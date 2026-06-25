Devis Epassy, pe făraș la Dinamo!? Sosirea lui Alaa Bellaarouch i-a pecetluit soarta portarului camerunez

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Se pare că Devis Epassy (33 de ani), portarul titular al lui Dinamo, are zilele numărate la echipa din „Ștefan cel Mare”, ca urmare a celui mai recent transfer realizat de clubul alb-roșu. „Câinii” au ajuns deja la un acord cu Alaa Bellaarouch (24 de ani), goalkeeper marocan de la Braga, fost în Ligue 1, la Strasbourg, și fost internațional marocan la nivel de U21 și U23, cel care la debutul lui în Hexagon i-a apărat un penalty lui Kylian Mbappe într-un meci cu PSG.

Venirea lui Alaa Bellaarouch la Dinamo, sinonimă cu plecarea lui Devis Epassy

În cursul zilei de joi, Iar acum următorul pas pe piața transferurilor este reprezentat de confirmarea

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El este așteptat joi în cantonamentul din Polonia al „câinilor”. Așadar, anunțul oficial în ceea ce îl privește este doar o chestiune de timp. Pare destul de evident că Așadar, în consecință, este de așteptat să se renunțe la serviciile lui Devis Epassy în viitorul apropiat. Asta pentru că, după cum se știe deja destul de bine, portarul camerunez nu este pe placul noului staff tehnic, condus de antrenorul principal portughez Nuno Campos, cel care a venit în România cu propriul antrenor de portari.

Devis Epassy nu este pe placul noului staff tehnic de la Dinamo

, În plus, există și o diferență considerabilă de vârstă între cei doi goalkeeperi. Bellaarouch are 24 de ani, iar Epassy 33.

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Mai mult, în prezent ar exista câteva echipe din lumea arabă care ar fi interesate de transferul lui Devis Epassy, iar oficialii lui Dinamo ar fi mai mult decât tentați să îl cedeze pe acesta, bineînțeles în schimbul unei sume considerate corecte de către ei în prezent. Camerunezul cu cetățenie franceză mai are doar un an de contract cu gruparea din SuperLiga, astfel încât acum ar fi momentul ideal pentru cedarea lui, pentru ca dinamoviștii să nu riște să îl piardă gratis, liber de contract, în viitorul apropiat.

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