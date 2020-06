Detaliul din derby care a apropiat-o pe FCSB de jocul Barcelonei! Cum a fost umilită CFR Cluj pe finalul primei reprize

FCSB a pierdut derby-ul cu CFR Cluj, scor 0-1, însă Gigi Becali a fost mulţumit de jocul prestat de echipă. Un detaliu din meciul jucat în Gruia o apropie pe vicecampioana României de evoluţiei Barcelonei, iar FANATIK îţi prezintă cum a fost umilită CFR Cluj pe finalul primei reprize.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La finalul derby-ului, Dan Petrescu a pus tunurile pe fotbaliştii lui şi i-a criticat pentru evoluţia avută în faţa FCSB-ului. Cifrele de la finalul meciului îi dau dreptate antrenorului campioanei României, care a susţinut că Sevilla sau Lazio nu au dominat-o pe CFR Cluj în aşa hal.

“La cum am jucat azi, pierdem șapte meciuri la rând. De când sunt eu antrenor la CFR nu am văzut echipa asta așa slabă. Nu ne-a făcut Sevilla așa, nu ne-a făcut Lazio. Nu am reușit să-i fac să înșeleagă cât de greu e meciul”, spunea Dan Petrescu la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Posesia, detaliul unde FCSB a fost peste CFR Cluj

În perioada minutelor 30-45, CFR Cluj nu a existat pe teren şi a fost umilită de FCSB, care căuta egalarea înainte de pauză. Din acest motiv, posesia a fost una uluitoare pentru elevii lui Bogdan Vintilă, asemănătoare cu ceea ce mai reuşeşte Barcelona. Ultimul sfert de oră al primei reprize a arătat astfel: 81%-19% la capitolul posesie pentru FCSB.

De altfel, prima repriză din derby este una de uitat pentru CFR Cluj. FCSB şi-a dominat adversarul, cu o posesie de 74% în primele 45 de minute ale meciului. Vicecampioana României şi-a impus jocul încă din startul partidei, iar primul sfert de oră a însemnat un raport al posesiei de 63%-37%.

ADVERTISEMENT

37%-63% a fost raportul posesiei în CFR Cluj – Sevilla 1-1 (20.02.2020)

35%-35% a fost raportul posesiei în CFR Cluj – Lazio 2-1 (19.09.2019)

Jocul s-a echilibrat în a doua repriză, când CFR Cluj a mai recuperat, în special în intervalul minutelor 45-60. Finalul meciului a fost din nou al FCSB-ului, iar raportul posesiei a fost de 65%-35% după cele 98 de minute de joc.

Raportul posesiei în fiecare sfert de oră din CFR Cluj – FCSB 1-0

CFR Cluj – FCSB 37%-63% (minutele 0-15)

CFR Cluj – FCSB 24%-76% (minutele 15-30)

CFR Cluj – FCSB 19%-81% (minutele 30-45)

CFR Cluj – FCSB 48%-52% (minutele 45-60)

CFR Cluj – FCSB 35%-65% (minutele 60-75)

CFR Cluj – FCSB 40%-60% (minutele 75-90)

FCSB, precisă în pase aşa cum vrea Gigi Becali

Gigi Becali era mulţumit după înfrângerea cu CFR Cluj că a văzut un joc de pase bun, iar cifrele îi dau din nou dreptate. FCSB a stat foarte bine la capitolul pase precise, cu un procentaj de reuşită de 84% (437 din 523). De cealaltă parte, campioana României a ajuns doar la 69% (172 din 251).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Sunt mulțumit de jocul echipei. Ăsta e jocul pe care vreau să-l facă. Pase din prima, rapide, două atingeri. Că am pierdut printr-un autogol asta e”, a declarat Gigi Becali după meci.

Trăgând linie, FCSB a pasat de două ori mai mult decât CFR Cluj şi a avut posesia, însă diferenţa pe tabelă a fost făcută de autogolul lui Ovidiu Popescu. După derby-ul din etapa a 3-a, campioana României s-a distanţat la 7 puncte şi Dan Petrescu este tot mai aproape de al treilea titlu consecutiv cu formaţia din Gruia.

ADVERTISEMENT