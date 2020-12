Detalii picante din relația lui Remus Truică cu Patricia Kaas: „Făcea dragoste de minune”

Relația clandestină pe care Remus Truică a avut-o cu Patricia Kaas a reieșit la lumină odată cu condamnarea acestuia la șapte ani de închisoare în dosarul Ferma Băneasa. Detalii intime din relația celor doi au fost făcute publice în cartea autobiografică publicată de femeie, „Umbra din vocea mea”.

Totul s-a petrecut cu 10 ani în urmă, iar Truică, având 40 de ani la vremea respectivă, a invitat-o pe artistă la ziua sa ne naștere. Presa scria, la momentul respectiv, că femeia ar fi fost plătită cu 80.000 de euro pentru recitalul privat de de domeniul milionarului.

Episoadele din povestea de dragoste dintre cei doi au fost relatate pe larg de franțuzoaică în cartea menționată mai sus. Se pare că respectiva operă a fost cea care i-a deschis ochii soției lui Truică de la vremea respectivă. Aceasta a intentat divort, nu înainte de a avea o discuție cu solista din Franța pentru a se lămuri că despre soțul ei era vorba.

Amănunte picante din relația lui Remus Truică cu Patricia Kaas

Momentul în care s-au cunoscut este descris de femeie într-o manieră romantică, aceasta fiind impresionată de la început de milionarul român. „Era odată un tânăr care atunci când și-a serbat ziua de naștere a vrut să-i fiu oaspete de onoare. Își dorea mai mult decât orice altceva să vin să cânt pentru el. La el acasă, în frumoasa lui țară.

Abia am aterizat pe aeroport și gazda ne-a invitat la cină într-un restaurant situat pe malul unui lac maiestuos, la câțiva kilometri de Capitală. Un tânăr ne aștepta în prag și mi-a oferit un braț de flori albe. Contrar tuturor așteptărilor mele, seara a fost perfectă. Gazda noastră vorbea franceza fluent, la fel și germana și, firește, engleza. Știa o groază de lucruri despre mine, mă sorbea din priviri. Eu una am remarcat-o pe tânăra și drăguța lui soție, aflată lângă el. Îmi părea puțin absentă, parcă stingherită să fie acolo. Conversația a sărit de la un subiect la altul, era antrenant, vesel, fermecător.”

Celebra cântăreață a povestit și cum a remarcat prima schimbare a bărbatului: „gentlemanul milionar se transformase într-un fel de comisionar, îi făcea mare plăcere să se ducă ba după o cafea, ba după un prelungitor și, desigur, se îngrijea să nu-mi lipsească nimic. Trabucuri, vinuri fine, ne-a răsfățat”

Patricia Kaas a dezvăluit și că a fost condusă la aeroport, în ziua următoare, dar și comportamentul lui Truică de după ce ea se întorsese la Paris, când milionarul îi trimitea mesaje fără întrerupere. Ulterior a menționat și cum s-a produs prima întânire amoroasă între cei doi.

„Mesajele lui mă făceau să surâd. Și, apoi, inevitabilul s-a produs. Am cinat împreună, era nostim, năstrușnic aproape. Da, i-am căzut în brațe în acea seară. Eram aproape îndrăgostită. Aproape…”, a mărturisit cântăreața în cartea pe care a scris-o.

Detaliile intime nu au întârziat să apară: „nu mai vedeam decât genele lui lungi, pielea lui mată și surâsul irezistibil. Făcea dragoste de minune. E un amant desăvârșit. Avea totdeauna să-mi povestească o mie de lucruri. Eram inseparabili”.

Ulterior a apărut și ruptura. „Odată cu venirea toamnei, iată şi sfârşitul poveştii mele de iubire. Am fost păcălită. Rămâne cu soţia lui. Nu mai scr­­ie. Nu mai sună. Ce idioată am fost! Dar nu! Nu! Am dreptul să trăiesc, să visez, să mă înşel. Sunt decepţionată, dar am trăit un vârtej ciudat!”

Toată această poveste a ajuns la urechile soției lui Remus Truică de la vremea respectivă. Femeia a mers să vorbească cu solista franceră pentru a se asigura că soțul ei este personajul principal în pasajele din carte, relatate de mai sus.

„Am fost să mă văd cu Patricia Kaas, care mi-a confirmat că despre soţul meu este vorba în carte. Mai mult, ea mi-a povestit amănunte picante din relaţia clandestină pe care a avut-o cu soţul meu”, a povestit Irina Trică pentru Click.