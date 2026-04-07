Detaliul-cheie din cazul morții anestezistului de la Spitalul de Oftalmologie. Autoapărarea invocată de menajeră, sub semnul întrebării

Femeia de 39 de ani care l-a ucis pe anestezistul de 72 de ani zilele trecute, într-un apartament din sectorul 3 al Capitalei, riscă închisoare pe viață. Ce as în mânecă are presupusa menajeră pentru a evita detenția pe viață? Totul depinde însă de felul în care anchetatorii și instanța vor încadra faptele – iar detaliile din dosar sunt de-a dreptul șocante.

Detaliile-cheie din crima de pe Calea Vitan. Câți ani de pușcărie ar putea face menajera care l-a înjunghiat pe anestezist

Cazul care a zguduit Bucureștiul în ultimele zile capătă nuanțe din ce în ce mai întunecate. O relație ascunsă, bani, furie acumulată și, în final, o explozie de violență care a dus la la doar câteva zile după ce ieșise la pensie. Femeia, menajera care îi trecea pragul de ani buni, nu era doar o simplă angajată.

Între cei doi ar fi existat o relație de cel puțin trei ani, una despre care puțini știau. Deși era căsătorită și avea doi copii mici, femeia ajunsese să depindă financiar de medic, care îi oferea bani la fiecare întâlnire și, potrivit anchetatorilor, chiar banii ar fi fost scânteia fatală. Pe 31 martie, în apartamentul pe care anestezistul de la Spitalul Clinic de Oftamologie l-a deținut vizavi de Mall Vitan, lucrurile au degenerat, totul pornind de la o ceartă pornită aparent de la suma primită în acea zi. Femeia nu s-a putut controla, în plină dispută, așa că a pus mâna pe un cuțit de bucătărie și a început să îl lovească de 14 ori!

Ce s-a întâmplat în apartamentul groazei. Femeia poate fi acuzată de crimă săvârșită cu cruzime

Primul cuțit s-a rupt în timpul atacului, în fotoliul în care se afla victima. Dar asta nu a oprit-o. A luat un al doilea cuțit și a continuat să lovească, într-un gest care ridică deja semne serioase de întrebare cu privire la intensitatea violenței. După ce bărbatul nu a mai mișcat, femeia ar fi trecut la un gest care complică și mai mult situația juridică: ar fi turnat peste trup o sticlă de vodcă și i-ar fi dat foc, încercând să șteargă urmele crimei.

Este punctul în care intervine analiza juridică. Pentru că, dincolo de oroarea faptelor, încadrarea exactă a acestora va decide anii de închisoare. Avocatul Artin Sarchizian povestește, într-o analiză exclusivă făcută, cât de mult cântăresc aceste detalii.

„În momentul în care îi cauzezi unui om suferințe suplimentare (celor care în mod inerent sunt necesare morții) vorbim despre cruzime. Dacă aplici multiple lovituri nu înseamnă automat că ai avut cruzime, dar dacă îl ții, îi mai aplici una, încă una, putem vorbi de cruzime”.

Cu alte cuvinte, nu numărul loviturilor este decisiv, ci contextul. Dacă anchetatorii vor demonstra că victima a fost supusă unor suferințe prelungite, că a existat o intenție de a provoca durere dincolo de actul în sine, atunci vorbim despre o formă agravată a omorului. Și mai complicată, potrivit avocatului cu care FANATIK a stat de vorbă, este situația în ceea ce privește incendierea doctorului.

Unde se încadrează incendierea

„Dacă era o incendiere in vivo sau peri-mortem, adică atunci se instala moartea, atunci putem discuta despre cruzimi, căci aici ar fi vorba de cruzime. Incendierea unei persoane muribunde care păstrează semne și, mă rog, reactivitate, capacitatea perceptivă, acolo da, discutăm despre cruzime. Dacă e vorba de o incendiere post-mortem, crezând că a murit, vorbim deja de profanare de cadavre, adică o infracțiune suplimentară”, ne-a explicat avocatul.

Această nuanță este esențială. Dacă medicul era încă în viață în momentul în care i s-a dat foc, atunci acuzația devine mult mai gravă. Dacă nu, apare o altă infracțiune, care se adaugă la dosar. În funcție de toate aceste elemente, pedeapsa poate varia dramatic.

De la închisoare pe viață la cea mai favorabilă pedeapsă, de minim 12 ani

„Pedeapsa se dă în funcție de încadrare. Dacă e cu cruzime se poate da închisoare pe viață, iar dacă este un omor, să zicem clasic, atunci poate primi 20-25 de ani de închisoare”, punctează Sarchizian, pentru FANATIK. Există însă și o posibilă linie de apărare. Femeia ar putea invoca faptul că a fost provocată sau că s-a aflat într-o stare de tulburare.

„Chestiunea asta cu sechestratul în casă, fiind în stare de apărare… Sigur că poate invoca o provocare sau o formă de legitimă apărare, deși nu ar fi o legitimă apărare în sensul propriu, însă, totuși trebuie văzut în ce măsură a fost proporțională reacția. Dacă m-ai închis în casă nu înseamnă că trebuie să te și omor. Contextual, ar putea fi avută în vedere și o astfel de împrejurare”, adaugă avocatul.

Cu alte cuvinte, chiar dacă ar exista o formă de tensiune sau constrângere, reacția trebuie să fie proporțională. Cele 14 lovituri de cuțit și incendierea victimei sunt greu de justificat în acest sens. Totuși, această strategie ar putea reduce pedeapsa. „Autoapărarea poate fi fructificată, dar doar în sensul de a reduce din pedeapsă, adică să nu mai primească maxim ci undeva la 12-15 ani. În acest caz se poate invoca faptul că a fost într-o stare de tulburare”, continuă avocatul.

Deocamdată, inițial pentru 24 de ore, iar ulterior arestată preventiv pentru omor calificat. Ancheta este în plină desfășurare, iar fiecare detaliu contează. În spatele cifrelor și încadrărilor juridice rămâne însă o poveste tulburătoare: un medic care abia își încheiase cariera, pregătit să se bucure de pensie, și o relație toxică ce s-a transformat într-o tragedie.