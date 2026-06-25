Sport

Devis Epassy, pe făraș la Dinamo!? Sosirea lui Alaa Bellaarouch i-a pecetluit soarta portarului camerunez

Devis Epassy, șanse mari să plece de la Dinamo după transferul lui Alaa Bellaarouch, portarul care i-a apărat un penalty lui Kylian Mbappe! Toate detaliile
Gabriel-Alexandru Ioniță
25.06.2026 | 17:58
Devis Epassy pe faras la Dinamo Sosirea lui Alaa Bellaarouch ia pecetluit soarta portarului camerunez
SPECIAL FANATIK
Devis Epassy, pe făraș la Dinamo!? Sosirea lui Alaa Bellaarouch i-a pecetluit soarta portarului camerunez. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Se pare că Devis Epassy (33 de ani), portarul titular al lui Dinamo, are zilele numărate la echipa din „Ștefan cel Mare”, ca urmare a celui mai recent transfer realizat de clubul alb-roșu. „Câinii” au ajuns deja la un acord cu Alaa Bellaarouch (24 de ani), goalkeeper marocan de la Braga, fost în Ligue 1, la Strasbourg, și fost internațional marocan la nivel de U21 și U23, cel care la debutul lui în Hexagon i-a apărat un penalty lui Kylian Mbappe într-un meci cu PSG.

Venirea lui Alaa Bellaarouch la Dinamo, sinonimă cu plecarea lui Devis Epassy

În cursul zilei de joi, dinamoviștii au anunțat oficial înregimentarea fundașului central spaniol în vârstă de 26 de ani Martin Pascual, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Iar acum următorul pas pe piața transferurilor este reprezentat de confirmarea transferului lui Bellaarouch, despre care tot site-ul nostru a scris în exclusivitate miercuri. 

ADVERTISEMENT

El este așteptat joi în cantonamentul din Polonia al „câinilor”. Așadar, anunțul oficial în ceea ce îl privește este doar o chestiune de timp. Pare destul de evident că Alaa Bellaarouch nu este adus de Dinamo pentru a fi rezervă. Așadar, în consecință, este de așteptat să se renunțe la serviciile lui Devis Epassy în viitorul apropiat. Asta pentru că, după cum se știe deja destul de bine, portarul camerunez nu este pe placul noului staff tehnic, condus de antrenorul principal portughez Nuno Campos, cel care a venit în România cu propriul antrenor de portari.

Devis Epassy nu este pe placul noului staff tehnic de la Dinamo

Odată cu plecarea lui Zeljko Kopic de la echipa din „Ștefan cel Mare”, s-a produs și despărțirea de fostul antrenor cu portarii, Mihai Năbădan, adică exact omul care l-a propus pe Epassy la Dinamo. În plus, există și o diferență considerabilă de vârstă între cei doi goalkeeperi. Bellaarouch are 24 de ani, iar Epassy 33.

ADVERTISEMENT
Încă un general de rang înalt, ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul,...
Digi24.ro
Încă un general de rang înalt, ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul, și-a anunțat brusc demisia

Mai mult, în prezent ar exista câteva echipe din lumea arabă care ar fi interesate de transferul lui Devis Epassy, iar oficialii lui Dinamo ar fi mai mult decât tentați să îl cedeze pe acesta, bineînțeles în schimbul unei sume considerate corecte de către ei în prezent. Camerunezul cu cetățenie franceză mai are doar un an de contract cu gruparea din SuperLiga, astfel încât acum ar fi momentul ideal pentru cedarea lui, pentru ca dinamoviștii să nu riște să îl piardă gratis, liber de contract, în viitorul apropiat.

ADVERTISEMENT
Răzvan Lucescu a pus oferta de 7.000.000€ pe
Digisport.ro
Răzvan Lucescu a pus oferta de 7.000.000€ pe "hold" și începe negocierile cu altă echipă!
  • 400.000 de euro este în prezent cota de piață a lui Devis Epassy în viziunea Transfermarkt
  • 16 selecții a adunat până acum Devis Epassy la naționala statului Camerun 
Ianis Zicu revine în forță după experiența la Farul. A fost prezentat oficial...
Fanatik
Ianis Zicu revine în forță după experiența la Farul. A fost prezentat oficial la noua echipă
Andrei Ivan, fostul idol al oltenilor, ofertă de la Universitatea Cluj! Exclusiv
Fanatik
Andrei Ivan, fostul idol al oltenilor, ofertă de la Universitatea Cluj! Exclusiv
Lovitură pentru Csikszereda înainte de noul sezon! I s-a interzis să-și dispute meciurile...
Fanatik
Lovitură pentru Csikszereda înainte de noul sezon! I s-a interzis să-și dispute meciurile de acasă pe propriul stadion
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Nu îl iartă pe Gică Hagi pentru că l-a interzis la națională: 'Nu...
iamsport.ro
Nu îl iartă pe Gică Hagi pentru că l-a interzis la națională: 'Nu am cum! E zero'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!