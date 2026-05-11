Detaliul unic scos la iveală de Nadia Comăneci despre actorul Arnold Schwarzenegger. Se cunosc de peste 20 de ani

Nadia Comăneci și Arnold Schwarzenegger se cunosc de foarte multă vreme, dar puțini oameni știu cum s-au întâlnit. Fosta gimnastă și renumitul actor american sunt amici de ani buni, Zeița de la Montreal scoțând la iveală un detaliu unic.

Nadia Comăneci, amănunt despre viața lui Arnold Schwarzenegger

Rețelele de socializare reprezintă mediul în care Nadia Comăneci (64 ani) face diverse dezvăluiri. Sportiva care a luat prima notă de 10 din istoria gimnasticii a rămas . A făcut această mărturie în timp ce se plimba cu autoturismul de epocă împreună cu soțul său, Bart Conner.

Cunoscuta gimnastă . Ulterior, a oferit un interviu în care a vorbit despre prietenia cu fostul guvernator al Californiei. Arnold Schwarzenegger (78 ani) și românca apar adesea în filmări surprinzătoare în mediul online, unde primesc numeroase aprecieri de la internauți.

Puțini admiratori știu că se cunosc de peste 20 de ani. De asemenea, un număr și mai mic de oameni știe că renumitul actor și culturist este o persoană care stă departe de tehnologie. Acesta nu deține telefon mobil, reușind să păstreze legătura cu persoanele apropiate din viața sa printr-o altă metodă de comunicare.

„Probabil asociază România direct cu mine. Mi-a spus că a văzut performanța mea de la Montreal și că mă admiră extrem de mult, nu numai pentru ce am făcut, ci și pentru munca pe care am depus-o, venind dintr-un sistem care nu-ți oferea o deschidere în viață după ce îți terminai cariera.

Povestea mea este destul de similară cu a lui, pentru că și el a plecat de acasă ca să devină cineva, iar acum noi ne-am împrietenit prin Special Olympics, acum vreo 20 și ceva de ani. El lucra în consiliul de educație fizică și sport și așa ne-am întâlnit.

Am fost prezenți la foarte multe evenimente pe vremea când era guvernator, pentru că și noi aveam o casă în Los Angeles. Este o persoană care nu are și nu își dorește telefon mobil. Poți lua legătura cu el prin e-mail”, a povestot Nadia Comăneci, pentru .

Cine este Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger este un fost culturist și actor american originar din Austria. E o figură notabilă peste Ocean, unde a cochetat pentru prima oară cu sportul. A încercat mai multe activități, tatăl fiind cel care l-a influențat în această direcție. La doar 14 ani a ales culturismul și și-a făcut un nume important în industrie.

De-a lungul anilor a reușit să cucerească de mai multe ori titlul de Mr. Olympia. De asemenea, bărbatul a popularizat această disciplină sportivă la nivel mondial. În perioada în care era campion mondial la culturism este supranumit „stejarul austriac” și „Arnold cel Tare”.

Apoi, prietenul Nadiei Comăneci și-a încercat norocul la Hollywood. A jucat în numeroase producții, fiind un star al filmelor de acțiune. În 2003 a intrat în politică și a fost numit guvernator al statului California. A stat până în 2011 în această funcție.

Mai mult decât atât, la un moment dat Arnold Schwarzenegger a spus că a fost mereu inspirat de Reg Park, Steve Reeves și înotătorul Johnny Weissmüller. Realizările acestora l-au făcut să lupte pentru ce își dorește.