Devenise celebră, dar s-a retras brusc dn lumea mondenă. Unde a dispărut prietena milionară a lui Brigitte Sfăt

Diana Lucan, sau Diana Bianca, așa cum este cunoscută în showbizul autohton, este una dintre cele mei bune prietene ale Brigittei Pastramă. Cele două au o legătură specială, dar de când a decis să se retragă, nimeni nu a mai știut nimic despre ea.

Diana Lucan, motivul retragerii din lumea mondenă

Diana Bianca este o femeie de afaceri, bună prietenă cu . Ea deține mai multe clinici în București și nu numai, iar asta nu e tot. Din punct de vedere profesional continuă să se dezvolte și are planuri mari.

Contactată de FANATIK, blondina ne-a oferit detalii despre viața ei actuală, relația cu Brigitte, dar a vorbit și despre motivele retragerii ei din . Ea ne-a povestit că a fost nevoită să închidă una dintre clinicile din București, dar acest lucru nu a reprezentat o problemă.

O duce bine din punct de vedere financiare, iar proiectele sunt în continuă dezvoltare. Susține că este genul de persoană care nu poate sta locului și trebuie să aibă continuu proiecte în desfășurare. De asemenea, are mai multe proprietăți, la unele plătind chirie, iar la celelalte fiind proprietară.

„Doamne, cum sa nu mă descurc? (n.r. din punct de vedere financiar). Am mai multe proprietăți. În București stau cu chirie, dar chiar dacă nu folosesc casa, plătesc chiria pentru că m-am obișnuit cu locul. E Pipera, nu e ieftin chiar.

Am și o cabană la munte. Acolo merg cam rar, dar tot un loc de suflet e. Nu e chirie. Unele proprietăți sunt închiriate, altele nu. Hai să zicem că nici nu sunt super-milionară, cum eram prezentată, dar nici nu o duc greu.”, a declarat Diana Lucan pentru FANATIK.

Despre afacerile pe care le deține

În ceea ce privește afacerile pe care le are, Diana spune că toate merg bine. A existat un moment când și-a închis una dintre clinici, dar nu a reprezentat o tragedie financiară pentru ea. Are multe proiecte în desfășurare și este mulțumită cu munca pe care o face.

„Clinica din București am închis-o în pandemie pentru că era foarte incert ceea ce urma să se întâmple. În perioada aia nu mai venea nimeni la proceduri estetice sau la manichiură, coafat.

Era panica aceea și frica de boală. Era puțin probabil, din perspectiva mea, ca în momentul acela să revină la normal imediat. Dacă am avut ofertă de cumpărare am zis că de ce nu. Între timp am rămas focusată pe celelalte clinici.

Profesional, dezvolt și alte proiecte în continuare. Eu nu pot sta fără să gândesc proiecte noi, fără să fac lucruri noi. Muncesc. Nici nu aș putea să stau degeaba.”, a continuat ea.

Referitor la retragerea ei din viața mondenă, Bianca susține că îi priește liniștea de acum. Totul a început în perioada pandemiei de CoVid 19, iar cu timpul a realizat că există lucruri mult mai importante care necesită atenția ei. A ales să se focuseze pe timpul petrecut alături de familie, considerând că este cel mai prețios și important.

„Am învățat că timpul e atât de scurt și îl petrecem în moduri atât de aiurea”

„M-am retras oarecum din viața de București. E mult spus că m-am retras, dar atunci cu pandemia am ales să stau mai de-o parte. După, mi-am dat seama că am mai multă liniște în varianta aceasta nouă.

Pe de altă parte, e un moment în care îți dai seama că ajungi să consumi foarte mult timp pe niște lucruri care nu sunt chiar atât de importante, iar altele care sunt importante pierd din atenția ta. Părinții mei au o vârstă, starea de sănătate când e bună, când e mai puțin bună.

Am ales să stau mai mult cu ei pentru că e un anumit timp pe care îl ai cu cei dragi și nu îl petreci mereu. Ai senzația că o să îi ai lângă tine mereu și nu e chiar așa. Timpul pe care îl am eu cu ei este clar limitat și a ales să mă centrez pe relația cu ei cât de mult pot, dar și pe relația cu fetița mea, cu Bianca, cu soțul.

Stau mai mult cu părinții mei, stau cu cățeii mei mai mult. Am învățat că timpul e atât de scurt și îl petrecem în moduri atât de aiurea și vreau să concentrez mai mult pe lucrurile care contează cu adevărat.”, ne-a mărturisit aceasta.

Ce s-a ales de prietenia cu Brigitte Pastramă

Așa cum toată lumea știe, Diana Bianca și Brigitte Sfăt au o prietenie aparte. De o vreme bună nu au mai apărut împreună, iar semnele de întrebare au început să apară. Ei bine, cele două sunt în continuare prietene foarte bune și vorbesc foarte des.

Chiar dacă sunt la distanță una de cealaltă, ori de câte ori au ocazia se întâlnesc la o cafea și stau de vorbă ca fetele. Ba mai mult, blondina se gândește dacă nu e momentul să ”revină” în București.

„Cu Brigitte am o prietenie veșnică. O prietenie ori este, ori nu este. Chestiile de conjunctură sunt doar niște relații, așa. Dar prieteniile mele adevărate, cu prietenele mele dragi din București, vor rămâne mereu.

Prietenia mea cu Brigitte nu e limitată de faptul că ea e departe. Noi vorbim la telefon, ne vedem de fiecare dată când ne nimerim în București. Nu ne-am îndepărtat. În București oricum vin lunar și stau câteva zile.

Atunci mă văd cu Brigitte, dacă e în București, cu alte prietene de-ale mele vechi. Sunt chestiuni de suflet și îmi sunt drage. Stau câteva zile pe lună în București, dar îmi e dor uneori de partea mea de viață de acolo. Oricum, am de gând să stau ceva mai mult prin București. Vreau să mai alternez liniștea cu agitația de București.”, a încheiat prietena femeia de afaceri.