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după venirea lui Laurențiu Reghecampf. Internaționalul moldovean și-a dorit în mod special să vină la FCSB deși a fost dorit și de alte cluburi.

Nicolae Usatîi, patronul lui Petrocub, îi face portretul noului transfer de la FCSB

Petrocub Hîncești, campioana Republicii Moldova, este patronată de Mihail Usatîi și de fiul său Nicolae, care este cel care ia deciziile la echipă. Acesta a oferit detalii interesante despre profilul lui Petru Popescu: „E un jucător care e într-o formă foarte bună atât la echipa națională cât și la Petrocub, un marcator. Eu cred că are multe calități, este puternic și un jucător foarte serios, cu o viață personală foarte ordonată”.

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Pe lângă suma de 250.000 de euro, Petrocub ar putea să mai încaseze bani importanți: „ Credem foarte mult în el și pe lângă sumele care s-au vociferat noi am păstrat și procente dintr-un viitor transfer, așa că sigur nu este un punct final în cariera fotbalistului”.

Gigi Becali a dezvăluit că atacantul de 24 de ani va primi un salariu de 10.000 de euro pe lună. „Eu îmi doresc foarte mult să văd cum joacă și că e titular. Pentru noi ar fi o mândrie foarte mare și acest transfer la FCSB este important pentru fotbalul din Republica Moldova. Ne bucurăm mult pentru el și cu siguranță merită banii pe care i-a primit. E un salariu net superior pe care ar fi putut să îl primească cel mai bun jucător al nostru, de câteva ori mai mare și un salt mare pentru Petrocub”.

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Dezvăluiri de culise de la negocierile dintre FCSB și Petrocub

Nicolae Usatîi a explicat cum a descurs totul: „Noi nu ne-am implicat în negocieri, ci a fost intermediată de doi agenți și a fost foarte bine așa. Cu siguranță e bine și pentru echipa națională, mai ales că noi dăm majoritatea jucătorilor și sper să ajute atât FCSB cât și echipa națională”.

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Negocierile au început în urmă cu 4 zile: „Discuțiile au început duminică, când FCSB a primit mai multe materiale video și informații despre jucător și toată situația lui. În trei zile s-au hotărât. Contractul nu a fost încă semnat, dar cred că totul se va rezolva până la finalul zilei”.

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Petru Popescu, deturnat de FCSB după ce a fost aproape să ajungă în Kazahstan

Vârful cu 4 goluri în 10 meciuri la naționala Republicii Moldova și alte 8 reușite în 20 de meciuri la Petrocub în acest sezon, a atras atenția și altor echipe: „Au fost nu mai puțin de 3 echipe din Kazahstan care l-au dorit, multe echipe și agenți care au sunat.

Eu mi-am rezervat să dau un răspuns final până pe data de 7 decembrie, doar că cei de la FCSB au fost foarte insistenți și uneori trebuie să iei niște decizii bazate pe simțul intern. Poate că a fost o greșeală, dar consider că am făcut un lucru corect pentru că el și-a dorit să vină la FCSB”.

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Portretul lui Petru Popescu, noul transfer al FCSB

și are toate motivele să fie concentrat la maximum: „El tocmai s-a căsătorit acum câteva săptămâni și îi mai dă o extramotivație și faptul că este totuși foarte aproape de casă. Clar va fi în apele lui și se va strădui la maxim să reușească în România, nu undeva mult mai departe”.

Nicolae Usatîi a mai oferit detalii interesante despre Petru Popescu: „La Petrocub s-a comportat exemplar. Cea mai bună calitate a lui e lipsa de frică indiferent de adversar, iar asta poate face o diferență foarte mare. Nu se lasă copleșit de emoții și nici de responsabilitate. E cel mai mare avantajul al lui Petru și de-asta cred că nu va avea obstacole cel puțin psihologice pentru a se dezvolta la FCSB. Eu cred că e o investiție pentru FCSB și îi dorim mult succes”, a mai patronul lui Petrocub pentru site-ul nostru.