Devis Mangia, la un pas de FCSB! Gigi Becali l-a sunat pe patronul Craiovei să se intereseze de el: „E ascultător?”

, dar a fost la un pas să o pregătească și pe FCSB. Gigi Becali l-a sunat personal pe Mihai Rotaru pentru a se interesa de antrenorul italian.

Cum putea ajunge Devis Mangia antrenor la FCSB. Dialog savuros între Gigi Becali și Mihai Rotaru

Devis Mangia a pregătit-o pe Universitatea Craiova în perioada 23 mai 2017 – 14 aprilie 2019. Italianul a impresionat la Universitatea Craiova și, în timp, i-a atras atenția lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a vrut să îl pună principal la FCSB și s-a consultat cu Mihai Rotaru. „Cu Gigi a fost un episod interesant când el voia să îl pună pe Devis Mangia antrenor la FCSB. Și mă sună: ‘Băi, Mihai, cum e ăsta?’ Și i-am zis că e un super antrenor. Și, dacă mă întrebați pe mine, e unul dintre cei mai buni antrenori pe care i-a avut România. Zice: ‘Bă, ăsta știe cum e la tine? E ascultător?’ ‘De unde să știu eu dacă știe cum e la tine?’ ‘Păi tu nu le faci la fel?’ ‘Băi, Gigi, ești nebun?’.

El era convins. Mi-a zis: ‘Băi, Mihai, dacă nu te bagi la echipă, nu ești bărbat’. Zic: ‘Gigi, lasă-mă cu ale mele’. Inclusiv cu Filipe. Mă întrebau în ziua meciului acționarii dacă știu echipa. Atunci îl sunam pe team manager și îl întrebam dacă știe cu cine vrea să joace”, a declarat Mihai Rotaru, la FANATIK EXCLUSIV.

Ce a făcut Devis Mangia la U Craiova

Devis Mangia a antrenat-o în 82 de meciuri pe Universitatea Craiova, având o medie de 1,71 de puncte per meci. În cei doi ani în care a stat pe banca alb-albaștrilor, tehnicianul italian a reușit să cucerească un trofeu, Cupa României, la finalul sezonului 2017-2018.

După despărțirea de U Craiova, , iar acum este tehnician la Altamura (Serie C). De-a lungul carierei, Devis Mangia a fost și selecționer la naționala U21 a Italiei.