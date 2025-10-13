Detalii șocante! Cum au arătat, de fapt, ultimele clipe din viața lui Rareș Ion. Rebecca Lăzărescu, fosta iubită a lui Vlad Pascu, rupe tăcerea

Rebecca Lăzărescu rupe tăcerea și dezvăluie detalii incredibile despre Rareș Ion și Maru. Fosta iubită a lui Vlad Pascu povestește cum a fost amenințată de Maru și cum a încercat să lupte pentru a-l proteja pe Rareș, în timp ce tragedia care i-a curmat viața băiatului se desfășura sub ochii ei.

ADVERTISEMENT

Cum au arătat ultimele clipe din viața lui Rareș Ion

Rareș Ion, cunoscut în cercul său de prieteni sub porecla „Castron”, a decedat pe 18 aprilie 2025, la vârsta de 20 de ani, în urma unei supradoze de droguri. Tragedia a avut loc în locuința sa din Sectorul 2 al Bucureștiului, la câteva ore după ce a intrat live pe TikTok.

Înregistrarea a devenit virală, arătându-l pe Rareș în stare de inconștiență, cu buzele albastre, în timp ce Tudor Duma, cunoscut sub porecla ”Maru” și dealer al lui Vlad Pascu, îl filma fără a solicita ajutor medical.

ADVERTISEMENT

După incident, Rareș a fost transportat la Spitalul de Urgență Floreasca din București, unde a fost tratat și ulterior externat. La câteva ore după ce a ajuns acasa a decedat.

Cum își amintește Rebecca Lăzărescu prietenia cu tânărul decedat

Într-un material exclusiv pentru FANATIK, , a vorbit despre legătura specială pe care a avut-o cu Rareș Ion și despre amintirile lor comune din copilărie și adolescență.

ADVERTISEMENT

Chiar și după tragica pierdere a tânărului, ea păstrează vie imaginea prieteniei lor și clipele care i-au apropiat. Își amintește atât momente simple, precum grija lor pentru pisicile găsite pe stradă, cât și vizitele lui Rareș la ea, atunci când trecea prin momente dificile.

ADVERTISEMENT

„Da, era un prieten foarte, foarte bun. Ne știm de când eram mici. Apoi, de când s-a mutat în Moldova, atunci când venea în România, stătea la mine. Eram foarte apropiați, extrem de apropiați.

Amintiri cu Rareș… Foarte multe chestii, nu știu, găseam pisici pe stradă, le dădeam mamei lui, iar ea nu le accepta. Sunt o grămadă, o grămadă, nu știu cu ce ar putea să încep. Când se mai certa cu vreo iubită de-ale lui, mă trezeam cu el la ușă plângând”, a mărturisit Rebecca Lăzărescu, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cum a încercat fosta iubită a lui Vlad Pascu să-l salveze pe Rareș

La jumătate de an de la decesul lui Rareș Ion, tânăra a rememorat cu emoție episodul tragic în care bărbatul de 20 de ani și-a pierdut viața în urma unei supradoze. Ea a relatat cum, în ziua respectivă, a fost implicată direct în încercarea de a-i salva viața. Rebecca a cerut insistent ca ambulanța să fie chemată și l-a ajutat să fie scos afară pentru a-și reveni, până la sosirea echipajului medical.

„Dacă nu eram eu, Rareș murea în garaj la Maru. Bine că m-a sunat mama lui să întrebe de el. De pe telefonul lui a răspuns iubita lui Maru care mi-a spus că nu poate vorbi că este leșinat pe jos.

Când mi-a pornit camera să îl văd, avea buzele mov. I-am zis să sune la ambulanță, am stat jumătate de oră să mă rog de ei să sune. Rareș tot spunea că nu, că îi face probleme lui Maru. Că oricum are probleme cu poliția.

Atunci eu i-am rugat măcar să îl scoată la aer să-și mai revină. L-au scos și și-a mai revenit cât de cât până a venit ambulanța. El s-a urcat în ambulanță pe picioarele lui. Putea fi salvat”, a povestit cu voce tremurândă, tânăra cunoscută ca fosta iubită a lui Vlad Pascu.

Pe cine dă vina Rebecca pentru moartea prietenului ei

Discuția cu : responsabilitățile medicale în cazul lui Rareș Ion. Ea a subliniat circumstanțele care, în opinia sa, au contribuit la decesul tânărului. Rebecca Lăzărescu a explicat în detaliu ce s-a întâmplat în ziua respectivă. Ea susține că Rareș ar fi scăpat cu viață dacă ar fi fost tratat de urgență de către cadrele medicale.

„Dacă este cineva concret vinovat de decesul lui, ar fi spitalul. Eu am stat pe apel telefonic, cu iubita lui Maru, până când l-au băgat în ambulanță, ca să mă asigur că zice și ce a consumat. Pentru că pe mine, Rareș, în dimineața aia, m-a sunat și mi-a zis că se vede cu acea persoană ca să-și cumpere acele pastile.

El avea tratament de benzodiazepine de la psihiatru. Iar combinația de metadonă ce a luat el, împreună cu benzodiazepinele, este o combinație letală. Cea mai letală combinație.

Ar fi putut fi salvat Rareș?

Am auzit că le-a zis ce a luat. Dar, când îți vine un pacient la spital, despre care se zice că a consumat un opioid combinat cu benzodiazepine și asta îți iese și la test, tu nu-l trimiți acasă. Sau o forțezi pe mama copilului să semneze, să se ducă acasă zicând că e bine.

Tu-l duci direct la toxicologie, îl intubezi eventual, îi faci spălături stomacale, măcar atât, un minim de ceva. Nimic. Nu s-a întâmplat nimic la spital. L-au externat și după două ore a murit în brațele fratelui lui”, a mai declarat, pentru FANATIK, prietena lui Rareș Ion.

A consumat fosta lui Pascu droguri împreună cu amicul ei?

În interviul acordat pentru FANATIK, Rebecca Lăzărescu a declarat că, în perioada în care a avut loc tragedia lui Rareș Ion, ea nu mai făcea parte din cercurile în care se consumau droguri. Tânăra a susținut că întâlnirile cu Rareș erau rare și că nu exista un anturaj constant sau activ, ci doar reuniuni ocazionale.

„Când s-a întâmplat situația cu Rareș eu nu mai consumam de mult. Ne vedeam foarte rar. Mai venea pe la mine, mai stăteam. Și atât. Adică anturajul nu mai exista oricum de mult. Niciodată n-a fost un anturaj anume, adică anturajul despre care se tot vorbește era o întrunire o dată la câteva luni. Și vorbim de 2020-2021.

Noi am consumat împreună doar când eram mici. Cam pe la 15-16 ani. Eu atunci am început să le încerc. De el nu știu exact. Știu că el o luase mai devreme cu aceste prostii”, a precizat Rebecca.

Cum a resimțit Rebecca Lăzărescu moartea lui Rareș Ion?

Prietena lui Rareș Ion a vorbit despre impactul emoțional puternic pe care i l-a lăsat decesul apropiatului său și despre modul în care a încercat să facă față pierderii. Ea a descris starea de negare prin care a trecut și efectele acesteia în viața de zi cu zi, dar și frica resimțită după ce a colaborat cu autoritățile.

„De învinovățit nu m-am învinovățit, că nu am avut de ce. După moartea lui am fost într-o fază de negare. Nu-mi venea să cred, adică nici acum nu realizez exact. Mă mai apucă plânsul, am poze cu el în cameră, pe frigider.

E un sentiment foarte ciudat, pe care nu l-am întâlnit. Mie nu mi-au murit bunici, nu mi-au murit părinți, nu mi-a murit nimeni. Sunt încă în faza de negare. De exemplu, dacă aud la radio o piesă pe care ascultam cu el, imediat o schimb.

După acest episod și eu am fost amenințată de către Maru că eu sunt următoarea după Rareș pentru că am dat declarații la poliție”, s-a confesat interlocutoarea în interviul acordat pentru FANATIK.

Ce spune tânăra despre experiența sa în videochat

Rebecca Lăzărescu a ținut să clarifice și unele speculații apărute în mediul online despre viața ei personală și relațiile recente. Ea a împărtășit detalii inedite despre experiența sa într-un studio de videochat și despre cum se întreține în prezent, dezvăluid totodată rolul partenerului său.

„Deci, am fost îndrăgostită de un băiat, cam vreo săptămână. O prietenă de-a mea foarte bună, Eva, se băgase la chat. Și a zis că nu trebuie să te dezbraci, că doar vorbești, că e foarte tare, că ia uite câți bani am făcut. Mie imi plăcea foarte tare de acest băiat care avea acest studio. Am făcut și eu, cred că, din 10 zile, 5. Și atât.

Acum mă întrețin părinții și iubitul. El aste mai mare decât mine cu câțiva ani. Nu este persoană publică din fericire. Și nici nu cred că își dorește să fie. Lucrează de parte de business. Este CEO la o firmă”, a ținut să clarifice, în final, Rebecca Lăzărescu.