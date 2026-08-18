Detalii neștiute din relația lui Lamine Yamal cu fosta iubită. Cine a dictat regulile în povestea lor de dragoste

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Una dintre tinerele cu care Lamine Yamal s-a iubit a venit cu detalii neștiute din relația cu celebrul fotbalist. A dezvăluit abia acum cine este persoana care a dictat reguli foarte stricte în povestea lor de dragoste.

Lamine Yamal, ghidat de o persoană dragă în fosta relație sentimentală

Joacă pentru Barcelona și a câștigat Cupa Mondială 2026, dar nu a renunțat la școală. Lamine Yamal (19 ani) nu are studii superioare, însă datorită mamei sale, Sheila Ebana. Femeia originară din Guineea Ecuatorială l-a încurajat mereu să aibă și o diplomă pe lângă activitatea de pe teren.

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Fotbalistul a ținut cont de acest îndemn, figura maternă fiind o persoană impunătoare. I-a pregătit ani la rând înainte de fiecare antrenament un preparat culinar sățios și delicios. Starul celor de la Barcelona a spus . Cea care i-a dat viață a reușit să se implice deplin, inclusiv în viața privată a fiului său.

Într-un interviu acordat recent, o fostă iubită a venit cu informații șocante. Cântăreața Nicki Nicole (25 ani) a dezvăluit că legătura cu celebrul sportiv a fost una coordonată de mama acestuia. Artista argentiniancă a povestit că povestea de dragoste a fost una în care au existat numeroase reguli de comportament.

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„Mama lui Yamal mi-a interzis să-i cer mai mult de 1.000 de euro cât timp era în afara Spaniei. Ea mi-a impus reguli foarte precise. Nu aveam voie să-i trimit mesaje sau să mă văd cu el înaintea meciurilor”, a mărturisit fosta iubită a lui Lamine Yamal, potrivit .

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Petrecere pentru aniversarea de 19 ani

Internaționalul spaniol și frumoasa vedetă au fost împreună doar câteva luni, relația fiind confirmată la ziua de naștere a campionului mondial, în 2025. Anul acesta a avut-o alături pe actuala iubită, actrița Ines Garcia (21 ani). Sportivul a împlinit 19 ani pe 13 iulie, însă petrecerea a fost organizată după Campionatul Mondial.

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Evenimentul grandios a avut loc pe un domeniu de lux din Catalonia. Lamine Yamal a invitat aproximativ 100 de persoane pe terenul de la Mas de Sant Llei, în Vilanova del Valles, care se întinde pe circa 40 de hectare. Locația este renumită pentru evenimentele de top, decorul inedit și o reședință impunătoare.

De asemenea, dispune de grădini întinse pe 30.000 de metri pătrați, arbori seculari și un lac artificial. Gastronomia este un alt detaliu care nu este trecut cu vederea. Gavi, Fermin Lopez, Hector Fort și Joan Garcia s-au aflat printre cei care l-au sărbătorit pe spaniol. Invitații s-au delectat cu cele mai apetisante preparate culinare.

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Ines Garcia, îndrăgostită de Lamine Yamal

Lamine Yamal și Ines Garcia sunt de nedespărțit, în ciuda faptului că mulți spun că fotbalistul o ignoră destul de mult pe actriță. Alții susțin că starul celor de la Barcelona o răsfață cu cadouri și bijuterii de lux. Frumoasa șatenă a subliniat că nu stă cu sportiv pentru partea materială, deși ar primi o sumă destul de mare de la acesta.

„Sunt îndrăgostită de Lamine de mult timp. L-am văzut la televizor și am fost mereu îndrăgostit de el. Când am primit mesajul lui am fost extrem de fericită. A fost unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea. M-a invitat la o întâlnire și nu l-am putut refuza.

Știam că trebuie să pun capăt relației anterioare pentru că nu mai eram pe aceeași lungime de undă cu fostul meu partener. Cred că astfel de lucruri se întâmplă pur și simplu. Sincer îl iubesc foarte mult și cred că este sufletul meu pereche”, a explicat Ines Garcia, conform sursei citate anterior.