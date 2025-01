Detaliul neștiut din viața lui Vali Crețu, salvatorul FCSB cu Hermannstadt și preferatul lui Gigi Becali. Exclusiv

Valentin Crețu a reușit unul dintre cele mai spectaculoase goluri din carieră în meciul cu Hermannstadt, iar fundașul în vârstă de 36 de ani trăiește o perioadă de vis.

Valentin Crețu, poveste de viață și lecție pentru toată lumea

Fotbalistul care a primit titlul de : „Mie mi-a fost foarte greu. Multă lume nu știe. Am plecat cu un mare minus de acasă, lucru pe care nu îl doresc nimănui. Mi-a fost foarte greu până m-am integrat.

Am dus o viață foarte grea. Pe la 13-14 ani am plecat de acasă. Să iei viața pe cont propriu de la o vârstă atât de fragedă… Am plecat și am muncit pentru a-mi lua ghete și tot ce aveam nevoie.

Asta m-a făcut mai puternic. Multă lume vorbește urât despre mine, dar să pleci de acasă fără educație, fără disciplină, e foarte greu. Dacă nu ai aceste lucruri, oriunde te-ai duce în societate ești privit altfel. E greu să te educi singur, copil fiind. Asta mi-a fost mie soarta. Am fost mai chinuit. M-a pus viața la încercare”, spunea fotbalistul într-un interviu pentru site-ul nostru.

Valentin Crețu, departe de cei 4 frați. Toți sunt plecați la muncă în străinătate

Valentin Crețu nu îi are aproape pe cei patru frați cu care a crescut și care au fost nevoiți să își găsească și ei drumul în viață încă de mici. Dacă părinții săi au rămas la Buzău, restul familiei se află la muncă în străinătate.

Unul dintre frații „gladiatorului” de la FCSB se află de mai bine de 20 de ani în Spania. Ceilalți doi frați ai săi sunt stabiliți de mult timp în Germania. Unii dintre ei chiar muncesc în ture.

Cei 5 se întânesc destul de rar și nu a avut de multe ori șansa să îi aibă pe toți în tribune la un meci al FCSB. Familia a rămas însă întotdeauna esențială pentru Valentin Crețu, care este căsătorit și are doi copii.

Veteranul FCSB l-a impresionat din nou pe Gigi Becali: „Cel mai bun de pe teren”

Patronul FCSB a fost extrem de surprins de evoluția fundașului dreapta: „Vali Crețu în viața lui nu a jucat în viața lui asemenea fotbal. Nu e doar golul, e vorba și de pase, dădea pase de mare atacant, nu de mare fundaș. Bîrligea și el a dezamăgit, trebuia să paseze mai bine în fața porții.

Cel mai bun de pe teren a fost Valentin Crețu, nu că a dat golul, uitați-vă pe teren ce face! Nu m-a încântat niciunul. Noi am avut ocazii, dar trebuie să marchezi goluri”, a declarat Becali conform .

: „Un gol de senzație. La Crețu s-a văzut că există acel reper, a căutat colțul lung. Au mai fost situații când FCSB a suferit la finalizare, pentru că nu interpretează faza ca la manual. La Crețu este o execuție de manual. Ăsta e gol de zece, de un număr zece, al unui jucător care are liniște în careu. N-a fost Crețu la faza asta. Nu mă așteptam”.