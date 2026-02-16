Detaliile victoriei Universităţii Craiova împotriva FCSB: “A avut noroc în final!”. Care e principalul atu al oltenilor în faţa rivalilor

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0 pe „Ion Oblemenco” împotriva celor de la FCSB, după o reușită superbă a lui Assad Al Hamlawi, și a obținut 3 puncte foarte importante în lupta pentru titlu. Prezenți în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Marius Mitran și Adrian Ilie au analizat partida.

Cum a învins-o Universitatea Craiova pe FCSB. Concluziile lui Marius Mitran

Marius Mitran a vorbit despre duelul disputat duminică la Craiova. „Victorie absolut meritată a Craiovei. A avut inițiativa, în prima repriză a dominat clar tot ce s-a întâmplat pe teren. Dar, la ocaziile din finalul meciului, ca și joi în Cupă, a avut noroc. Din experiența mea, e un semn.

Dacă te duci spre un obiectiv mare și destinul, drumul, pare să te ducă până la capăt, ai nevoie și de puțină șansă. Craiova cred că asta a găsit cu acest Filipe Coelho. Puțină șansă, liniște, nu mai atacă furibund. Trebuie să decupăm un singur meci, cel de la Ovidiu cu Farul, singura lui înfrângere în competițiile interne”, a afirmat jurnalistul la FANATIK SUPERLIGA. .

Care sunt principalele atuuri ale Universității Craiova în lupta pentru titlu

Marius Mitran a analizat mai apoi lupta pentru titlu și a numit principalele argumente ale grupării din Bănie. „Craiova are o maturitate extraordinară, a început să semene cu acest băiat cu părul mare (n.r. Filipe Coelho). E a nu știu câta oară când publicul erupe și ei se duc la peluză, iar el dispare la vestiar.

Aș fi fost contrariat de acest gest dacă acum 8 ani, când Hagi lua primul titlu, n-ar fi făcut la fel. L-am întrebat atunci, eu i-am dat tricourile de campioni din partea Ligii. A zis ‘N-am cum să fiu acolo, pentru că toată lumea s-ar uita la mine. E victoria lor’. Cred că acesta e încă un factor de coeziune.

Un factor de coeziune care, de pildă, lipsește la FCSB și, în mod evident, lipsește la Rapid. Dar e prezent la Dinamo. Din ce am văzut la Ovidiu, mi s-a părut că principala cauză a eșecului suferit de Rapid a fost această lipsă de empatie între jucători și antrenor, între jucători și jucători, ceea ce la Craiova există. Craiova și Dinamo se vor bate la titlu, după părerea mea”, a spus oficialul Ligii Profesioniste de Fotbal.

Adrian Ilie a subliniat problemele de la FCSB

Rezultatul înregistrat pe „Ion Oblemenco” a fost unul extrem de nefast pentru . Fostul mare atacant Adrian Ilie a analizat la FANATIK SUPERLIGA problemele cu care se confruntă campioana.

„În repriza a doua au avut două-trei ocazii clare de gol și au urcat. Și Craiova s-a lăsat puțin dominată în repriza a doua. În prima repriză, în afară de șutul lui Bîrligea, trei minute s-a jucat. (n.r. și șutul lui Lixandru) Sunt două șuturi din afara careului, FCSB-ul nu ajunge în careu să creeze ocazii.

Spunea Marius de loturile care sunt cele mai bune și au ceva în interiorul vestiarului, Dinamo și Craiova, de aia sunt unde sunt. Se vede că Rapid, FCSB și U Cluj au avut probleme în vestiar cu jucătorii care nu joacă suficient de mult și sunt nemulțumiți.

La Craiova au lipsit doi jucători importanți, Nsimba și Baiaram, și fără niciun fel de problemă intră ceilalți doi (n.r. Assad Al Hamlawi și Monday Etim), care au fost rezerve 90% din timp și au strâns minute puține, și fac diferența în meciul cu FCSB”, a afirmat „Cobra” după .