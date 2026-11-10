Devine Zeljko Kopic adversarul lui Dinamo? Andrei Nicolescu: „Nu m-ar mira”

Zeljko Kopic (49 de ani) a luat o decizie surprinzătoare la finalul sezonului trecut, când a ales să se despartă de Dinamo București pentru o nouă provocare. După mai multe luni de așteptare, croatul a mers în Polonia, la Wieczysta Cracovia, unde nu a avut rezultatele scontate și a fost demis. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a explicat că nu s-ar mira ca fostul antrenor al lui Dinamo să revină în SuperLiga României.
În prezent, Dinamo traversează o perioadă foarte bună alături de Nuno Campos, astfel că nu se pune problema unei eventuale schimbări de antrenor. Portughezul a adus un plus în jocul bucureștenilor, iar în acest moment Dinamo se află la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova, după ce a condus clasamentul întreg turul de campionat.
Totuși, după demiterea lui Kopic de la Wieczysta Cracovia, Andrei Nicolescu crede că antrenorul croat ar putea reveni în SuperLiga României dacă i s-ar oferi un proiect cu potențial: „Ce e clar este că Zeljko Kopic este un antrenor bun. Ce cred că e la fel de clar e că fiecărui antrenor bun îi trebuie un ecosistem în jurul lui care să-l ajute. Vorbesc de tot ce am reușit noi să creăm la Dinamo pentru a avea împreună rezultate. Acum nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar cu siguranță e un antrenor bun care avea toate șansele să reușească.
Dacă ecosistemul de acolo nu l-a ajutat și n-a putut să-l împingă puțin și să-l susțină… Nu m-ar mira să vină înapoi în Superliga, a avut rezultate foarte bune în România. Rigurozitatea lui, toate lucrurile pe care le-am admirat și le-am spus de fiecare dată sunt reale”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.
După un prim sezon la Dinamo în care a salvat echipa in extremis de la retrogradare, influența lui Zeljko Kopic asupra echipei a început să se simtă, iar „câinii” au prins play-off-ul în doi ani consecutivi, chiar dacă la final nu au reușit să obțină o clasare în primele patru echipe din clasament. În contrast total cu rezultatele bune din România, croatul nu a reușit să se impună în Ekstraklasa. El a preluat o nou-promovată, însă a obținut doar 5 puncte în 10 meciuri. Victoria cu 3-0 împotriva lui Wisla Plock, din 9 octombrie, a aprins speranțele conducerii, însă au urmat cinci înfrângeri consecutive, lucru ce a dus la finalul aventurii sale în Polonia.