Detalii noi despre cazul bărbatului din Chiajna care și-a luat ostatică fiica. Cum l-au scăpat judecătorii de închisoare, în ianuarie

Marin B., bărbatul din Chiajna care și-a ținut fiica sechestrată mai bine de 24 de ore, după un conflict cu soția lui, fusese condamnat în luna ianuarie pentru conducere fără permis. Bărbatul nu avea voie să comită alte infracțiuni în perioada de probațiune.

Bărbatul din Chiajna, trimis de judecători să lucreze voluntar la Poliția Locală

Pe 18 ianuarie 2023, Marin B și un termen de probațiune de doi ani, perioadă în care acesta era obligat să se prezinte la serviciul de probațiune, să primească vizitele consilierului de probațiune, să anunțe schimbarea locuinței și a locului de muncă.

Judecătorii au mai stabilit ca bărbatul să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, timp de 30 de zile, în cadrul Primăriei Chiajna sau a Poliției Locale din aceeași localitate.

În timpul fazelor de urmărire penală și cercetare judecătorească, bărbatul din Chiajna nu a fost de acord să fie judecat în variantă simplificată, deși și-a recunoscut fapta și a arătat că o regretă. El le-a povestit judecătorilor că a urcat la volan pentru că și că ambulanța pe care o chemase nu mai ajungea.

Le-a spus anchetatorilor că fiica lui făcuse febră mare și nu venea salvarea

”Din cercetările efectuate s-a constatat că inculpatul B. Marin nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, din procesul-verbal încheiat de către organele de cercetare penală reiese că la data de 27.12.2020, inculpatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Fiind audiat, inculpatul a recunoscut săvârșirea infracțiunii, arătând că în data de 27.12.2020, în jurul orelor 08.30, în timp ce se afla domiciliu, împreună cu doi prieteni și cu fiica sa minoră în vârstă de 2 ani, aceasta a început să facă febră mare, fapt pentru care a apel SNUAU 112 pentru a solicita o ambulanță.

După trei apeluri și aproximativ o oră de așteptat, văzând că nu ajunge nicio ambulanță, a decis să se urce la volanul autoturismului marca Audi A4, plecând către spital”, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

În timp ce conducea autoturismul, el a fost oprit de un echipaj de poliție. Din procesul verbal reiese, însă, că povestea nu stătea chiar așa cum a descris-o bărbatul din Chiajna. Mai exact, în mașină nu se afla fiica minoră, iar în momentul în care a fost depistat în trafic, el le-a spus polițiștilor că mergea către o farmacie.

Bărbatul care și-a sechestrat fiica are 10 clase și nu are loc de muncă

Din datele ajunse la instanță, bărbatul din Chiajna are 10 clase, stagiul militar satisfăcut, fără un loc de muncă și este cunoscut cu antecedente penale, fără să mai fi avut o pedeapsă cu închisoarea. Judecătorii au apreciat conduita inculpatului de conștientizare a faptelor, și au decis să opteze către o condamnare sub limita minimă legală a acestei infracțiuni, care este de un an de închisoare.

Joi seara, Marin B. a devenit protagonistul unui episod dramatic, după ce a ales să se închidă în casă alături de fiica lui, acum în vârstă de 6 ani, amenințând că va arunca în aer clădirea cu ajutorul unei butelii. El le-a spus polițiștilor că a apelat la acest gest după o ceartă cu mama fetiței, la finalul căreia femeia i-ar fi spus că îi va lua copilul.

Negocierile cu poliția au durat mai bine de 24 de ore, timp în care bărbatul din Chiajna nu a avut o solicitare explicită față de oamenii de ordine. Vineri seara, bărbatul a părăsit imobilul după o discuție cu avocata lui și după ce a primit asigurări că fiica va ajunge la bunica sau la mătușa ei.