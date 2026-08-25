Devalorizare uluitoare pentru fotbalistul care a jucat pentru România la Campionatul European! Cota i-a scăzut de mai mult de 100 de ori

ADVERTISEMENT

Cariera unuia dintre cei mai importanți atacanți români din ultimul deceniu pare a se apropia de final. La 33 de ani, Florin Andone a ajuns să fie evaluat la numai 50.000 de euro, o cotă de piață într-o scădere uluitoare față de maximumul carierei lui.

Cota lui Florin Andone a ajuns la 50.000 de euro

Andone a fost evaluat la șase milioane de euro, în 2018, când a fost transferat de Brighton de la Deportivo La Coruna.

ADVERTISEMENT

Cota sa de piață, devenită insignifiată, e urmarea faptului că el a ajuns Atlético Baleares, în liga a patra spaniolă, unde a suferit o accidentare gravă. El a suferit, în iarnă, o ruptură de tendon la unul dintre antrenamente și a fost supus unei noi intervenții chirurgicale.

Românul n-a mai jucat din decembrie

El n-a mai jucat din decembrie și a reluat pregătirile, dar deocamdată nu a jucat niciun minut în pregătiri, deși a fost confirmat oficial în lotul pentru noul sezon, fiind desemnat chiar unul dintre căpitanii echipei.

ADVERTISEMENT

Andone a ajuns la Atlético Baleares, după o carieră la Cordoba, Eldense, Deportivo La Coruna, Brighton, Galatasaray, Cadiz, Castellon și Villarreal B.

ADVERTISEMENT

dar a ales să semneze cu Eldense în Spania. La acea vreme, atacantul a explicat presei iberice că principalul motiv pentru care a refuzat ofertele din România și Turcia nu a fost cel financiar, ci dorința de a fi aproape de familie.

ADVERTISEMENT

În Baleare a fost coleg cu un alt român

Actuala sa echipă, Atlético Baleares, este din Palma, capitala insulei Mallorca și joacă într-o serie cu echipe din Insulele Baleare. La formația sa, Florin Andone a fost coleg de echipă cu un alt român Darius Fustos, trecut și pe la Zaragoza.

Născut la Oradea, acesta a jucat numai în Spania. În vârstă de 22 de ani, Fustos a plecat în această vară la Real Avila, o altă echipă din liga a patra spaniolă.