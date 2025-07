Detaliul care arată că fuziunea dintre CS Dinamo și echipa din Superliga este în aer! Andrei Nicolescu se contrează cu oficialii „clubului-mamă”

Despre fuziunea dintre CS Dinamo și echipa din Superliga, în primă fază la nivel de grupe de copii și juniori și ulterior în ceea ce privește structura de conducere și acționariatul clubului din prima ligă, s-a discutat destul de mult în spațiul public în ultimele luni.

Este fuziunea dintre CS Dinamo și echipa din Superliga în aer?

Încă de la început s-a stabilit că acest lucru se va întâmpla după ieșirea din insolvență a societății care administrează activitatea de la gruparea de Superliga. Chestiune care s-a întâmplat recent.

Doar că de atunci a părut că se tergiversează din diferite motive, încă necunoscute, oficializarea parteneriatului dintre cele două entități fotbalistice din „Ștefan cel Mare”.

Iar acum s-a produs un episod menit să alimenteze și mai mult zvonurile conform cărora „marea unire” ar urma să nu se mai producă totuși în cele din urmă.

Ce s-a întâmplat după evenimentele de la Miercurea Ciuc: Clubul Sportiv s-a delimitat de suporteri

După cu ocazia meciului din prima etapă a Superligii dintre Csikszereda și Dinamo, cei de la Clubul Sportiv Dinamo s-au delimitat de acțiunea galeriei, care a afișat deja celebrul mesaj „Și pământul de sub unghiile voastre este tot românesc”, semnat de grupul DNL, proaspăt revenit în PCH după „periplul” de la Tribuna a II-a.

„Pentru corecta informare a partenerilor clubului și a opiniei publice, precizăm că nicio secție sau activitate sportivă aflată în componența CS Dinamo nu a avut legătură cu evenimentele petrecute în data de 14 iulie 2025 la Miercurea Ciuc, în contextul meciului din Superliga de fotbal dintre AFK Csikszereda și Dinamo 1948.

Clubul nostru, ca instituție cu tradiție și palmares în sportul românesc, promovează spiritul competiției corecte, respectul față de adversari și față de public, precum și valorile olimpismului și educației prin sport și se delimitează de acțiuni și comportamente care contravin principiilor de respect și fair-play”, au transmis cei de la CS Dinamo prin intermediul Facebook.

Replica lui Andrei Nicolescu

Ulterior, pe Instagram, El a postat la secțiunea InstaStory o fotografie în care apărea fundalul folosit de CS Dinamo pentru transmiterea mesajului respectiv, peste care a adăugat exact cuvintele scrise de suporteri pe acel banner, semn destul de clar că președintele Consiliului de Administrație de la SC Dinamo 1948 SA este în continuare de partea propriilor fani în această chestiune, deci nu este de acord cu poziționarea celor de la CS Dinamo în această speță.

Ulterior, oficialul lui „Dinamo din Superliga” și-a nuanțat punctul de vedere prin intermediul unei postări ample făcute pe pagina sa de Facebook:

Oficialul „câinilor” a completat ulterior

„Am 49 de ani de viață, vreo 80 de kilograme si 185 de cm, cu suflet cu tot. Am crescut la țară, chiar n-am aflat din cărți ce înseamnă satul românesc, ci mai degrabă pot spune că l-am învățat cu mâinile și spatele meu, în palmele mele și cu inima de copil. Am strâns fân, am cules prune, am dat cu sapa deseori. Și da, am avut pământ sub unghii de multe ori. Nu mi-a fost rușine niciodată, nu îmi este nici acum!

Eram obosit, dar mândru că pot să-mi ajut bunica, că pot să fiu de folos, că simt rădăcina unei culturi pe care n-o poate muta nimeni, nici dacă se face că n-o vede. M-am gândit la toate astea când am văzut bannerul alor noștri, la Miercurea-Ciuc. ‘Și pământul de sub unghiile voastre este tot pământ românesc’.

Nu e doar o replică ci o amintire colectivă practică, aproape fizică. E imaginea străbunicilor noștri care se întorceau de la câmp, cu palmele crăpate, dar cu fruntea sus. E satul în care n-ai nevoie de hartă ca să știi cui aparții. E un adevăr simplu pe care unii preferă să-l uite, de teamă că e prea greu de dus sau prea ușor de simțit.

Sunt oameni care, azi, ar da o avere pe un petic de pământ și pe liniștea de a simți că au rădăcini. Noi le-am avut și le avem încă, chiar dacă unora li se pare că unghia e prea mică să încapă istoria.

De asta, în seara aia, pe stadionul din Miercurea-Ciuc, pământul a făcut mai mult zgomot decât orice steag.

Pentru că un club, o galerie, un sat sau o țară încep exact de acolo, de la o mână de pământ care nu iese la prima spălare”.