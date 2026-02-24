Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Detaliile transferului lui George Pușcaș la Dinamo! Kopic a spus tot: “E jucător de națională! L-am văzut când era în forma maximă” Când face primul antrenament alături de “câini”

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a oferit cele mai noi informații legate de transferul iernii în SuperLiga: George Pușcaș. Când va face acesta primul antrenament cu ”câinii”.
Adrian Baciu
24.02.2026 | 12:30
Detaliile transferului lui George Puscas la Dinamo Kopic a spus tot E jucator de nationala Lam vazut cand era in forma maxima Cand face primul antrenament alaturi de caini
EXCLUSIV FANATIK
Când va debuta George Pușcaș la Dinamo. Toate detaliile oferite de antrenorul Kopic. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Aflată în top 3 în SuperLiga, Dinamo și-a întărit atacul în această iarnă și l-a transferat pe atacantul de națională George Pușcaș. Vârful de 29 de ani speră să își relanseze cariera în tricoul ”câinilor” și să-i ajute pe elevii lui Zeljko Kopic să continue lupta pentru supremație în campionat.

De ce a optat Dinamo pentru George Pușcaș. Explicațiile lui Zeljko Kopic: “E jucător de națională! L-am văzut când era în forma maximă”

Într-o intervenție video la FANATIK SUPERLIGA, tehnicianul croat al lui Dinamo a oferit toate detaliile legate de George Pușcaș. De ce a fost el ”alesul” și care sunt speranțele pe care alb-roșii și le pun în atacant.

ADVERTISEMENT

Kopic a explicat faptul că ”Pușki” este un fotbalist care, în formă maximă, își poate ajuta echipa. Croatul subliniază, pe de altă parte, că vârful va avea ceva de tras până la revenirea într-o formă optimă. Pușcaș nu a mai jucat de câteva luni bune și a trecut și printr-o accidentare.

”(n.r. De ce ați optat către transferul lui George Pușcaș?) Este acest rol de atacant specific pe care îl căutam. Voiam să găsim un atacant care să marcheze un număr important de goluri. Dinamo este un club care a avut atacanți de top de-a lungul istoriei sale. Am analizat toate opțiunile.

ADVERTISEMENT
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de...
Digi24.ro
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia

În acest mercato de iarnă a fost extrem de dificil să găsim multe opțiuni pentru această poziție. Am analizat o serie de jucători, iar despre George Pușcaș credem că este un jucător cu pedigree. A jucat în competiții importante, pentru echipa națională a României.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Nu știe un cuvânt în limba română!" A făcut-o praf pe Julia Sauter, iar acum a primit o replică pe măsură

Am urmărit o serie de meciuri jucate de el în perioada în care în forma cea mai bună și cred că este un jucător care poate ajuta echipa. Rămâne de văzut cum se va prezenta pentru că vine după o perioadă lungă în care nu a jucat, nu a avut echipă, a trecut și printr-o accidentare”, a spus Kopic.

Când va face George Pușcaș primul antrenament alături de “câini”

Antrenorul echipei aflate pe locul 3 în SuperLiga a dezvăluit și data la care George Pușcaș va face primul antrenament alături de noii săi colegi de la Dinamo. ”Astăzi (n.r. marți, 24 februarie) el va face primul antrenament cu echipa. Am avut două zile libere după derby-ul cu Dinamo. Tot azi, vom avea toate informațiile despre forma fizică a lui Pușcaș. Vom analiza modul în care putem să-l aducem în cea mai bună formă fizică în cel mai scurt timp posibil”, a spus Kopic.

ADVERTISEMENT

În ceea ce privește ziua în care Pușcaș ar putea intra într-un meci oficial la Dinamo, Kopic a explicat că totul depinde de starea sa medicală. Șanse mari sunt ca debutul să aibă loc în maxim o lună. (n.r. Credeți că într-o lună ar putea să joace?) Dacă nu va avea probleme cu accidentările, pentru că a avut probleme cu pubalgia, într-o lună, cu siguranță, va putea să joace”, a explicat Kopic.

Mihai Stoica a răbufnit la adresa lui Dinamo când a auzit dorința ”câinilor”:...
Fanatik
Mihai Stoica a răbufnit la adresa lui Dinamo când a auzit dorința ”câinilor”: ”Nu mai vor titlul?!”
Motivul pentru care Risto Radunovic nu a jucat în FCSB – Metaloglobus: “A...
Fanatik
Motivul pentru care Risto Radunovic nu a jucat în FCSB – Metaloglobus: “A trebuit să meargă urgent la Belgrad!”. Exclusiv
Horia Ivanovici, discurs critic despre mentalitatea unora dintre noi: „România Balcanică! Nu poți...
Fanatik
Horia Ivanovici, discurs critic despre mentalitatea unora dintre noi: „România Balcanică! Nu poți să faci sărbătoare națională pentru locul 5!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Florin Prunea l-a lovit pe Mihai Stoica unde îl doare mai tare: 'Ai...
iamsport.ro
Florin Prunea l-a lovit pe Mihai Stoica unde îl doare mai tare: 'Ai văzut ce i-a făcut Gigi Becali aseară?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!