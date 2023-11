Dezamăgire la Sepsi după 0-0 cu Rapid. “Un rezultat negativ pentru noi”

și au oprit șansa giuleștenilor de a urca pe prima poziție din SuperLiga. După meci, jucătorii lui Sepsi s-au arătat supărați în urma remizei. Portarul susține că rezultatul este unul negativ pentru formația lui Liviu Ciobotariu.

Jucătorii lui Sepsi, supărați după egalul cu Rapid 0-0

După egalul cu Rapid, scor 0-0, jucătorii lui Sepsi s-au arătat supărați. Niczuly susține că nu a fost un rezultat pozitiv pentru formația lui Liviu Ciobotariu. Roland a mai spus că echipa din Sfântu Gheorghe trebuie să câștige următorul duel din campionat pentru a reveni în top 6.

“Un rezultat negativ pentru noi, chiar dacă am întâlnit pe Rapid București, nu am reușit să îndeplinim obiectivul trasat de patronul nostru, de a aduna 4 puncte cu Rapid și Petrolul.

Am avut câteva oportunități bune, dar așa e în fotbal, nu poți câștiga mereu. Ca să ne atingem obiectivul ne trebuia victoria, iar noi nu am reușit acest lucru, din păcate.

S-a terminat 0-0, trebuia să dăm un gol, dar n-am reușit. Vine această pauză și sper să ne pregătim bine pentru că ne așteaptă un meci dificil la Craiova și trebuie să ne întoarcem cu cele trei puncte pentru a nu pierde contactul cu primele șase echipe, pentru că asta ne-a mai rămas din acest sezon”, a declarat Roland Niczuly.

Portarul lui Sepsi a dezvăluit și : “Ne-a transmis că nu mai funcționează camerele, să așteptăm 30 de secunde pentru că s-a dat restart la sistem, din fericire a funcționat și n-au mai fost probleme. N-au fost probleme de arbitraj și n-a fost nevoie să intervină sistemul VAR”

Marius Ștefănescu: “Trebuie să îl facem fericit pe patron”

După meci, Marius Ștefănescu a vorbit despre remiza albă cu Rapid. Mijlocașul lui Sepsi este de părere că echipa putea să câștige meciul contra giuleștenilor. Totodată, Ștefănescu a vorbit și despre nemulțumirea lui Laszlo Dioszegi. Fotbalistul este de părere că formația de la Sfântu Gheorghe trebuie să îl împlinească pe patron și să acumuleze cât mai multe rezultate pozitive în următoarele etape.

“Este greu când nu înscrii repede. Ne doream să câștigăm cele 3 puncte. Este al doilea 0-0 acasă. Nu este un rezultat care să ne bucure, dar este un punct și contează în clasament.

După 6 înfrângeri au venit 4 rezultate pozitive. 2 victorii și 2 egaluri. Cred că suntem într-o creștere și în seara aceasta meritam să câștigăm. Nu suntem prea inspirați la ultima pasă și în ultimii 20-25 de metri. Nu luăm decizii bune.

Este normal ca patronul să fie supărat. Își dorește să câștige toate meciurile, dar și noi la fel. În fotbal nu reușești tot timpul să câștigi. Sper ca pe viitor să îl facem fericit”, a spus Marius Ștefănescu.

Antrenorul lui Sepsi după remiza albă cu Rapid: “Puteam să câștigăm”

Liviu Ciobotariu este de părere că formația din Sfântu Gherghe putea să câștige duelul cu Rapid. Tehnicianul susține că jucătorii săi arată din ce în ce mai bine și pare că își revin la forma din startul campionatului: “O primă repriză în care am dominat, ne-am creat ocazii bune de a marca, iar a doua repriză a fost mult mai echilibrată. Există această dezamăgire, pentru că am făcut un joc consistent și puteam să câștigăm.

Știam că ne așteaptă un meci greu, Rapid este cea mai în formă echipă din campionat. Ca și joc, am avut spirit, agresivitate, am ajuns la poartă, însă este al doilea meci când nu reușim să câștigăm pe teren propriu.

Avem jucători de calitate în atac, dar n-am reușit să înscriem, ăsta a fost singurul lucru. Am dus mingea în lateral, am încercat să înscriem, dar n-a intrat mingea în poartă. Punctele contează, nu suntem departe, dar va trebui să le obținem pentru că altfel va fi foarte greu să aspirăm la un loc de play-off.

În momentul în care am avut perioada cu 5-6 înfrângeri consecutive, era o apăsare, o neliniște în vestiar, pentru că ne doream să câștigăm, dar lucrurile s-au legat. În meciurile precedente am văzut echipa pe care eu am preluat-o, una cu spirit, atitudine. Lucrurile au intrat pe un drum bun, dar rezultatele sunt cele care ne frământă și ne apasă”.

Pentru Sepsi Sfântu Gheorghe urmează un meci cu FCU Craiova pe Ion Oblemenco. În etapa cu numărul 17, elevii lui Liviu Ciobotariu vor merge cu mai multă încredere. În tur, duelul s-a terminat cu victorie pentru Sepsi, scor 1-0. Astfel, formația de pe locul 8 din SuperLiga speră să obțină din nou cele trei puncte în fața echipei lui Adrian Mititelu.