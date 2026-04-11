Detaliul ascuns din derby-ul Universităților! Capitolul care nu-i dă nicio șansă Universităţii Cluj în fața Craiovei

CE TREBUIE SĂ ȘTII Complexul care planează asupra Universității Cluj: o singură victorie în 13 meciuri directe!

ADVERTISEMENT

Derby-ul de luni seară dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova se anunță unul cu miză uriașă: locul 1 și, poate, un pas decisiv spre titlu. Cele două formații sunt la egalitate de puncte și par, cel puțin la prima vedere, perfect echilibrate. Există, însă, un detaliu care schimbă complet perspectiva duelului de luni. Un capitol mai puțin discutat, dar extrem de relevant: istoricul confruntărilor directe. Iar cifrele nu sunt deloc în favoarea ardelenilor.

Complexul care planează asupra Universității Cluj: o singură victorie în 13 meciuri directe!

Din 2014 până în prezent, Universitatea Cluj a reușit să câștige un singur meci împotriva Universității Craiova. În rest, bilanțul este clar înclinat spre olteni:

ADVERTISEMENT

6 victorii pentru Craiova

6 rezultate de egalitate

1 singură victorie pentru U Cluj

Singurul succes al clujenilor a venit abia recent, în play-off-ul sezonului trecut, scor 2-1. Un rezultat care, însă, nu reușește să șteargă dominația evidentă a Craiovei din ultimul deceniu.

Mai mult decât atât, diferența se vede și la golaveraj. Oltenii au marcat de două ori mai mult, mai exact 19 goluri, față de cele 9 reușite de ardeleni, un detaliu care subliniază nu doar superioritatea rezultatelor, ci și controlul jocurilor directe.

ADVERTISEMENT

Echilibru aparent, dar avantaj clar pentru olteni

Paradoxal, deși Universitatea Craiova domină statistic, multe dintre dueluri au fost extrem de echilibrate. Nu mai puțin de 6 partide s-au încheiat la egalitate, semn că diferențele din teren nu au fost întotdeauna evidente. Cu toate acestea, în momentele decisive, Craiova a știut să încline balanța. Iar acest tipar repetat poate cântări greu și înaintea unui meci cu o asemenea miză.

ADVERTISEMENT

Totuși, în ultima întâlnire directă de pe „Cluj Arena“, formația lui Filipe Coelho nu a reușit să găseacă drumul spre gol. În ciuda dominării copioase și a celor 18 șuturi spre poarta adversă, oltenii au plecat cu un singur punct din Ardeal.

ADVERTISEMENT

Cine câștigă titlul dintre Universitatea Craiova și U Cluj. Verdictul lui Șumudică

Cele două Universități împart prima poziție, fiecare cu câte 36 de puncte. În spatele lor se află Rapid, pe locul 3, cu 31 de puncte. În următoarea etapă, cele două formații se vor înfrunta în meci direct, luni, 13 aprilie, de la ora 21:30.

. Fost campion al României, cu Astra Giurgiu, antrenorul a ales echipa pe care o vede principala favorită la titlu dintre Universitatea Craiova și U Cluj.

ADVERTISEMENT

„Cele două echipe, U Cluj și U Craiova, arată cel mai bine din acest play-off. Cred că următorul meci va fi decisiv. Cine va câștiga meciul va lua o opțiune serioasă în lupta la titlu, chiar dacă după mai rămân 5-6 jocuri. Dacă mai câștigă 2-3 din ele sunt campioni.

(n.r. – Cine e mai solidă? Craiova sau U Cluj?) Craiova are mult mai multă calitate. U Cluj e mai așezată, mai pragmatică, cu jucători cu experiență, dar Craiova și din punct de vedere al lotului, mult mai bine structurată. Cred că are un plus Craiova”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.