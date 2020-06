Dezamăgire în rândul jucătorilor FCSB după înfrângerea cu Astra Giurgiu: „Campionatul e gata pentru noi!”

Jucătorii FCSB-ului au fost dezamăgiți după înfrângerea cu Astra Giurgiu, 2-3, după ce au condus cu 2-0.

Tănase și compania nu au înțeles cum de au putut scăpa victoria printre mâini, ba chiar mai mult să și piardă partida pe care au controlat-o în prima repriză.

Totodată, în urma înfrângerii, vicecampioana României și-a luat adio definitiv de la lupta la titlu din actualul sezon, iar elevii lui Bogdan Vintilă sunt conștienți că singurul obiectiv rămas e Cupa României.

Dezamăgire în rândul jucătorilor FCSB după înfrângerea cu Astra Giurgiu

Jucătorii FCSB-ului au fost dezamăgiți după înfrângerea suferită cu Astra Giurgiu, dar mai ales pentru felul în care au pierdut, după ce au condus cu 2-0 până în minutul 36.

Dennis Man a încercat să-și explice motivul pentru care FCSB a pierdut cu Astra: „Am început bine jocul, ne-am creat ocazii foarte multe. Chiar vorbisem la pauză și ne gândeam că ocaziile ratate se vor răzbuna. Nu știu ce s-a întâmplat, cred că ne-am relaxat prea mult.

Campionatul e gata pentru noi, oricum era greu, dar având în vedere că pierdem de la etapă la etapă…când pierdem, pierdem toți, când câștigăm, câștigăm toți”.

„E o înfrângere foarte urâtă!”

Ovidiu Popescu a vorbit depsre obiectivele pe care FCSB le mai are și a recunoscut că înfrângerea a fost dureroasă: „E o înfrângere foarte urâtă, sperăm să luăm cupa, pentru că atât ne-a mai rămas.

De patru ani de când sunt aici, am început repriza a doua foarte slab la Giurgiu. Nici cu Dinamo nu e nimic jucat, ați văzut în seara asta.

Eu zic că am avut atitudine, am avut ocazii, dar asta este. Pe Alibec îl știm toți și pe Budescu, sunt foarte buni, dar atât. Am încercat să fim atenți la toți jucătorii, nu doar la ei”.

