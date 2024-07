Detalii surprinzătoare la 43 de ani de la decesul actriței Natalie Wood. De ce a murit, de fapt

Detalii surprinzătoare la 43 de ani de la Natalie Wood. De ce a murit, de fapt. Trupul neînsuflețit al vedetei a fost găsit plutind într-un golfuleț de pe insula Catalina, în largul coastei Californiei, SUA.

la 43 de ani de la moartea artistei Natalie Wood. Care a fost cauza decesului, potrivit specialiștilor americani care au investigat cazul în ultimii ani. Raportul post-mortem a scos la iveală mai multe detalii.

Regretata actriță a murit în condiții misterioase în timp ce se afla pe un yacht cu soțul său, Robert Wagner. Tragedia s-a întâmplat în noaptea de 29 noiembrie 1981 când vedeta ar fi căzut accidental în apă.

În momentul de față, experții spun că avea vânătăi pe corp și pe brațe, precum și o zgârietură facială pe obrazul stâng. Mai mult decât atât, polițiștii au confirmat că era sub influenţa alcoolului şi că luase şi nişte medicamente analgezice.

Certificatul de deces a fost modificat recent și spune că a murit ca urmare a „înecului și a altor factori nedeterminați”, notează . Documentul modificat mai arată că circumstanțele în care a ajuns în apă „nu sunt clar stabilite”.

Ce s-a întâmplat în acea noapte fatidică cu Natalie Wood a fost subiectul speculațiilor timp de mai bine de patru decenii. Potrivit , în jurul orei 03:00 regretata actriță ar fi mers pe puntea vasului, de unde a dispărut și o barcă, însă vedeta a fost găsită în apă mult mai târziu.

Soțul actriței, Robert Wagner, nu a fost niciodată pus sub acuzare, deși a fost multă vreme suspectul principal. Actorul a declarat în repetate rânduri că sprijină redeschiderea anchetei pentru a se afla adevărul despre misterioasa moarte a celei care i-a fost parteneră de două ori.

Prima oară cei doi s-au căsătorit în anul 1957, însă aveau să divorțeze în 1962. Ulterior, atât Natalie Wood, cât și fostul soț s-au căsătorit cu alte persoane, dar au ajuns să se recăsătorească pe o barcă în Paradise Cove din Malibu în 1972.

Cine a fost actrița americană Natalie Wood

Natalie Wood, pe numele real Natalia Nikolaevna Zacharenko, s-a născut în San Francisco, pe 20 iulie 1938, din părinți imigranți ruși. Familia sa a cumpărat o casă în Santa Rosa în 1942. Și-a început cariera în industria cinematografică pe când era doar un copil.

Avea 4 ani când a apărut pentru prima dată într-un film de la Hollywood. La acea vreme a interpretat rolul unei fetițe care își scapă cornetul de înghețată. A apărut pe ecran timp de 15 secunde. Acțiunea a avut loc în drama Happy Land, lansată în anul 1943.

Când era mică regretata actriță a mai jucat în filme importante, printre care se numără Miracle on 34th Street, unde avea 8 ani și primise primul său rol important. De asemenea, a jucat în producția The Ghost and Mrs Muir.

Înainte de a împlini 25 de ani a primit trei nominalizări la Oscar pentru „Rebel Without a Cause”, „Splendor in the Grass” și „Love With the Proper Stranger”. Natalie Wood i-a dat viață Mariei în adaptarea cinematografică a musicalului de pe Broadway „West Side Story”.