Detaliul mai puțin știut din viața lui Petrică Mîțu Stoian. Cum a ajuns artistul la închisoare: ”Ne scotea pe limbă de foc”

Noi detalii ies la iveală din viața lui Petrică Mîțu Stoian, după ce artistul a murit sâmbătă seara. Pe vremea când făcea armata, cântărețul de muzică populară a stat câteva zile după gratii.

Chiar el a recunoscut acest lucru, atunci când trăia. Își amintea cu greu de acel moment, din cauza condițiilor severe de supraviețuit.

De ce a făcut închisoare Petrică Mîțu Stoian

Motivul din cauza căruia a ajuns la închisoare solistul a fost acela că a întârziat câteva ore din permisia acordată. Deși a anunțat că se va întâmpla acest lucru, se pare că persoana căreia i-a spus a uitat să dea vestea mai departe. Drept urmare, Petrică Mîțu Stoian a trebuit să suporte consecințele.

”Mi-a dat permisie 10 zile şi eu am plecat la ţară şi era un singur autobuz care pleca dimineaţa. Am pierdut autobuzul.

Am întârziat din permisie 7 ore, dacă întârziai 4 ore trebuia să anunţi, dar nu aveam de unde. În cele din urmă am anunţat, dar persoana căreia i-am spus a uitat să spună, nu ştiu ce s-a mai întâmplat, ideea este că am întârziat.

Era caz de batalion disciplinar. Mi-au luat centura, bocancii, tot, m-au dus la Farul din Mangalia. Acolo era sediul arestului. Nu aveam fereastră, nimic, aveam doar un lemn, ceva ca o masă, care se rabata.

Dormeam pe un fel de ţambal şi cu raniţa sub cap. Venea câte un ofiţer şi îţi mânca zilele. Ne scotea pe limbă de foc, aşa se numea, era un fel de jumătate de stradă, care avea pietriş ca pe calea ferată şi ne punea în pas de defilare, culcat”, a povestit Petrică Mîţu Stoian, în perioada vieții sale.

De ce a murit Petrică Mîțu Stoian

, sâmbătă seara, la secția ATI a Spitalul de Urgență Reșița. Avea 61 de ani. A ajuns la UPU Reșița în urma unui transfer de la o clinică privată din Caraș-Severin. Aici urma un tratament post vindecării de coronavirus.

Tratamentul nu ar fi fost urmat corespunzător și solistul s-a ales cu insuficiență multiplă de organe. A intrat în șoc sceptic și apoi a murit la scurt timp. De menționat este și faptul că Petrică Mîțu Stoian era vaccinat anti-Covid, cu două doze.

Se speculează că i-ar fi fost administrată și a treia doză, dar informația nu a fost confirmată, momentan. De cum a ajuns la UPU Reșița, medicii erau rezervați cu privire la șansele de supraviețuire.

”Starea de sănătate nu este foarte bună. S-a făcut solicitare la ambulantă pentru tuse cu sânge. Domnul are o fibrilație axială cronică cu un ritm rapid şi este pe anticoagulant. Din nu ştiu ce motive dozajul cu anticoagulante nu s-a făcut cum trebuie şi este supradozat.

Este post-COVID. Are o bronhopneumonie post COVID şi cu stare septică. În momentul de faţă este la ATI”, declara la Antena 3 Cosmin Librimir, director medical SJU Reşiţa.

Trupul cântărețului încă se află la morga Spitalului din Reșița și urmează a fi supus unei autopsii. În zilele viitoare va fi preluat și De parcă-și presimțea decesul, artistul își pregătise din timp locul de veci, iar de curând își comandase și o cruce.