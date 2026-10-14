Sport

Detalii terifiante în cazul portarului căruia hoții i-au pus pistolul la tâmplă, înaintea meciului din Liga Campionilor

Catalin Oprea
14.10.2026 | 06:31
Detalii terifiante in cazul portarului caruia hotii iau pus pistolul la tampla inaintea meciului din Liga Campionilor
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Petar Gulacsi și soția sa au fost amenințați cu arma în propria casă FOTO facebook
Peter Gulácsi, goal-keeperul ungur al celor de la Villareal, a lipsit în meciul cu Napoli, deoarece cu o noapte înainte hoții i-au spart casa și i-au amenințat familia
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Peter Gulácsi a fost victima unui atac armat care a avut loc în noaptea de luni spre marți (13 octombrie 2026). Hoții au pătruns în locuința luxoasă a fotbalistului situată la nord de Valencia, și i-au pistolul la cap lui și soției sale.

Peter Gulácsi a fost amenințat cu arma la cap

Patru indivizi mascați au intrat prin forță în casă în timp ce Gulácsi și soția lui, Diana Vigh (instructoare de pilates), dormeau. Atacatorii i-au amenințat direct cu pistoale, iar cuplul a fost ținut sub amenințarea armei timp de aproximativ o oră. În tot acest timp, doi copii mici ai fotbalistului dormeau în aceeași casă.

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Sub amenințare, Peter Gulácsi (36 ani) a fost obligat să deschidă seiful și să predea banii, bijuteriile și alte bunuri de valoare. Ulterior, atacatorii au fugit de la fața locului la bordul a două vehicule de lux. Valoarea totală a pagubelor nu a fost încă stabilită oficial de poliție.

Villareal l-a scos urgent din lot pe portarul maghiar

Deși nimeni nu a fost rănit fizic, impactul psihologic a fost sever. Din cauza stării de șoc, Gulácsi a fost retras de urgență din lotul lui Villarreal pentru meciul de marți seară împotriva celor de la Napoli din Liga Campionilor, scor 3-1, locul său în poartă fiind luat de Luiz Júnior.

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Poliția locală a deschis imediat o anchetă de amploare, însă până la acest moment nu s-au efectuat arestări. Incidentul vine în contextul unui val de spargeri similare în Spania.

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Val uriaș de spargeri în Spania

Cu doar câteva ore înainte de atacul asupra lui Gulácsi, poliția arestase trei suspecți acuzați de jafuri la casele altor fotbaliști din regiunea Catalonia, printre victimele recente numărându-se Joan Garcia și Pau Cubarsí de la Barcelona.

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Peter Gulácsi a fost portarul naționalei Ungariei până în 2025, când s-a retras din activitatea internațională. El s-a format la MTK Budapesta și a trecut pe la Liverpool, Hereford United, Tranmere Rovers, Hull City, iar în 2016 a ajuns la RB Leipzig, unde a petrecut zece sezoane. În vara acestui an, a ajuns la Villareal, unde a început ca rezervă, dar în ultimele cinci meciuri a ajuns titular.

 

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