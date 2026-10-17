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Detaliul care a atras atenția la Denis Drăguș înainte de Voluntari – FCSB. Cum a apărut atacantul la un nou antrenament spartan al lui Reghecampf. Video

Cristian Măciucă
17.10.2026 | 18:55
Detaliul care a atras atentia la Denis Dragus inainte de Voluntari FCSB Cum a aparut atacantul la un nou antrenament spartan al lui Reghecampf Video
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Detaliul care a atras atenția la Denis Drăguș înainte de Voluntari - FCSB. Cum a apărut atacantul la un nou antrenament spartan al lui Reghecampf. FOTO: Facebook FCSB
Laurențiu Reghecampf și Thomas Neubert i-au „rupt” din nou pe jucătorii de la FCSB, care s-au antrenat pentru deplasarea de la Voluntari. Cum a fost surprins Denis Drăguș, care revine după accidentare
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La FCSB continuă antrenamentele spartane după venirea lui Laurențiu Reghecampf. Clubul roș-albastru a postat pe rețelele de socializare imagini de la ședința de pregătire premergătoare meciului cu FC Voluntari. Thomas Neubert i-a „rupt” pe fotbaliști, iar Denis Drăguș a fost în centrul atenției.

Denis Drăguș s-a antrenat normal, dar a avut genunchiul stâng bandajat

Denis Drăguș (27 de ani) va fi în lot pentru FC Voluntari – FCSB, meci programat în etapa a 12-a din SuperLiga, luni, 19 octombrie, de la ora 21:00. Internaționalul român va reveni astfel după accidentarea pe care a suferit-o în eșecul de la Craiova, scor 0-5, înregistrat în urmă cu o lună.

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La antrenamentul premergător duelului de pe „Anghel Iordănescu”, Thomas Neubert a scos untul din fotbaliștii lui Reghecampf, iar Drăguș a apărut cu un bandaj aplicat în zona genunchiului stâng, chiar cel la care a avut probleme medicale. Atacantul nu a părut însă să fie menajat și a participat normal la ședința de pregătire.

„Decarul” roș-albaștrilor a executat exercițiile fizice alături de restul colegilor, iar ulterior a intrat și în programul cu mingea. Rămâne de văzut dacă bandajul a fost folosit doar ca măsură de protecție sau dacă atacantul mai resimte vreun disconfort înaintea partidei cu FC Voluntari.

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Thomas Neubert i-a „rupt” din nou pe jucătorii de la FCSB

Așa cum s-a întâmplat în numeroase rânduri la antrenamentele conduse de Laurențiu Reghecampf, Thomas Neubert a avut grijă ca jucătorii de la FCSB să treacă printr-o ședință fizică solicitantă. Prima parte a antrenamentului a avut loc pe nisip, unde fotbaliștii au fost supuși mai multor exerciții de forță și rezistență.

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Neubert a urmărit atent fiecare execuție și a menținut intensitatea ridicată pe tot parcursul programului. Preparatorul fizic german a părut mulțumit de mai mulți fotbaliști și nu s-a ferit să îi nominalizeze: „Bravo, Risto!”, „Hai, Ricci! Împinge, împinge, împinge! Așa, Rici!”, „Bine, Dawa” sau „Foarte bine, Eddy”, au fost doar câteva dintre încurajările lui Thomas Neubert pentru fotbaliști.

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După antrenamentul fizic desfășurat pe nisip, jucătorii de la FCSB au trecut pe teren, acolo unde antrenamentul a continuat cu mingea. Staff-ul condus de Laurențiu Reghecampf a început astfel să pregătească și aspectele tactice pentru confruntarea cu FC Voluntari, care va avea loc luni, 19 octombrie, de la ora 21:00, și care va fi transmisă în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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