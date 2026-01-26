Detaliul incredibil din trecutul turcului evadat. A colindat la Patriarhie și s-a pozat cu PF Daniel, când era în regim închis

ADVERTISEMENT

Omul de afaceri turc Atas Abdullah, condamnat la 22 de ani de închisoare pentru uciderea unui polițist, s-a întâlnit cu Patriarhul Daniel în cursul anului 2022. La acea vreme, ”regele veiozelor” se afla în regim închis.

Milionarul Atas, în corul colindătorilor de la Palatul Patriarhal

Autoritățile sunt în alertă după ce turcul Atas Abdullah a ”uitat” să mai revină la Penitenciarul Rahova, după trei zile de permisie. Bărbatul era considerat un deținut model, cu 72 de recompense în sistemul penitenciar și 24 de permisii, ”fără a se fi întâmplat nimic până în momentul de față”, potrivit lui Radu Marinescu, ministrul Justiției.

Fost patron al unui magazin de obiecte de iluminat de lux, Atas a fost condamnat la 22 de ani de închisoare, după ce în 2015 a ucis un polițist cu mașina, în timpul unui control în trafic. Polițistul a fost târât pe capota mașinii pe o distanță destul de mare și a decedat în spital, după trei săptămâni de comă.

În decembrie 2022, când milionarul turc încă se afla în regim închis, acesta a fost inclus într-un ”cor de colindători” de la Penitenciarul Rahova, care l-a vizitat pe însuși Patriarhul Daniel. Atas Abdullah apare într-o fotografie alături de șeful Bisericii Ortodoxe, realizată la Palatul Patriarhal.

Șeful ANP a stat ”la poză” cu Patriarhul Daniel. În imagine apare și ”actorul violator”

Din ”echipa” care i-a cântat Patriarhului a mai făcut parte actorul Alexander Zudor, condamnat la 7 ani de închisoare pentru trei fapte de viol și agresiune sexuală. Bărbatul urmărea femei pe stradă și le obliga să meargă în zone mai puțin circulate, acolo unde încerca să le violeze. După aproape șase ani petrecuți în spatele gratiilor, Zudor spune că s-a îndreptat și că această experiență i-a schimbat viața.

Corul de colindători a fost însoțit chiar de directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Geo Bogdan Burcu. În octombrie, Burcu a fost acuzat de Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP) că ar fi trimis mesaje cu tentă sexuală și ar fi hărțuit mai multe polițiste. Șeful ANP a respins categoric acuzațiile, susținând că acestea sunt ”fabricate” de persoane din sistem care ar fi deranjate de faptul că a ajuns în această poziție.

Turcul Atas Abdullah s-a folosit de fotografia cu PF Daniel pentru a obține un regim mai ușor

În iunie 2023, Atas Abdullah a încercat să se folosească de pentru a convinge judecătorii să-i schimbe regimul de detenție. Avocatul său le-a spus magistraților că un om care ajunge ”în preajma unor asemenea personalități” nu pot prezenta un risc.

”Apărătorul ales al petentului depune la dosarul cauzei trei fotografii, o caracterizare de la punctul de lucru, două diplome de participare, un certificat de naştere, precum şi concluzii scrise.

Precizează că acesta are și o activitate de programe educative, social-culturale și religioase, așa cum reiese din caracterizarea făcută de supraveghetorul punctului de lucru, unde a dat dovadă de hărnicie, devotament, implicare, conștiinciozitate în toate acțiunile la care a participat. (…)

Pe de altă parte, arată că o persoană care ajunge în preajma unui personalități proeminente a statului, cum ar fi preasfinția sa Patriarhului Daniel, nu credem că poate prezenta un risc, precizând că este o situație care spune multe despre conduita acestui om, care, într-adevăr, a făcut o faptă și gravă și reprobabilă pentru care și-a luat pedeapsa cuvenită, însă, odată cu punerea lui în detenție, a manifestat în toți acești 8 ani încercarea lui de a se realiza și de a se reintegra în societate”, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Deținutul care a evadat de la Rahova ar fi părăsit deja România

În iunie 2023, Judecătoria Sectorului 5 a respins ca neîntemeiată cererea de schimbare a regimului, din închis în semi-deschis. Totuși, câteva luni mai târziu, judecătorul de supraveghere a privării de libertate de la a fost de acord să-l treacă la regimul solicitat.

Luni, 26 ianuarie, Atas Abdullah a fost dat în urmărire națională pentru fapta de evadare. Cazul a fost preluat de Serviciul de Investigații Criminale. Autoritățile iau în calcul ipoteza ca persoana evadată să fi părăsit deja România și să fi plecat spre Turcia.