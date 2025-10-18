Sport

“Dezamăgire mare!” Cât de afectat este, de fapt, Ştefan Târnovanu pentru că a fost rezervă la echipa naţională

Ştefan Târnovanu a fost lăsat, din nou, pe banca de rezerve de Mircea Lucescu. Mihai Stoica a dezvăluit cât de afectat este portarul FCSB de situaţia de la naţionala României.
Marian Popovici
18.10.2025 | 09:46
Ştefan Târnovanu a avut evoluţii solide în tricoul FCSB-ului. După gafele lui Horaţiu Moldovan şi Ionuţ Radu, portarul roş-albaştrilor spera să îi vină şi lui rândul. Dar Mircea Lucescu a mers tot pe mâna lui Radu cu Austria.

Cât de afectat este Ştefan Târnovanu de situaţia de la echipa naţională! Mihai Stoica a dezvăluit tot

Mihai Stoica a dezvăluit în emisiunea MM La Fanatik că Ştefan Târnovanu a fost dezamăgit de situaţia de la prima reprezentativă, mai ales că aştepta să fie titularizat la meciurile din luna octombrie:

„Este dezamăgit, clar. El este jucătorul nostru, apără în două competiţii şi are pe ce să se concentreze. La echipa naţională a fost folosit de Mircea Lucescu în meciul cu Lituania, de pe Ghencea.

Dacă vorbim despre cei care au apărat, este cel mai tânăr dintre cei trei, cu Moldovan şi Radu. Clar că nu te duci acolo… plus că scrie toată presa că aperi. A comis-o Moldovan foarte tare, n-a zis nimic Lucescu, apoi l-a lăsat acasă.

A comis-o Ionuţ Radu, nu chiar atât de tare, dar lumea a comentat golul încasat cu Moldova. Ştiind ce s-a întâmplat cu Moldovan, probabil Târnovanu s-a gândit că îi vine rândul. Nu s-a întâmplat.

Până la urmă, am jucat atât de bine cu Austria încât Radu n-a fost deranjat. A fost şutul lui Sabitzer, atât. Ştefan are 25 de ani, încă este junior la portari”, a spus Mihai Stoica în emisiunea „MM la Fanatik”.

Cum a ales Mircea Lucescu între Ionuţ Radu şi Ştefan Târnovanu

Mircea Lucescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA cum a ales între Ionuţ Radu şi Ştefan Târnovanu pentru meciul cu Austria. Selecţionerul a declarat că pasa lungă a lui Radu a contat foarte mult în alegerea portarului:

„În meciul acesta am spus că prima noastră opțiune este pasa lungă a lui Radu. Știu calitățile lor, așa și la Radu. Știam că are o pasă lungă extraordinară, superioară altor portari. Noi trebuia să îi facem pe ei să vină în pressing, să întoarcem în spate, ci nu să construim jocul din spate.

În condițiile astea, am întors jocul spre portar, îi forțam pe ei să vină în viteză, să facă pressing, dar să nu mai fie așa bine sincronizați. Dacă ei veneau la mijlocul terenului, dădeam minge lungă acolo unde era Bîrligea, care a făcut un meci extraordinar.

Poate nu îl făcea atât de bine dacă nu era convins că forța lui îi poate pune pe fundașii adverși în dificultate. Nu am văzut de mult un așa tip de atacant, poate de pe timpul lui Cămătaru, care să fie atât de puternic în duelurile individuale”, a explicat Mircea Lucescu.

