Sport

Devis Mangia, la un pas de FCSB! Gigi Becali l-a sunat pe patronul Craiovei să se intereseze de el: „E ascultător?”

Mihai Rotaru a făcut dezvăluiri uluitoare de la negocierile dintre Gigi Becali și Devis Mangia. Patronul FCSB l-a sunat pe omologul său de la Craiova pentru a se interesa de antrenorul italian
Cristian Măciucă
23.05.2026 | 15:00
Devis Mangia la un pas de FCSB Gigi Becali la sunat pe patronul Craiovei sa se intereseze de el E ascultator
EXCLUSIV FANATIK
Devis Mangia, la un pas de FCSB! Gigi Becali l-a sunat pe patronul Craiovei să se intereseze de el: „E ascultător?” FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Devis Mangia (51 de ani) a antrenat în România la Universitatea Craiova, dar a fost la un pas să o pregătească și pe FCSB. Gigi Becali l-a sunat personal pe Mihai Rotaru pentru a se interesa de antrenorul italian.

Cum putea ajunge Devis Mangia antrenor la FCSB. Dialog savuros între Gigi Becali și Mihai Rotaru

Devis Mangia a pregătit-o pe Universitatea Craiova în perioada 23 mai 2017 – 14 aprilie 2019. Italianul a impresionat la Universitatea Craiova și, în timp, i-a atras atenția lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a vrut să îl pună principal la FCSB și s-a consultat cu Mihai Rotaru. „Cu Gigi a fost un episod interesant când el voia să îl pună pe Devis Mangia antrenor la FCSB. Și mă sună: ‘Băi, Mihai, cum e ăsta?’ Și i-am zis că e un super antrenor. Și, dacă mă întrebați pe mine, e unul dintre cei mai buni antrenori pe care i-a avut România. Zice: ‘Bă, ăsta știe cum e la tine? E ascultător?’ ‘De unde să știu eu dacă știe cum e la tine?’ ‘Păi tu nu le faci la fel?’ ‘Băi, Gigi, ești nebun?’.

ADVERTISEMENT

El era convins. Mi-a zis: ‘Băi, Mihai, dacă nu te bagi la echipă, nu ești bărbat’. Zic: ‘Gigi, lasă-mă cu ale mele’. Inclusiv cu Filipe. Mă întrebau în ziua meciului acționarii dacă știu echipa. Atunci îl sunam pe team manager și îl întrebam dacă știe cu cine vrea să joace”, a declarat Mihai Rotaru, la FANATIK EXCLUSIV.

Ce a făcut Devis Mangia la U Craiova

Devis Mangia a antrenat-o în 82 de meciuri pe Universitatea Craiova, având o medie de 1,71 de puncte per meci. În cei doi ani în care a stat pe banca alb-albaștrilor, tehnicianul italian a reușit să cucerească un trofeu, Cupa României, la finalul sezonului 2017-2018.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV „Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră...
Digi24.ro
EXCLUSIV „Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră din Franța

După despărțirea de U Craiova, Mangia a fost selecționerul reprezentativei din Malta, iar acum este tehnician la Altamura (Serie C). De-a lungul carierei, Devis Mangia a fost și selecționer la naționala U21 a Italiei.

ADVERTISEMENT
A fost invitată la nunta anului, dar i s-a transmis să meargă neînsoțită:...
Digisport.ro
A fost invitată la nunta anului, dar i s-a transmis să meargă neînsoțită: "Jenant! Nu cred că voi participa"
Fotbaliștii de la Universitatea Craiova, premiați de Olguța Vasilescu! Ce a declarat Filipe...
Fanatik
Fotbaliștii de la Universitatea Craiova, premiați de Olguța Vasilescu! Ce a declarat Filipe Coelho după ce a primit titlul de Cetățean de Onoare. Update
De față cu toată lumea, Olguța Vasilescu i-a avertizat pe jucătorii Universității Craiova:...
Fanatik
De față cu toată lumea, Olguța Vasilescu i-a avertizat pe jucătorii Universității Craiova: „Sper să nu uitați acest lucru!”
Apropiatul lui Donald Trump, anunț teribil pentru o națională calificată la Cupa Mondială!...
Fanatik
Apropiatul lui Donald Trump, anunț teribil pentru o națională calificată la Cupa Mondială! „Riscă să nu poată călători în Statele Unite”
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Fostul jucător de la CFR Cluj, acuzații grave: 'Patronul a vândut meciul și...
iamsport.ro
Fostul jucător de la CFR Cluj, acuzații grave: 'Patronul a vândut meciul și a luat bani de la ambele echipe'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!