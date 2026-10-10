Sport

Detaliul care anunță debutul lui Reghe 3.0! Ce au în comun primele două mandate ale lui Reghecampf la FCSB

Laurențiu Reghecampf începe, în această seară, al treilea mandat pe banca celor de la FCSB. Istoria este de partea tehnicianului înaintea confruntării cu Oțelul Galați de pe Arena Națională
Cristian Măciucă
10.10.2026 | 19:20
Detaliul care anunta debutul lui Reghe 30 Ce au in comun primele doua mandate ale lui Reghecampf la FCSB
SPECIAL FANATIK
Detaliul care anunță debutul lui Reghe 3.0! Ce au în comun primele două mandate ale lui Reghecampf la FCSB. FOTO: Fanatik
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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) revine într-un meci oficial pe banca celor de la FCSB după mai bine de nouă ani. Tehnicianul se pregătește de „Reghe 3.0”, iar primul obstacol este Oțelul Galați, sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 21:30, pe Arena Națională. Antrenorul, care a mai condus formația roș-albastră în perioadele 2012-2014 și 2015-2017, a primit dispensă de la FRF pentru a sta pe bancă.

Reghecampf a început drumul spre titlul 24 cu o victorie cu 1-0 împotriva fostei sale echipe

Reghecampf are și un precedent care îi poate da încredere. La primele două instalări pe banca FCSB-ului, pe atunci Steaua, antrenorul a început de fiecare dată cu dreptul. Două meciuri, două victorii și niciun gol primit. Primul mandat al lui Laurențiu Reghecampf a început pe 23 iulie 2012, în Ghencea, într-un meci împotriva Concordiei Chiajna. Coincidența era una aparte, deoarece Reghe tocmai o părăsise pe Concordia pentru a prelua echipa patronată de Gigi Becali.

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Roș-albaștrii nu au avut însă deloc o misiune simplă. După 0-0 la pauză, Reghecampf a făcut o schimbare care s-a dovedit decisivă. Raul Rusescu a fost introdus în locul lui Florin Costea și a marcat unicul gol al întâlnirii imediat după revenirea de la cabine, după o centrare a lui Cristi Tănase. Steaua s-a impus cu 1-0, chiar dacă Latovlevici a fost eliminat în minutul 90, iar Reghecampf și-a început aventura în Ghencea cu trei puncte.

Acel succes avea să fie primul pas al unui mandat care a schimbat radical echipa. Reghecampf a cucerit două titluri consecutive, iar prima sa perioadă la Steaua, 2012-2014, avea să rămână cea mai prolifică din cariera sa în fotbalul românesc.

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Cum a arătat primul „11” al Stelei la primul meci cu Reghe pe bancă

  • Tătărușanu – Dumitraș , Chiricheș, Gardoș, Latovlevici – Bourceanu(c) – Chipciu, T. Bălan, Tănase, Fl. Costea – Rocha

Revenire, în 2015, cu o victorie cu 2-0 contra Craiovei, după două goluri în două minute

Trei ani și jumătate mai târziu, Laurențiu Reghecampf s-a întors pe banca Stelei, echipă care a devenit între timp FCSB. Situația era însă complet diferită. Roș-albaștrii traversaseră o perioadă complicată sub comanda lui Mirel Rădoi și încerca să recupereze teren în lupta pentru titlu. Pe 6 decembrie 2015, Reghecampf a „redebutat” împotriva Universității Craiova, într-un meci disputat la Pitești.

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Și de această dată, victoria a venit greu. FCSB a dominat, și-a creat ocazii, dar tabela a rămas intactă până în minutul 81. Atunci, Paul Papp a prins un șut spectaculos de la aproximativ 30 de metri și a deschis scorul. Doar două minute mai târziu, Gregory Tade a făcut 2-0 după o acțiune a lui Adi Popa. Astfel, Reghecampf a început și al doilea mandat cu o victorie fără gol primit.

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Primul „11” al FCSB-ului la meciul de debut al lui Reghe din al doilea mandat

  • Niță – Rîpă, Varela(c), Papp, Toșca – Stanciu, Breeveld, Hamroun – Ad. Popa, Tade, Tudorie

Reghe 3.0 începe cu Oțelul. Continuă seria perfectă?

Acum, la peste 14 ani de la primul său debut pe banca roș-albaștrilor, Laurențiu Reghecampf încearcă să păstreze tradiția și la startul celui de-al treilea mandat. Adversara va fi Oțelul, formație care vine pe Arena Națională după o perioadă complicată în SuperLiga. Înaintea etapei a 11-a, gălățenii au înregistrat o singură victorie în precedentele nouă etape, cu alte patru remize și patru înfrângeri. Nici noua echipă a lui Reghe nu stă prea bine. Înaintea duelului cu moldovenii, FCSB este pe locul 12, cu 12 puncte, la 14 lungimi de liderul Dinamo.

Echipa de start a FCSB-ului cu Oțelul

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate primul „11” pe care Laurențiu Reghecampf îl va folosi în meciul său de debut la FCSB, cu Oțelul Galați. Antrenorul în vârstă de 51 de ani va juca într-un sistem 4-2-3-1 și va apela la următoarea formulă de starat: Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Muhar, Arad – Miculescu, Cisotti, Korenica – Garita.

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  • 4 trofee are Laurențiu Reghecampf ca antrenor la FCSB: 2 campioante, 1 Supercupă și 1 Cupa Ligii
  • 9 ani, 4 luni și 27 de zile au trecut de la ultimul meci al lui Reghe pe banca roș-albaștrilor
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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