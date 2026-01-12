Sport

„Detașat!”. Întrebarea la care Daniel Bîrligea a dat un răspuns de campion. Video

Daniel Bîrligea debordează de încredere înainte de restartul SuperLigii. Atacantul este convins că FCSB va ajunge în play-off, acolo unde nimeni nu îi va sta în cale campioanei en-titre
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
12.01.2026 | 17:45
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
George Daniel Birligea in meciul amical de fotbal dintre FCSB si Besiktas Istanbul, desfasurat la Gloria Sports Arena din Antalya, vineri 9 ianuarie 2026. © FOTO:Aleksandar Djorovic/SPORT PICTURES
Daniel Bîrligea (25 de ani) a susținut o conferință de presă în cantonamentul FCSB-ului din Antalya. Atacantul campioanei României a vorbit despre obiectivele echipei în partea a doua a sezonului.

Daniel Bîrligea are încredere totală în FCSB

FCSB se pregătește în continuare în Antalya pentru restartul SuperLigii. Roș-albaștrii vor reveni în țară joi, 15 ianuarie, cu o zi înaintea meciului cu FC Argeș. Partida de la Mioveni e programată vineri, 16 ianuarie, de la ora 21:00. Daniel Bîrligea nu se teme de frigul din România, acolo unde temperaturile coboară și sub 0 grade Celsius.

„Suntem destul de obosiți, am muncit mult, ne pregătim. Vor veni meciuri importante și grele. Vrem să ajungem cât mai pregătiți acolo. Încărcăm acolo cât putem și mai colectăm pncte acasă.

O să avem o formă cât mai bună, cât mai pregătită și speră să fim cât mai fresh pentru meciuri. Va fi schimbarea de atmosferă și de grade. Va fi un pic greu și trebuie să ne obișnuim repede”, a declarat Daniel Bîrligea.

FCSB începe anul de pe locul 9, cu 31 de puncte, la doar două puncte de play-off. „Mai sunt puține meciuri, trebuie să ne concentrăm din ce în ce mai mult. Trebuie să colectăm puncte pentru că avem nevoie de ele.

Nu ne gândim că putem rata play-off-ul. Nu ne gândim la așa ceva. 100% nu se ratează play-off-ul. Cred că a fost un start fals. Ne-am gândit că vom intra prea ușor. Suntem campioni și se dau toți la o parte. Nu s-a dat nimeni la o parte. Au dovedit că au valoare să înfrunte campioana. Noi am intrat cu capul pe sus și asta a fost greșeala noastră”, a adăugat atacantul campioanei.

Cu cine se bate FCSB la titlu

În SuperLiga, pe locul 1 e U Craiova, la nouă puncte deasupra FCSB-ului. Cu toate acestea, Bîrligea nu se teme de niciuna dintre rivale. (n.r. – Ce echipă te-a surprins?) Nimeni. Dacă era cineva să ne surprindă avea 15 puncte în față. Sunt echipe care se luptă foarte mult, de la egal la egal, dar sunt și surprize. Cele de pe primele locuri nu au play-off-ul asigurat. Cred că vor fi multe surprize. 

(n.r. – e FCSB campioană la titlu?) De ce nu? Matematic, da. Avem jucători, avem credință în noi că vom ajunge acolo. Până nu ne scoate cineva din calcule, nu putem zice contrariul. (n.r. – Sunteți cea mai puternică echipă din SuperLiga?) Da, detașat”, a adăugat fotbalistul brăilean.

Bîrligea, cu gândul la „primăvara” Europa League

Pe lângă accederea în play-off și titlul de campioană, FCSB are obiectiv și calificarea în „primăvara europeană”. Roș-albaștrii au în continuare șanse matematice înaintea ultimelor două meciuri din Europa League, cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce. „Mai avem șanse. Trebuie să ne concentrăm cel mai mult pe meciul de la Zagreb și de acolo vom vedea ce se va întâmpla”, a mai spus Bîrligea.

Atacantul FCSB a vorbit și despre plecarea lui Adrian Șut. Transferul mijlocașului în Emirate a fost dezvăluit în exclusivitate de FANATIK. „Am vorbit, doar ce a ajuns acolo. Îi urez toate bune, să își ajute familia, să facă cât mai bine și să lupte să ajungă și la națională. Dacă joci bine, nu se închide nicio stradă”, a conchis „Bîrli-Gol”.

Conferință Daniel Bîrligea

Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
