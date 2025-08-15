Detinătorul drepturilor tv din SuperLiga demontează varianta atacului cibernetic la Drita – FCSB. De ce ar fi căzut de fapt Voyo + semne mari de întrebare înainte de startul Premier League

După cum se știe deja destul de bine, , iar fanii campioanei României nu au putut urmărit partida în primă fază, bineînțeles în ciuda faptului că și-au achiziționat abonamente la platforma online deținută de Pro TV, unii poate chiar în mod special doar pentru acest eveniment.

De ce ar fi picat de fapt Voyo la Drita – FCSB

Ulterior, după aproximativ 20 de minute, situația a fost remediată, întrucât postul din Pache Protopopescu

Doar că la momentul respectiv scorul era deja 2-0 pentru echipa roș-albastră, iar soarta calificării mai departe în principiu rezolvată, astfel încât se poate spune că urmăritorii au ratat în linii mari evenimentele cele mai importante din cauza desfășurării de evenimente explicate anterior.

Pe durata transmisiei de pe Pro Arena, cei doi comentatori, Mihai Mironică și Ion Alexandru, au transmis în mai multe rânduri că platforma Voyo a fost supusă unui atac cibernetic, aceasta fiind de altfel, în mod evident, și poziția oficială exprimată de Pro TV în această conjunctură.

Explicațiile lui Orlando Nicoară, reprezentantul EAD, deținătorul drepturilor TV din Superliga

Doar că se pare că lucrurile nu ar fi stat chiar așa în cele din urmă, iar problemele ar fi fost altele. De exemplu, Orlando Nicoară, reprezentantul în spațiul public al EAD, deținătorul drepturilor TV din SuperLiga, a explicat că este foarte probabil să se fi ajuns în acea situație din cauza unei aprecieri eronate în ceea ce privește anumit aspecte tehnice, cum ar fi banda, serverele sau infrastructura platformei.

„Voyo a primit aseară ‘botezul’ streamingului, platforma blocându-se la meciul FCSB-ului, ceea ce i-a forțat pe cei din trustul Pro să dea meciul pe tv, pe ProArena.

Multe comentarii negative, evident, însă e genul de problemă ‘obișnuită’ pentru platformele de streaming, pe care și cei mari – Netflix la meciul de box dintre Tyson și Jake Paul, în noiembrie anul trecut – au avut-o.

În streaming ai trei elemente care trebuie să meargă perfect. Două țin de matematică, bandă și număr useri ținuți per server/unitate în cloud, al treilea ține de programare, cât de bine e dezvoltat softul/platforma.

Dacă nu-ți faci calculele bine, de câtă bandă ai nevoie și câți simultani poate ține infrastructura, atunci vor fi probleme. Iar dacă platforma e greoaie, din punct de vedere dezvoltare, la trafic mare va ‘crăpa’”, a scris Orlando Nicoară pe Facebook.

Mari semne de întrebare înainte de startul Premier League

Problemele de la Drita – FCSB s-au produs exact cu o zi înainte de , competiție care a fost achiziționată în exclusivitate în România de Pro TV în ceea ce privește drepturile de difuzare. Iar această companie a decis ca, cel puțin în primă fază, meciurile să poată fi urmărite doar pe Voyo.

Vineri seară, cu începere de la ora României 22:00, debutează oficial noua stagiune de Premier League. Campioana Liverpool se duelează pe teren propriu cu Bournemouth.

Bineînțeles că interesul pentru această competiție este foarte mare și în România. Foarte mulți fani ai fotbalului din Anglia, dar nu numai, și-au făcut abonamente la Voyo doar din acest motiv.

Astfel, există anumite temeri că platforma va fi „luată cu asalt” de urmăritori în contextul unor meciuri din Premier Leagur și astfel este posibil ca ea să pice din nou, cum s-a întâmplat și la Drita – FCSB.