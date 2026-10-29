Detaliul de pe geaca lui Alaa Bellaarouch care-i va înfuria pe fanii lui Dinamo

ADVERTISEMENT

Dinamo a învins pe Chindia în Cupa României cu 5-2, iar portarul Alaa Bellaarouch a fost rezervă. Pe o temperatură destul de scăzută la ora meciului, goalkeeperul dinamovist și-a luat geaca oferită de sponsorul Nike pe el, însă un detaliu bizar a ieșit în evidență: noua siglă a clubului a fost lipită acolo unde era cea veche, iar acest lucru e vizibil.

Stema de pe geaca lui Alaa Bellaarouch a fost cusută acolo unde era vechiul logo

Se știe, Dinamo și-a schimbat relativ recent sigla din motive logistice, însă problema aici nu e reprezentată de schimbarea emblemei în sine, ci reutilizarea unei geci pe care a fost aplicată noua siglă. Din păcate, acest lucru se vede și dă senzația de improvizație ieftină, care ar putea să-i nemulțumească pe fani.

ADVERTISEMENT

În imaginile surprinse de fotoreporterul FANATIK, Renato Anghelescu, se vede cum noua emblemă cu litera „D” și capul de câine a fost aplicată peste o zonă închisă la culoare, cu urme vizibile, iar cea mai plauzibilă ipoteză e că geaca a fost modificată pentru a înlocui vechea emblemă cu cea nouă.

Motivele pentru care . În primul rând, vorbim despre economie și reducerea costurilor, însă pot exista și considerente logistice: producătorul nu poate livra la timp un nou rând de echipament. Dinamo explica în mai 2026 că a schimbat sigla având în vedere situația juridică a identității vizuale. Clubul nu deținea drepturile exclusive asupra emblemei folosite anterior și a invocat cerințele de licențiere UEFA.

ADVERTISEMENT

Situațiile asemănătoare în fotbalul european, din Anglia în Ucraina

În fotbalul european există trei cazuri relativ asemănătoare, când trei cluburi au recurs la improvizații „artistice” când vine vorba despre echipamentul de joc, care au reușit să enerveze fanii. Iată mai jos aceste situații:

ADVERTISEMENT

Hull City – Anglia, 1993–1994

În sezonul 1993 – 1994, după ce Hull City își schimba furnizorul Matchwinner cu Pelada, clubul a decis să reutilizeze echipamentele vechi, acoperind marca fostului producător cu petice Pelada. A fost o soluție temporară pentru că noul furnizor nu putea livra noul rând de echipamente la timp.

ADVERTISEMENT

Vorskla Poltava – Ucraina, 2024

Clubul ucrainean a prezentat cu cele destinate pentru Sporting Lisabona și Atletico Madrid, doar cu sigla înlocuită. A urmat o controversă după ce Footy Headlines a relatat că cel puțin unele elemente grafice originale au fost supratipărite. Ulterior, echipamentele au fost retrase.

Bristol City – Anglia, 2017

Un suporter al Bristol City și-a cumpărat un tricou al echipei favorite, doar ca să descopere sigla lui Oxford United pe eticheta tricoului. Clubul a deschis o investigație, iar producătorul și-a asumat o eroare de etichetare. Nu a fost o reutilizare intenționată a tricourilor lui Oxford, ci o simplă problemă de fabricație.