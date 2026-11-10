Devine Zeljko Kopic adversarul lui Dinamo? Andrei Nicolescu: „Nu m-ar mira”

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Zeljko Kopic (49 de ani) a luat o decizie surprinzătoare la finalul sezonului trecut, când a ales să se despartă de Dinamo București pentru o nouă provocare. După mai multe luni de așteptare, croatul a mers în Polonia, la Wieczysta Cracovia, unde nu a avut rezultatele scontate și a fost demis. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a explicat că nu s-ar mira ca fostul antrenor al lui Dinamo să revină în SuperLiga României.

Se poate întoarce Kopic în România? Care este opinia lui Andrei Nicolescu

În prezent, astfel că nu se pune problema unei eventuale schimbări de antrenor. Portughezul a adus un plus în jocul bucureștenilor, iar în acest moment Dinamo se află la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova, după ce a condus clasamentul întreg turul de campionat.

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Totuși, Andrei Nicolescu crede că antrenorul croat ar putea reveni în SuperLiga României dacă i s-ar oferi un proiect cu potențial: „Ce e clar este că Zeljko Kopic este un antrenor bun. Ce cred că e la fel de clar e că fiecărui antrenor bun îi trebuie un ecosistem în jurul lui care să-l ajute. Vorbesc de tot ce am reușit noi să creăm la Dinamo pentru a avea împreună rezultate. Acum nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar cu siguranță e un antrenor bun care avea toate șansele să reușească.

Dacă ecosistemul de acolo nu l-a ajutat și n-a putut să-l împingă puțin și să-l susțină… Nu m-ar mira să vină înapoi în Superliga, a avut rezultate foarte bune în România. Rigurozitatea lui, toate lucrurile pe care le-am admirat și le-am spus de fiecare dată sunt reale”, a declarat Andrei Nicolescu, la

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Zeljko Kopic a salvat-o pe Dinamo, dar a eșuat lamentabil în Polonia

După un prim sezon la Dinamo în care a salvat echipa in extremis de la retrogradare, influența lui Zeljko Kopic asupra echipei a început să se simtă, iar „câinii” au prins play-off-ul în doi ani consecutivi, chiar dacă la final nu au reușit să obțină o clasare în primele patru echipe din clasament. În contrast total cu rezultatele bune din România, croatul nu a reușit să se impună în Ekstraklasa. El a preluat o nou-promovată, însă a obținut doar 5 puncte în 10 meciuri. Victoria cu 3-0 împotriva lui Wisla Plock, din 9 octombrie, a aprins speranțele conducerii, însă au urmat cinci înfrângeri consecutive, lucru ce a dus la finalul aventurii sale în Polonia.