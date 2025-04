Detaliul omis de un hoț din Iași, care i-ar putea aduce un dosar penal. S-a chinuit o oră și jumătate să fure o bicicletă

Un hoț a fost surprins în timp ce încerca să fure o bicicletă electrică, legată de un stâlp, cu sistem de siguranță. Acesta nu a luat în considerare că există o camere de supraveghere. În final, proprietarul a reușit să-și recupereze bunul.

Hoțul ghinionist i-a înapoiat bicicleta

Incidentul s-a petrecut în Iași, în noaptea de 23 spre 24 aprilie, între orele 2.30 și 4.00. a pus ochii pe o bicicletă electrică legată de un stâlp, de pe aleea Nicolina, așa că a trecut la treabă.

Bărbatul s-a chinuit preț de o oră și jumătate să fure bicicleta, iar toate momentele au fost filmate de o cameră de supraveghere. Mai mult, individul a încercat să smulgă și stâlpul, însă fără succes.

„Bicicleta am lăsat-o, ca în fiecare zi, pe aleea Nicolina nr. 15, la blocul 904, chiar pe colț. Este un magazin în zonă, eu o leg de un stâlpișor de metal, nu au fost probleme până acum. Joi dimineață, când am ieșit afară, am avut un șoc, bicicleta nu mai era. Cei de la magazin mă cunosc, ei aveau camere de supraveghere, au surprins tot momentul.

Un individ a văzut-o și s-a gândit să o fure, doar că s-a chinuit ceva, că era legată bine. După o oră și ceva, a reușit să o ridice peste bara de metal; a adus un cauciuc mare și s-a urcat pe el ca să poată să ridice bicicleta”, a relatat Mircea Zamfir, propietarul bicicletei, potrivit .

Într-un final, după mai multe încercări eșuate, hoțul a adus un cauciuc pe care s-a urcat pentru a putea ridica bicicleta. Proprietarul a precizat că bunul era închiriat și îl folosea pentru , prin intermediul unei aplicații.

„Nici măcar nu este a mea, este închiriată. Una costă 4.000 de lei, este electrică, însă nu aveam bateria la ea, ci era la încărcat. Acum trebuie să o recuperez, altfel risc să o plătesc eu integral. Eu o foloseam ca să livrez mâncare pe Tazz cu ea, deci am mare nevoie pentru a mă întreține”, a mai precizat ieșeanul.

După imaginile apărute, hoțul a decis să returneze bicicleta. Polițiștii l-au căutat și l-au identificat, astfel că acesta riscă acum un dosar penal.