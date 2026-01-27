Detalii sfâșietoare după accidentul cumplit din Timiș! Doi dintre suporterii lui PAOK au evitat tragedia în ultima clipă: „Așteptau de mult călătoria”

ADVERTISEMENT

PAOK Salonic este în doliu după ce un microbuz ce se îndrepta spre Lyon, în care se aflau zece suporteri ai echipei, a păstruns pe contrasens și a intra în coliziune frontală cu un tir. Șapte persoane au murit, iar trei se află în stare extrem de gravă la spital.

Mărturie sfâșietoare după accidentul cumplit din Lugojel. Doi dintre fani au urcat în microbuz în ultimul moment, iar alți doi au rămas în Grecia

Accidentul de pe DN6 a adus doliu în familia celor de la PAOK. Șase dintre pasageri au murit pe loc în urma impactului, în timp ce unul dintre ei s-a stins la spital, în ciuda eforturilor făcute de medici.

Trei dintre victime proveneau din Alexandria, oraș de unde a pornit microbuzul. Un antreprenor din zonă îi cunoștea pe acești băieți și a dezvăluit cât de bucuroși erau atunci când venea vorba de deplasările cu PAOK. Tot el a declarat că după ce alți doi fani nu au mai putut să facă deplasarea.

„Doi suporteri își anulaseră călătoria, iar locurile lor au fost luate de alți doi fani ai lui PAOK Salonic. Condoleanțe familiilor celor care s-au stins. Îi cunoșteam pe trei dintre acești copii. Ieri, la prânz, au trecut să-și ia adio de la prietenii lor care lucrează pentru mine. Nu aveau mai mult de 30 de ani, unul dintre ei chiar era mult mai tânăr de atât.

Familia PAOK este în doliu. La deplasări erau mereu veseli. Acești copii mergeau la toate meciurile europene. Așteptau acest moment de atât de mult timp…”, a declarat Sakis Lagogiannis, om de afaceri din Alexandria, pentru postul Mega, citat de

Durere imensă în familiile celor morți în accidentul de pe DN6: „Fratele meu se numără printre cei șapte morți”

Un alt bărbat a oferit detalii de-a dreptul emoționante. Pentru același post de televiziune pentru care a vorbit și Sakis Lagogiannis, el a dezvăluit că printre cele șapte persoane decedate de la bordul microbuzului se afla și fratele său. Totodată, el a oferit

„Am vorbit cu cei de la ambasadă și mi-au confirmat că fratele meu se află printre cei șapte morți. În viață au mai rămas trei persoane, două dintre ele se află la terapie intensivă, iar unul se află în stare stabilă, nu are aproape nimic”, a declarat fratele uneia dintre victime.