Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Detalii șoc despre cine i-a bătut pe FCSB: jucătorii de la Metaloglobus nici nu s-au bucurat în vestiar! Câștigă într-o lună cât ia Tănase în 3 zile! Exclusiv

FCSB a suferit o înfrângere şoc cu Metaloglobus, scor 1-2. Ce salarii au jucătorii nou-promovatei în SuperLiga şi de ce nu s-au bucurat după victoria împotriva campioanei.
Marian Popovici
19.10.2025 | 12:46
Metaloglobus a obţinut prima victorie din istorie în SuperLiga, chiar împotriva campioanei FCSB, scor 2-1. Roş-albaştrii au avut o nouă evoluţie foarte slabă şi sunt în pericol să rateze locurile de play-off.

Ce salarii au jucătorii de la Metaloglobus! Câştigă într-o lună cât ia Tănase în 3 zile

Diferenţa de buget între cele două echipe este uriaşă, iar la capitolul salarii, jucătorii nou-promovatei sunt surclasaţi de cei de la FCSB. Crainicul de la Metaloglobus, Gabi Safta, susţine că media salarială e de 3000 de euro la echipa bucureşteană, cam cât ia Florin Tănase în trei zile (având 30.000 de euro salariu la FCSB):

„Sabater, care a fost remarcat de Jean Vlădoiu, a venit de la Inter D’Escaldes, a fost al treilea jucător din lot. De primii doi nu s-au putut atinge cei de la Metaloglobus, erau bine plătiţi în Andorra. 

A acceptat să vină înaintea meciului cu FCSB. Este un jucător top. Atâta timp cât primii doi au 20.000 şi nu s-a putut atinge de ei, cred că are mult sub suma asta. Dacă trei jucători de la FCSB adună 75.000, iar preşedintele lui Metaloglobus spunea că ăsta e tot salariul lotului, cred că salariul net la nivelul lotului este de 60.000.

Media ar fi undeva la 3000 de euro lunar. Metaloglobus nu are buget. Dacă e nevoie să se dea mai mult pentru achiziţii, se face. Domnul Imad nu a vrut să strice prietenia cu Gigi Becali”, a dezvăluit Gabi Safta la FANATIK SUPERLIGA.

De ce nu s-au bucurat jucătorii lui Metaloglobus după victoria cu FCSB

Jucătorii lui Metaloglobus nu s-au putut bucura la finalul meciului cu FCSB. Gabi Safta a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că motivul îl reprezintă ultimul loc din clasament, spunând că s-a acumulat o mare frustrare după celelalte meciuri pierdute:

„De aceea au ajuns în SuperLiga, îşi văd lungul nasului. Nu ştiau să se bucure. Caramalău, Sava, spuneau că nu au cum să se bucure pentru că sunt pe ultimul loc în SuperLiga.

Au bătut primul meci din 13, aveau frustrarea. Au jucat foarte bine cu Dinamo, cu Rapid, nu au câştigat. Cu CFR Cluj au făcut egal. Poate dacă vor face surprize cu Universitatea Craiova sau FC Argeş.

În schimb, pe cei de la FCSB i-am văzut că erau în regulă. Îşi puneau gluga, de parcă ar fi fost ultraşi când plecau de la stadion, ruşinaţi. Voiau să fugă cât mai repede la autocar.

Nici patronul nu a ieşit. A spus că nu face nuntă din această victorie. Cei care suntem pe lângă echipă ne-am bucurat enorm. Dar jucătorii nu. Parcă ei au pierdut meciul”, a spus Gabi Safta.

Marian Popovici
