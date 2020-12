Detalii surprinzătoare despre Naomi Hedman. Cum a devenit iubita lui Florin Ristei cunoscută în Marea Britanie

Naomi Hedman, iubita lui Florin Ristei, nu este o prezență cunoscută doar în România, ci se bucură de celebritate și în Marea Britanie, după ce a participat la un show TV în care a stârnit controverse.

“Pantera de la X Factor” i-a cucerit pe jurați încă de la prima apariție pe scena competiției difuzate pe Antena 1. Frumoasa mulatră se pare că a atras cel mai mult atenția lui Florin Ristei, care i-a devenit chiar iubit.

Din păcate, Naomi Hedman nu a trecut mai departe în competiţie. Aceasta nu a convins-o suficient de mult pe Delia că merită să avanseze în concurs, iar artista nu a luat-o în echipa ei.

Cum a devenit Naomi Hedman cunoscută în Marea Britanie

Cu toate acestea, se poate spune că eliminarea tinerei a fost cu noroc, de vreme ce Florin Ristei a decis să își ia inima în dinți și să se apropie de ea. Cei doi au devenit iubiți și chiar se gândesc să colaboreze și pe plan profesional, iar lucrurile par să fie serioase, de vreme ce Naomi i-a cunoscut mama artistului.

Relația mulatrei cu Florin Ristei a stârnit controverse, motiv pentru care fanii artistului au devenit mult mai interesați de trecutul iubitei sale. Se pare că Naomi este obișnuită cu lumina reflectoarelor, iar, în sezonul cu numărul 4 al show-ului Ex on the beach, în 2016, bruneta a participat, în speranța că va reuși să-l cucerească pe unul dintre concurenți.

În această emisiune, foştii parteneri se reîntâlnesc și aleg dacă să rămână împreună sau să se cupleze cu alte persoane. Îmbrăcată provocator, Naomi Hedman a făcut furori în reality show-ul respectiv, ba chiar a fost implicată într-un scandal de proporții.

Naomi Hedman a fost atrasă de Joe, un concurent a cărui foste iubite, Gina, a apărut în competiție. Între Naomi şi Gina au avut loc discuţii aprinse, ba chiar s-a ajuns la agresivitate fizică și la amenințări fără precedent.

,,Tocmai am fost atacată de o psihopată”, spunea Gina la adresa lui Naomi Hedman.

,,Nu te pune cu mine că ripostez. Nu ca alte fete”, a fost replica mulatrei.

