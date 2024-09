Detalii spectaculoase de la negocierile Gigi Becali – Daniel Bîrligea: „Mi-a plăcut băiatul, are personalitate!”. Exclusiv

FCSB a dat lovitura pe piața de transferuri. . Daniel Bîrligea a fost sunat chiar de patronul roș-albaștrilor și și-a dat acordul telefonic.

FCSB a făcut transferul sezonului! Daniel Bîrligea s-a înțeles cu Gigi Becali

Bucureștenii au rezolvat în sfârșit marea problemă a echipei. Așa cum a anunțat FANATIK în exclusivitate, FCSB l-a transferat pe Daniel Bîrligea de la CFR Cluj. Atacantul urmează să facă marți vizita medicală, iar dacă totul decurge normal, se va alătura lotului lui Elias Charalambous.

ADVERTISEMENT

După ce a ajuns la o înțelegere cu Neluțu Varga, Gigi Becali l-a sunat personal pe Bîrligea. Patronul roș-albaștrilor a avut o discuție de aproximativ 30 de minute cu fotbalistul. Omul de afaceri i-a transmis acestuia că valoarea sa pe piață se va dubla dacă va juca în tricoul FCSB-ului.

Daniel Bîrligea a fost ușor convins de Gigi Becali să semneze cu FCSB. Atacantul va avea un salariu pe măsură, nu mai puțin de 25.000 de euro pe lună. Bucureștenii vor plăti 2 milioane de euro ”feroviarilor” în schimbul jucătorului.

ADVERTISEMENT

„Am vorbit chiar eu cu băiatul. Mi-a plăcut de el. Vorbește frumos și cu personalitate. Mi-a zis că lui nu îi este frică de nimic. Vine să facă vizita medicală. Nu e mare lucru. El era la Brăila, acasă. Mi-a zis: ‘Da, nea Gigi. De la Brăila la București fac două ore. Mâine sunt acolo la vizita medicală’.

Mi-a plăcut mult. Are personalitate. Nu e doar un jucător de valoare. Pare un băiat cu foarte mult caracter. A fost o discuție pe care am avut-o personal. I-am explicat ce planuri am cu el. Băiatul mi-a zis că e în regulă și a spus că, dacă cluburile s-au înțeles, o să vină să semneze actele.

ADVERTISEMENT

I-au convenit toate condițiile pe care i le-am spus. Are și el un impresar. Bîrligea vine mâine la vizita medicală. Vrem neapărat să-l punem pe lista UEFA”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK, după ce s-a înțeles cu cei de la CFR Cluj pentru transferul atacantului.

Neluțu Varga: „Fotbalul este un business”

Neluțu Varga, omul numărul 1 de la CFR Cluj, a confirmat mutarea pentru FANATIK. Acesta a ținut să-i mulțumească lui Daniel Bîrligea pentru tot ce a realizat la echipa de pe Gruia și anunță că a luat decizia de a accepta oferta lui Becali în urma ratării calificării în cupele europene.

ADVERTISEMENT

„Da, am bătut palma cu domnul Gigi Becali, vorba-i vorbă, Bîrligea merge la FCSB. Am primit suma pe care ne-am dorit-o, plus niște bonusuri foarte importante.

Știți cum e, fotbalul este un business, iar necalificarea în grupele Conference League ne-a afectat foarte mult, pentru că am pierdut câteva milioane bune de euro, care trebuie acoperite. L-am adus pe Louis Munteanu, un fotbalist formidabil, care îl va suplini cu succes pe Bîrligea. Îi urăm succes lui Daniel la FCSB.

Îi mulțumim lui Bîrligea pentru tot ceea ce a făcut pentru CFR Cluj, dar, începând de astăzi, este jucătorul FCSB-ului. Cu banii pe care-i vom primi, vom continua să facem transferuri și să-i facem o echipă cât mai bună lui Dan Petrescu”, a precizat Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK.

Daniel Bîrligea a ales să meargă la FCSB după eliminarea rușinoasă din preliminariile Conference League. Atacantul speră că acest transfer să-l readucă în echipa națională.