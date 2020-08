Detalii picante din viața intimă a Mihaelei Rădulescu. Fosta prezentatoare a fost prinsă cu amantul

Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai controversate vedete autohtone. Fosta prezentatoare de televiziune a fost căsătorită de trei ori, primul soț, Bogdan Rădulescu, oferind detalii picante din viață intimă a acesteia. Bărbatul a mărturisit că și-a prins consoarta în pat cu amantul.

Fosta moderatoare de la „Ferma” are un trecut tumultos când vine vorba de viața sentimentală. Pe numele de fată Mihaela Țiganu, frumoasa brunetă s-a căsătorit pentru prima oară în anul 1989, însă mariajul avea să se destrame după căderea comunismului și asta din cauza infidelității.

Primul partener de viață al Mihaelei, bărbatul căruia i-a păstrat numele după divorț, a povestit că aceasta începuse să aibă un anturaj dubios, iar la scurt timp bănuiala că este înșelat i s-a confirmat. Bogdan Rădulescu și-a prins soția în pat, cu amantul, un tânăr dansator din trupa din care făcea parte la vremea respectivă.

Mihaela Rădulescu, prinsă în pat cu amantul. Dezvăluirea făcută de primul soț

„Se împrietenise la facultate cu Brânduşa Novac. A intrat în trupa ei de dans sportiv, de la Casa de Cultură a Studenţilor. De atunci au început adevăratele probleme. Venea târziu acasă, apoi a început să lipsească nopţile. Mai treceam şi eu pe la repetiţii, să înţeleg ce se întâmplă.

Nu mi-a plăcut deloc anturajul Mihaelei. Îi ziceam să nu se ducă, dar ea se ducea, nu mă lua în seamă…Aveam tot mai multe semnale că-mi ascunde ceva.

Apoi, din păcate, am avut confirmarea. Când am venit într-o zi acasă, pe neaşteptate, am prins-o în pat cu un dansator, Laurenţiu, coleg cu ea de trupă. Pur şi simplu, nu mi-a venit să cred. Am rămas împietrit în uşa camerei.

La cât sunt de mare, nu ştiu pe unde a dispărut Laurenţiu din casă. Oricum, el n-avea nici o vină… Mai era ceva de zis?”, a povestit în urmă cu ceva timp primul soț al Mihaelei Rădulescu, relatează libertatea.ro.

Bogdan Rădulescu a mărturisit că a trecut peste infidelitatea fostei vedete Pro TV, însă la scurt timp după Revoluție s-au îndepărtat tot mai mult, iar fiecare a mers pe drumul său. Bărbatul a declarat că se săturase de comportamentul brunetei care ajungea tot mai rar acasă.

De asemenea, acesta a mai spus că Mihaela Rădulescu își schimbase foarte mult felul de a fi, de „parcă o luase razna, se vopsise blondă, se tunsese scurt, arăta ca naiba”, în anturajul ei existând tot felul de oameni care nu-i plăceau partenerului ei de viață.

La câțiva ani după prima căsnicie, fosta prezentatoare a ajuns din nou în fața altarului, alături de actorul și artistul Ștefan Bănică Jr., dar nici mariajul acesta nu a durat prea mult. Ultima căsnicie a fost cu omul de afaceri Elan Schwarzenberg, în timpul relației venind pe lume și un copil, un băiat pe nume Ayan.

Diva de la Monaco a avut o relație de lungă durată și cu prezentatorul de la Antena 1, Dani Oțil, iar în clipa de față trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de sportivul austriac Felix Baumgartner.