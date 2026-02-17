Sport

Detaliile transferului surprinzător al lui Alex Cîmpanu de la Botoșani în China: ,,Salariu mai mare ca la FCSB!”. Exclusiv

Alexandru Cîmpanu pleacă de la FC Botoșani în China. Valeriu Iftime a confirmat transferul și a dezvăluit suma pe care o pot încasa moldovenii. Toate detaliile.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
17.02.2026 | 17:20
EXCLUSIV FANATIK
FC Botoșani a dat o lovitură pe piața transferurilor. FANATIK a aflat, în exclusivitate, că Alexandru Cîmpanu, atacantul care a impresionat în acest sezon de Superliga, a fost vândut de gruparea din Moldova în China. Valeriu Iftime, patronul clubului, a confirmat mutarea și a oferit câteva detalii interesante.

Alexandru Cîmpanu a pus serios umărul la sezonul foarte bun făcut de FC Botoșani în Superliga. A fost om de bază în echipa lui Leo Grozavu. A jucat 16 partide și a reușit să înscrie patru goluri. De asemenea, a oferit și două pase decisive.

FC Botoșani l-a vândut pe atacant în China. FANATIK a aflat că cluburile s-au înțeles, iar Alexandru Cîmpanu își va continua cariera în Asia, la Chongqing Lifan. În total, moldovenii pot încasa suma de 250.000 de euro, cu tot cu clauze. Jucătorul va încasa un salariu uriaș, mult peste cel pe care îl avea în România.

„Când un jucător are ofertă, la noi contează poziția lui, în primul rând. Aveam acum nevoie de rezultate și el era în formă. Nu am putut refuza și i-am dat drumul. Ei dau 50.000 de euro acum, dar, dacă funcționează, mai dau niște bani la vară. Chinezul e chinez.

Deci putem ajunge până la 250.000 de euro. Este împrumut cu o clauză după un an de zile. Cea mai importantă temă e salariul lui. E foarte, foarte bun, zeci de mii de euro, peste ce ar lua la FCSB, de exemplu. M-a rugat să îl las și e deja liber, i-am dat drumul, chiar dacă sportiv mă lovește. Am dormit prost astă noapte de când m-a sunat copilul. În general nu prea pot să rezist să nu ajut un fotbalist care știu că vrea mai mult. Asta este”, a declarat Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru FANATIK.

Prima reacție a lui Alex Cîmpanu. Fotbalistul merge într-un oraș de lux. Chongqing, o metropolă modernă din China

FANATIK l-a contactat pe fotbalist. Jucătorul nu a oferit prea multe detalii legate de plecarea sa de la FC Botoșani, însă a dat de înțeles că se pun la punct ultimele detalii: „Nu pot să ofer prea multe detalii deocamdată. Se ocupă avocații”, a spus Alex Cîmpanu pentru FANATIK.

Chongqing este unul dintre orașele de lux din China. Totul pare nou și construit la scară uriașă. Blocuri moderne, zgârie-nori și poduri impresionante apar la fiecare pas. Orașul s-a dezvoltat rapid în ultimii ani și asta se vede. Infrastructura este modernă, străzile sunt largi, iar clădirile par ridicate ieri.

  • 550 de mii de euro este cota lui Alex Cîmpanu
  • 4 goluri a marcat Cîmpanu în acest sezon de Superliga
Alex Bodnariu
