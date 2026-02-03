Detalii tulburătoare despre Dana și Tibi, cei doi frați care au murit înecați în Chirpăr. Cum a scăpat, de fapt, verișoara care era cu ei la pârâu. Mezinul familiei a asistat la momentele cumplite

ADVERTISEMENT

Dana și Tibi, doi frați dintr-o comună din județul Sibiu, au lăsat multă durere în urma lor, copilașii murind înecați într-un pârâu din localitatea Chirpăr, aflându-se la joaca împreună cu verișoara lor.

Detalii tulburătoare din cazul celor doi frați care au murit înecați într-un sat din Sibiu. Fratele de trei ani al celor doi a asistat la nenorocire

FANATIK a aflat câteva detalii dramatice despre incidentul de-a dreptul tragic care i-a lovit pe părinții celor doi micuți, care în ultimii doi ani au mai pierdut alți doi copii, din cauza pneumoniei. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, în pericol de moarte era și verișoara cu cei care cei doi îngerași erau în zona pârâului din Chirpăr, însă aceasta a avut un reflex mai bun și, printr-o minune, a reușit să se salveze!

ADVERTISEMENT

Nenorocirea care s-a abătut asupra părinților Danei și ai lui Tibi a avut loc în jurul orei 16, luni, 2 februarie 2026, nu la mult timp după ce frații s-au întors de la școală. Fetița mergea la școală în clasa pregătitoare, iar Tibi era în clasa a II-a. Cei doi, împreună cu verișoara lor, au mers la școală în spatele grădinii, pe unde trece Valea Chirpărului, și, văzând că mai este gheață pe vale, s-au bucurat de zăpadă și s-au aventurat fără să știe cât de periculos e locul și că acea gheață e subțire.

Cum s-a salvat, pe ultima sută de metri, verișoara celor doi îngerași decedați: „Frățiorul celor decedați, cel care a supraviețuit, de trei anișori, era acolo, dar nu lângă apă”

Se pare că niciunul dintre cei trei copii nu a fost supravegheat de părinți după ce aceștia au ajuns acasă de la școală. Aceștia s-au îndepărtat de casă și au mers în grădină, împreună cu micuțul de trei ani care a supraviețuit pentru că a fost singurul care nu s-a apropiat prea mult de pârâu.

ADVERTISEMENT

„Au fost patru copii la vale. Fetița a căzut în apă și fratele a vrut să o ajute să iasă, dar a căzut și el. Cealaltă fetiță, verișoara cu decedații, a căzut și ea în apă, dar a reușit să se prindă de o creangă și să iasă din apă și așa s-a salvat. Iar frățiorul celor decedați, cel care a supraviețuit, de trei anișori, era acolo, dar nu lângă apă. A început să plângă când a văzut copiii în apă și așa a auzit unchiul copiilor plânsetele și a fugit la vale”, ne-a declarat o persoană apropiată de familie, în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

Părinții sunt distruși

Imediat după ce s-a dat alarma, mama micuților fiind în casă, punând lemne pe foc, iar tatăl lor era la muncă prin sat, s-a cerut inclusiv intervenția unui elicopter SMURD, dar orice încercare de salvare s-a dovedit a fi în zadar.

FANATIK a mai aflat, de la apropiați ai părinților din Chirpăr, că aceștia aveau o situație financiară destul de delicată, bazându-se în primul rând pe alocațiile micuților și pe munca cu ziua din localitate. În cea mai mare parte a timpului, mama avea grijă, de obicei, de micuți. Un moment de neatenție, însă, le-a dărâmat universul celor doi părinți: „Amândoi sunt distruși. Mama lor nu mai reacționează. Nu mai știe pe ce lume e. Este foarte șocată. Multă lume a judecat-o pentru reacția ei, dar este distrusă, mai ales că a mai pierdut doi copii înainte, acum vreo doi ani”.

ADVERTISEMENT

DGASPC Sibiu s-a autosesizat

Sibiu s-a autosesizat în acest caz și a început o anchetă pentru a vedea ce decizie se impune cu privire la copilașul de trei ani, singurul care a rămas în viață din cei cinci îngerași, dat fiind că niciunul dintre părinți nu i-a supravegheat în momentul . Nu este exclus ca autoritățile să îi decadă din drepturi, iar copilul de trei ani să ajungă în grija statului.