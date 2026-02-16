Sport

Devis Epassy, out din lot la Dinamo – Slobozia! Ce s-a întâmplat cu titularul ”câinilor”. Exclusiv

Zeljko Kopic nu se va putea baza pe serviciile lui Devis Epassy la partida Dinamo - Unirea Slobozia. FANATIK a aflat ce se întâmplat, de fapt, cu portarul camerunez.
Marian Popovici, Traian Terzian
16.02.2026 | 19:27
Motivul pentru care Devis Epassy nu joacă în Dinamo - Unirea Slobozia. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Dinamo a suferit o pierdere extrem de importantă pentru întâlnirea cu Unirea Slobozia. Portarul titular Devis Epassy a devenit indisponibil și locul său în primul ”11” a fost luat de Alexandru Roșca.

Devis Epassy, absent la Dinamo – Unirea Slobozia

Ultimul joc al etapei a 27-a din SuperLiga se desfășoară pe Arena Națională, de la ora 20:00. Dinamo are nevoie de o victorie pentru a ține aproape de liderul Universitatea Craiova, în timp ce ialomițenii trag tare pentru a se salva de la retrogradare.

Însă, antrenorul Zeljko Kopic nu-l va avea la dispoziție pe portarul titular Devis Epassy. Din informațiile obținute de FANATIK, acesta este răcit și din această cauză a fost scos din lot pentru acest duel.

În aceste condiții, în poarta ”câinilor” se va afla Alexandru Roșca, iar toată lumea speră că acesta va putea să ducă meciul până la final. Pentru că, în caz contrar, Kopic va trebui să apeleze la unul dintre cei doi tineri aflați pe banca de rezerve: Mario Licaciu (17 ani) și Mario Toader (18).

Ce schimbări a făcut Kopic în absența lui Cîrjan

Pe lângă absența lui Devis Epassy, Dinamo nu-l va avea la dispoziție pentru partida cu Unirea Slobozia nici pe Cătălin Cîrjan. Căpitanul este suspendat după cartonașul galben încasat cu Universitatea Craiova, iar Zeljko Kopic a fost nevoit să facă anumite schimbări în așezarea echipei.

Astfel, Alberto Soro a fost tras în linia de mijloc alături de Andrei Mărginean și Eddy Gnahore, Mamoudou Karamoko a trecut atacant central, iar în benzi vor evolua Alexandru Musi și Danny Armstrong.

O altă problemă a tehnicianului lui Dinamo o reprezintă faptul că Musi și Armstrong sunt la un singur cartonaș galben de suspendare. În cazul în care aceștia vor fi avertizați cu Unirea Slobozia, vor absenta la derby-ul cu Rapid, din etapa a 28-a SuperLigii.

Dinamo, transfer de top pentru play-off

Chiar înaintea întâlnirii cu Unirea Slobozia, Dinamo a reușit un transfer de marcă. Președintele Andrei Nicolescu a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu George Pușcaș, iar atacantul este așteptat să semneze înțelegerea.

”E aproape, da. Din punctul nostru de vedere, ne-am înțeles. Mai urmează doar semnătura. Sper să ne ajute și el pe noi și noi pe el. E un contract pe un an și jumătate. Vom vedea cum vor evolua lucrurile”, a declarat Nicolescu.

