Detalii neștiute despre vizita lui Mircea Lucescu la clinica din Belgia: “Este un doctor român! Una dintre somitățile medicinei mondiale”

Giovanni Becali a oferit, la FANATIK, informații extrem de importante și de interesante despre vizita lui Mircea Lucescu la clinica din Belgia. Cine este, de fapt, doctorul care l-a tratat pe selecționerul României.
Adrian Baciu
24.02.2026 | 09:00
Informații importante despre vizita lui Mircea Lucescu la clinica din Belgia. Sursa foto: colaj Fanatik
După ce a fost externat de la Spitalul Universitar din București, selecționerul României, Mircea Lucescu, a plecat în Belgia pentru investigații medicale suplimentare. Aici, acesta a fost consultat de un specialist renumit în oncologie moleculară. E vorba de un conațional, considerat o somitate în domeniul medicinei.

La ce medic a fost, de fapt, Mircea Lucescu în Belgia. Giovanni Becali: ”Un doctor român. Una dintre somitățile medicinei mondiale”

Subiectul legat de situația lui Mircea Lucescu, cu ceva mai mult de o lună până la barajul pentru Mondiale cu Turcia, nu putea lipsi de la emisiunea ”Giovanni Show”. Cunoscutul impresar de fotbaliști a reamintit din nou faptul că a schimbat câteva mesaje cu ”Il Luce”.

Apoi, Giovanni Becali a vorbit despre medicul care l-a tratat pe antrenorul primei reprezentative. Deși Lucescu a fost internat în Belgia, el a ajuns pe mâna unui român: ”o somitate a medicinei mondiale”, dezvăluie impresarul.

”Toate lumea din România s-a întrebat: ‘nu avem și noi doctori?’ că el acum a fost asigurat de doctorii din Belgia, de undeva. Și eu am auzit de la un alt medic că doctorul unde a fost el e una dintre somitățile medicinei în lume, care e român.

E român. Deci el a fost la un doctor român. El nu a plecat în orb. S-a dus undeva unde a primit o veste 100%. Eu știu de la un prieten al acelui doctor că este unul dintre cei mai mari doctori din lume în problema pe care o avea Mircea Lucescu”, a afirmat Giovanni.

Cine este medicul român care a avut grijă de Mircea Lucescu la clinica din Belgia

Externat de la Spitalul Universitar din București pe 9 februarie, așa cum Horia Ivanovici a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Mircea Lucescu a plecat apoi în Belgia. Selecționerul ”tricolorilor” a fost consultat aici de doctorul Ștefan Constantinescu.

Așa cum spunea și Giovanni Becali în emisiunea de duminică de la FANATIK, vorbim de o somitate a medicinei. În prezent, Prof. Dr. Ștefan Constantinescu este profesor de Biologie Moleculară și Celulară la Université Catholique de Louvain. Acesta conduce un laborator specializat în semnalizare celulară și hematologie moleculară la Institutul de Duve și la Ludwig Institute for Cancer Research din Bruxelles, Belgia.

Mai este medic și doctor în științe medicale. El urmează o pregătire postdoctorală în biologie celulară sub îndrumarea profesorului Harvey F. Lodish la Whitehead Institute for Biomedical Research, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, ca bursier al Medical Foundation Boston și al Anna Fuller Fund (1995-2000).

Încă din anul 2000 lucrează la propriul laborator la Ludwig Institute for Cancer Research din Bruxelles. Acesta studiază aici structura și funcția receptorilor pentru citokine, kinazelor Janus și a proteinelor STAT, precum și semnalizarea în hematogeneza normală și patologică, conform informațiilor oficiale.

Ștefan Constantinescu este membru al Academiei Regale de Medicină din Belgia, al Academiei Române de Științe Medicale și al Academiei Române. Între 2021 și 2024 a fost președinte al Federației Academiilor Europene de Medicină.

