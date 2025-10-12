Sport

Deținătorul drepturilor TV din SuperLiga face lumină în scandalul cu Gigi Becali: „A fost cel mai dur moment”

Orlando Nicoară, directorul firmei care deține drepturile TV din SuperLiga, a dezvăluit că timp de cinci ani nu a vorbit cu patronul FCSB, Gigi Becali
Cristian Măciucă
12.10.2025 | 10:30
Detinatorul drepturilor TV din SuperLiga face lumina in scandalul cu Gigi Becali A fost cel mai dur moment
Deținătorul drepturilor TV din SuperLiga face lumină în scandalul cu Gigi Becali: „A fost cel mai dur moment".

Orlando Nicoară a făcut dezvăluiri tari despre conflictul cu Gigi Becali. Directorul firmei care deține drepturile TV pentru SuperLiga a dezvăluit ce s-a întâmplat după iureșul făcut de patronul FCSB la sediul LPF.

Directorul firmei care deține drepturile TV în SuperLiga, supărat pe Gigi Becali

În vara lui 2020, Gigi Becali era foc și pară pe faptul că echipele din SuperLiga vor primi bani mai puțini din drepturi TV, după evenimentele din finalul sezonului antrenor. Atunci, cazurile de COVID-19 au dat peste cap competiția, iar șapte meciuri nu s-au mai jucat.

Latifundiarul din Pipera s-a arătat deranjat de faptul că eAD, firma care deține drepturile TV pentru campionatul României, a cerut eșalonarea ratarelor, iar echipele aveau să nu mai primească o sumă importantă de bani la începutul sezonului, ci treptat, lunar.

„Am avut un conflict cu domnul Becali, când a rupt contractul de drepturi TV în fața Ligii Profesioniste de Fotbal. Ăla a fost probabil cel mai dur moment.

Nu vă spun cum am reacționat (n.r. – zâmbește), poate peste câțiva ani o să povestesc, dar am avut o discuție tensionată în biroul domnului președinte Gino Iorgulescu.

Am reluat discuția cu domnul Becali anul ăsta, pentru prima oară de la momentul respectiv. Nu mai vorbiserăm de atunci”, a declarat Orlando Nicoară, potrivit gsp.ro. 

Nici nu mai țin minte ce l-a deranjat (n.r. – râde). El a fost scos la înaintare – ca să nu zicem folosit. În schimb, în toată perioada asta am avut o relație excelentă cu Mihai Stoica. Vorbim” – Orlando Nicoară

Patronul FCSB a rupt contractul în fața sediului LPF

La vremea respectivă, Gigi Becali a mers personal la sediul LPF. În fața clădirii, patronul FCSB-ului a rupt mai multe documente, care făceau parte din actiul adițional propus de deținătorul de drepturi TV.

„Nu credeam că se poate întâmpla așa ceva! E o situație urâtă. N-am făcut conferința la mine la palat, am venit aici și am vrut să fie un fel de strigăt. Sunt asociat cu 13-14 oameni, care sunt fricoși și nu au apărare. Când am făcut contractul de cesiune de drepturi, l-am făcut pe spatele marilor coloși, Digi, Telekom.

Dar acum e vorba despre un act adițional. I-am zis lui Gino Iorgulescu: ‘Eu citesc actul adițional, nu pe cel de cesiune’. Am încredere în avocați, dar ultimul cuvânt e tot al meu. Așa e în România. Managerii și avocații sunt milionari, iar patronii n-au bani. Am încredere în mine și la schimbări, dar și la jucători și contracte.

Sunt și eu în oală și nu accept să fiu luat de prost. Se încearcă batjocorirea noastră. Nu s-au mai dat șapte meciuri. Să plătească Federația, că ea a înghețat campionatul!”, a tunat, atunci, Gigi Becali.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
