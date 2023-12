Dezamăgire după Farul – Petrolul 3-1 și ieșirea din zona play-off: “Nu meritam să pierdem așa”

În urma jocului de la Ovidiu, reacția ploieștenilor a fost una de dezamăgire. . Găzarii se așteptau la un rezultat echilibrat la finalul meciului din etapa 19 a SuperLigii, însă greșelile i-au costat cele trei puncte.

Reacția ploieștenilor după Farul – Petrolul 3-1

La finalul meciului dintre Farul – Petrolul, scor 3-1, Paul Papp este părere că oaspeții au primit prea ușor golurile din acțiune. Autorul unicului gol marcat de ploieșteni a reacționat și la faza în care Larie a înscris pentru gazde. În final, Papp susține că elevii lui Pîrvu trebuie să câștige următorul meci cu Rapid.

“Nu am văzut prea bine, dar din ce am tras cu ochiul atunci la VAR părea să fie pe linie. Nu am văzut așa bine faza și nu pot să mă pronunț. Jocul destul de echilibrat până atunci. Am prins golul 2 și golul 3 foarte ușor.

Larie acolo a rămas la recentrare singur în careu. În fine, trebuia să vină și înfrângerea. Suntem foarte supărați. Trebuie să ne trezim, pentru că mai avem două meciuri foarte importante.

Cu Rapid, o echipă bună care o să vină și o să își dea viața pe teren. Pentru că nu au câștigat de mult timp. Noi o să venim la fel. Trebuie să batem, pentru că avem nevoie de cele 3 puncte”, a declarat Paul Papp.

Florin Pîrvu: “Nu meritam să pierdem așa”

Florin Pîrvu s-a arătat dezamăgit după înfrângerea cu Farul Constanța. Antrenorul Petrolului susține că meciul a fost unul echilibrat și că ploieștenii meritau egalul la Ovidiu. .

“Din păcate nu am reușit să facem un joc așa cum mă așteptam. Meciul din Cupa României și-a pus amprenta pe evoluția de azi. O greșeală a noastră a făcut ca Farul să deschidă scorul, până atunci ei nu au avut ocazii, noi am controlat jocul.

Cu trecerea timpului, eu zic că am încercat să echilibrăm jocul, dar nu am făcut-o. Lucrurile nu au continuat așa cum ne-am fi dorit noi. Scorul este unul exagerat după aspectul jocului. Chiar dacă nu am făcut un joc exact cum ne-am dorit, nu cred că meritam să pierdem așa.

(n.r. despre penalty-ul lui Budescu) Am analizat și noi știam unde execută, dar Zima, din păcate, a alunecat în momentul când a plecat pe minge. Budescu a executat bine și tare și Zima nu a putut să pareze lovitura”, a spus Florin Pîrvu.

În SuperLiga, Petrolul Ploiești o va întâlni pe Rapid acasă. Duelul din etapa 20 va avea loc vineri, 15 decembrie, de la ora 20:30. Ultimul meci al ploieștenilor din 2023 va avea loc pe Ion Oblemenco, acolo unde elevii lui Florin Pîrvu o vor întâlni pe FCU Craiova. Partida cu numărul 21 din campionat pentru găzari se va desfășura de la ora 17:30, marți, pe 19 decembrie.