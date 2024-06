Detaliul la care să fii atent când vrei să cumperi o mașină second-hand. Indiferent de preț, nu o cumpăra dacă observi acest lucru

Mașina face parte din viața a milioane de români. De cele mai multe ori, bugetul este cel care îi condiționează pe șoferi și îi face să opteze pentru mașini mai ieftine. Dacă ai de gând să investești într-o mașină second-hand, iată detaliile la care trebuie să fii atent.

Ce trebuie să știi înainte de a cumpăra o mașină la mâna a doua

Achiziția unei mașini reprezintă un pas important în viața oricărui șofer. Dincolo de scopul pentru care este cumpărată, o mașină trebuie să îndeplinească mai multe cerințe.

ADVERTISEMENT

De obicei, alegerea grea intervine atunci când bugetul permite doar cumpărarea unei mașini second-hand. În aceste condiții, cumpărătorul trebuie să fie atent la mai multe aspecte.

Specialiștii din industria auto au tras un semnal de alarmă pentru toți cei care își doresc . Oricât de bun ar fi prețul acestor mașini, atenția trebuie îndreptată asupra unui singur factor.

ADVERTISEMENT

Factorul decisiv care trebuie să influențeze alegerea este kilometrajul. Potrivit experților, o mașină la mâna a doua ar trebui să aibă maxim 160.000 de kilometri. Asta ar trebui să conteze mai mult decât fiabilitatea sau prețul mașinii.

”Nu există un număr magic de kilometri pe care o mașină ar trebui să îi aibă înainte de a nu mai lua în considerare cumpărarea ei. Se consideră că o mașină are un kilometraj ridicat atunci când are peste 100.000 de kilometri. Pentru cineva care caută un vehicul fiabil, ia în considerare mașinile sub 160.000 de kilometri.”, a declarat un expert auto, potrivit

ADVERTISEMENT

Alte detalii care pot influența decizia achiziționării unei mașini la mâna a doua

Cei care aleg să cumpere , trebuie să cunoască problemele care vin la pachet cu asta. O mașină care a parcurs mulți kilometri se va confrunta cu probleme legate de motor, transmisie sau suspensie.

Nu doar că aceste probleme vor crea frustrări proprietarilor, dar nici reparațiile nu sunt deloc ieftine. Tocmai pentru a evita astfel de situații neplăcute, experții auto recomandă achiziția cu mare precauție a unei mașini second-hand.

ADVERTISEMENT

De asemenea, trebuie ținut cont și de sursa de proveniență a mașinii și de modul în care a fost întreținută. Experții auto susțin că mașinile de țară sunt mai întreținute decât cele de oraș, deoarece nu sunt conduse foarte mult.

”Dacă locuiți într-o zonă rurală, mașinile nu sunt de obicei conduse la fel de tare ca în cazul în care locuiți într-un oraș.”, au mai spus experții, potrivit aceleiași surse.