolog Dan Antonescu este fost șef al Serviciului de Omoruri din cadrul Poliției Capitalei, dar și al Direcției de Operațiuni Speciale. Ulterior, a lucrat în funcția de consilier al Inspectorului General al IGPR. De asemenea, are o activitate interesantă în mass-media, unde se poate mândri cu ciclurile de emisiuni TV „Investigatorii ” și „Anchetele Comisarului Antonescu ”.

Când discută despre activitatea sa, Dan Antonescu povestește: „Am lucrat în domeniul infracțiunilor de mare violență timp de 17-18 ani, în special la Poliția Capitalei. Însă, am desfășurat ultimii doi ani din activitatea mea într-o direcție de suport, nu doar în domeniul acestor infracțiuni. Am cunoscut acest fenomen atât de bine, încât să pot să-mi dau cu părerea”.