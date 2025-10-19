Detalii uluitoare făcute publice de asistenta care se afla în ambulanța blocată de baschetbalistul de la Virtus Bologna: ”M-a apucat de gât și m-a ridicat de la pământ”

ADVERTISEMENT

La scurt timp după ce Luca Vildoza a fost arestat au ieșit la suprafață detalii uluitoare. Asistenta care se afla în ambulanța blocată de baschetbalistul argentinian a oferit detalii surprinzătoare. Jucătorul de 30 de ani a avut un comportament ieșit din comun.

Asistenta aflată în ambulanța blocată de Luca Vildoza, detalii uluitoare

Tiziana D’Antonio, de profesie asistentă medicală, a făcut o declarație complet neașteptată. Femeia se afla în , cu toate că se afla într-o misiune.

Aceasta a mărturisit că a coborât din ambulanță atunci când sportivul a frânat brusc. Din păcate, nu a putut să se înțeleagă cu jucătorul celor de la Virtus Bologna pentru că avea o atitudine neplăcută. Acela a fost momentul în care a apucat-o de gât.

Sud-americanul, în vârstă de 30 de ani, a reacționat extrem de dur. Asistenta medicală a subliniat că nu se aștepta la un astfel de comportament din partea unui jucător care are un salariu anual de 4 milioane de euro.

„Sunt șeful echipei de salvare care a fost de serviciu în acea seară. Am trecut cu mașina pe lângă Palatul Sporturilor după meciul de baschet și tocmai primiserăm cod galben. Am oprit vehiculul pe strada Calori cu toate cele patru lumini aprinse.

Nici eu, nici șoferul nu știam unde era strada pe care trebuia să mergem. În acel moment, am auzit claxonul și am văzut un Mercedes negru care voia să depășească, ceea ce în cele din urmă a și făcut.

Șoferul (n.r.- Vildoza) ne-a făcut un gest obscen cu degetul. Am pornit la drum pentru că găsiserăm indicațiile pe care le căutam, cu sirenele și luminile pornite.

Mercedes-ul, care era în fața noastră în acel moment, se mișca de la dreapta la stânga, încetinindu-ne. Am riscat chiar să-l lovim din spate”, a povestit Tiziana D’Antonio, potrivit

„Simt că s-a pierdut simțul civilizației”

„La semaforul de pe bulevard am mers înainte, dar el a accelerat, iar șoferul mi-a spus: «Nu putem continua așa, vom ajunge să facem un accident». Așa că i-am răspuns: «Stai puțin, îi voi explica că este o urgență».

M-am dus la geam, el l-a coborât și a început să-mi facă semn să mă uit la telefoanele noastre. Vorbea în spaniolă, iar fata care era cu el vorbea în engleză. I-am spus într-o engleză stricată: «Suntem într-o urgență».

În acel moment, a coborât din mașină. Când a deschis portiera, m-a apucat de gât și m-a ridicat de la pământ, am început să țip. Femeia înaltă și blondă a coborât și ea din mașină și m-a tras de păr.

Aveam un coc și m-am arcuit pe spate. Ceilalți voluntari care erau cu mine au văzut totul, au intervenit și am reușit să-i calmăm. Între timp, colegii mei au sunat la poliție.

Am văzut o mașină care patrula trecând și i-am oprit. M-am trezit într-o situație pe care nu mi-aș fi imaginat-o nici în cele mai groaznice coșmaruri ale mele. Nu-l cunoșteam pe acest sportiv.

Mai târziu, mi s-a spus că el câștigă 4 milioane de euro. Eu câștig 25.000 de euro pe an, sunt voluntar, am acționat în cunoștință de cauză și nu voi lăsa ca viața mea să fie ruinată din cauza unui incident în care am fost victimă.

Cred în valorile Crucii Roșii și simt că s-a pierdut simțul civilizației. După ce s-a întâmplat, nu știu dacă voi mai ajunge vreodată într-o ambulanță. Când m-au apucat de gât, am intrat în panică.

Mi-a fost frică și încă îmi este greu să vorbesc despre asta”, a completat asistenta medicală atacată de Luca Vildoza, mai arată sursa citată anterior. În urma acestui eveniment a fost arestat împreună cu soția sa, Milica Tasic.

Ce se întâmplă acum cu Luca Vildoza

Luca Vildoza și partenera sa de viață, care este o cunoscută jucătoare de volei, au ajuns în arest. Au petrecut câteva ore închiși pentru faptele pe care le-au săvârșit în trafic și au angajat un avocat pentru a-i apăra.

Acesta a declarat că situația nu a avut loc așa cum a povestit asistenta medicală din ambulanța blocată de sportiv. Cu toate acestea, nu a oferit mai multe amănunte despre evenimentele care s-au petrecut după un meci de baschet.