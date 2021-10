“Detenţie” pentru Cristiano Ronaldo şi starurile de la Manchester United! Ce decizie a luat Solskjaer după umilinţa cu Liverpool

Pentru Manchester United un eșec contra lui Liverpool, în derby-ul de duminică, poate că era de așteptat. În ultima vreme a ciupit puncte sau victorii. Practic, din 14 septembrie, atunci când ceda pe terenul lui Young Boys, startul exuberant de stagiune a devenit istorie.

Lingard l-a salvat pe final cu West Ham, în campionat, apoi Ronaldo a adus victorii târzii cu Villarreal, la ultima fază, şi cu Atalanta. Sunt reperele unor succese obţinute când nimeni nu se mai aştepta. Trei în nouă meciuri în toate competițiile. Puțin, extrem de puțin. Mai cu seamă că, per total, și fanii lui United se îndoiesc că au fost izbânzi meritate.

Pe de altă parte însă, 0-4 la pauză și . Este cea mai dură înfrângere în meciurile directe din 1925 încoace! Da, în aproape un secol. Și cea mai cruntă din istorie în partidele în care a fost gazdă. O umilință. Cu atât mai greu de digerat într-o stagiune la al cărei început se visa frumos.

Decizia lui Solskjaer după Manchester United – Liverpool 0-5: detenție de două ore pentru vedete!

Duminică a părăsit terenul cu capul plecat. Știa că până la următorul meci, cu Tottenham, poate să fie istorie. Dar și că nu-i singurul vinovat. Și, spun jurnaliștii de la , că tot se poartă sintagma de elevi în raportul fotbaliști – antrenor, i-a pedepsit ca pe copii.

Două ore de detenție! În vestiar. Pentru a înțelege magnitudinea eșecului. Și că trebuie să se trezească, pentru a nu rata complet sezonul încă înainte de a ajunge la jumătatea sa.

Problema lui Solskjaer: grupul de vedete nu a dat naştere unei echipe

Solskjaer a luat echipa de la Mourinho. Nu a câștigat vreun trofeu. Poate că, pe undeva, sunt și blestemele fanilor lui Bayern, dacă ne amintim cum a pierdut finala Ligii Campionilor. Cert este că echipa a ajuns sus. Și a terminat Premier League pe 2, în urma vecinei City. Și juca promițător.

I s-a oferit contract pe trei ani. Punându-se capăt unei stări de incertitudine ce domnea în anturajul echipei. Iar cu noile achiziții, Cristiano Ronaldo, dar și Varane sau Sancho, visa frumos. Însă și aici, ca și la Paris, grupul de vedete nu a dat încă naștere și unei echipe. L-au mai salvat starurile, însă vocile critice s-au înmulțit.

Program infernal pentru Manchester United

”Cred în mine. Și cred că mă apropii de ceea ce îmi doresc aici, la acest club. Cred că ceea ce am realizat, ceea ce am văzut, modul în care am evoluat. Sigur, ultimele rezultate nu au fost suficient de bune, iar acest lucru stârnește, probabil, dubii, în mintea tuturor”, a declarat la conferința de presă.

Pentru a continua: ”Dar trebuie să rămân puternic. Și cred în ceea ce am făcut, în staff-ul de antrenori, în jucători. Suntem jos astăzi, cu moralul la pământ. Însă trebuie să privim spre viitor, să ne revenim. Și să ne asigurăm că mergem la următoarea sesiune de antrenament în starea de spirit potrivită”.

Cumva, are dreptate. Urmează un program infernal. În Premier League este la 3 puncte de locurile de UCL. Și urmează un duel cu Tottenham, care este un loc mai sus. Apoi returul cu Atalanta. Decisiv pentru a prinde primăvara dintr-o grupă pe care pentru moment o conduce. Iar apoi este derby-ul cu City!

Care sunt speranțele lui Solskjaer

Tottenham nu este neapărat o sperietoare. Pe Atalanta au bătut-o. Iar cu City n-au pierdut anul trecut în campionat. Și s-au impus, 2-0, în ultima confruntare directă. Iar acum echipa are nume mai importante decât în stagiunea precedentă. Și-atunci?

Poate de-aici și ideea cu această pedeapsă inedită cu o perioadă de detenție pentru a medita. Căci jucătorii, este clar, citesc presa. Care vorbește de vreme bună despre înlocuirea sa. Iar acum avansează și o soluție. Dar chiar la ei este cheia și nu la un nou tehnician. Nu Conte va putea înscrie în meciurile amintite. Tot Cristiano. Sau Lingard. Sau Pogba. Sau Maguire.