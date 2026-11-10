Detaliul înfiorător descoperit după accidentul cu 12 morți din Bulgaria!

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Un accident teribil produs pe o autostradă din Bulgaria a provocat moartea a 12 persoane și rănirea altor aproximativ 50, printre care și un cetățean român. Tragedia s-a petrecut în apropierea locului în care, în urmă cu doar câteva luni, doi copii de la academia Slaviei Sofia și-au pierdut viața.

Tragedie pe o autostradă din Bulgaria! Un român, printre răniți

Bulgaria este în stare de șoc după accidentul în lanț produs marți, 10 noiembrie, pe autostrada Trakia, care leagă Sofia de Burgas. Două caramboluri de proporții au avut loc în zona orașului Iambol. 12 persoane și-au pierdut viața și aproximativ 50 au fost rănite. Nu mai puțin de 86 de vehicule au fost implicate în cele două accidente.

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Printre persoanele rănite se numără și un cetățean român. Autoritățile bulgare au intervenit cu numeroase echipaje de salvare, iar victimele au fost transportate la spitalele din regiune. Echipele medicale depun toate eforturile pentru a salva viețile persoanelor aflate în stare gravă.

Locul blestemat din Bulgaria! Doi copii fotbaliști au murit la un kilometru distanță

de marți readuce în atenție un alt accident cumplit, produs în urmă cu mai puțin de cinci luni, aproape în același loc. Pe 24 iunie 2026, doi copii în vârstă de nouă ani, legitimați la academia Slaviei Sofia, și tatăl unuia dintre ei și-au pierdut viața într-un accident rutier petrecut la kilometrul 290 al autostrăzii Trakia. Primul carambol de marți a avut loc la kilometrul 289, la doar un kilometru distanță.

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Cei doi tineri fotbaliști se îndreptau spre Albena, unde urmau să participe la un turneu de fotbal. Mașina în care se aflau a fost lovită de un TIR care pătrunsese pe contrasens. Antrenorul Ivan Terziyski și soția sa au suferit răni grave. La mai puțin de cinci luni de la acel accident, o nouă tragedie lovește țara vecină cu România.

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Levski Sofia, apel disperat către suporteri după tragedia cu 12 morți

Fotbalul bulgar s-a mobilizat imediat după accidentul de pe autostrada Trakia. Levski Sofia, unul dintre cele mai importante cluburi din țară, a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor și a făcut apel la suporteri să doneze sânge pentru persoanele rănite. Situația este critică, iar orice ajutor poate face diferența pentru victimele aflate în stare gravă.

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Inițiativei i s-a alăturat și Federația Bulgară de Fotbal, care a transmis un comunicat oficial. Reprezentanții federației au cerut tuturor persoanelor care pot ajuta să se prezinte la centrul de transfuzie al Spitalului „Dr. Ivan Seliminski” din Sliven. Oficialii au transmis condoleanțe familiilor îndoliate și și-au exprimat speranța că persoanele rănite se vor recupera cât mai repede.

Ministrul Sportului din Bulgaria și-a anulat vizita oficială după accident

Tragedia a dat peste cap și programul autorităților bulgare. Encho Keryazov, , avea programată marți o vizită oficială în orașul Iambol, aflat în apropierea locului în care s-au produs accidentele. Deplasarea a fost anulată în urma evenimentelor de pe autostrada Trakia, potrivit informațiilor publicate de presa bulgară.

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Accidentul a provocat reacții inclusiv la cel mai înalt nivel al statului. Premierul Rumen Radev și-a întrerupt programul oficial și a dispus mobilizarea unor aeronave pentru transportarea răniților în stare gravă. Autoritățile au declarat ziua de miercuri, 11 noiembrie, zi de doliu național, în memoria celor 12 persoane care și-au pierdut viața.