Universitatea Craiova a suferit a doua înfrângere consecutivă pe teren propriu. U Craiova – Chindia Târgoviște 0-1 a fost un meci parcă tras la indigo după duelul dintre olteni și Academica Clinceni, încheiat cu același scor.

Jucătorii oltenilor și-au exprimat dezamăgirea la finalul partidei, iar experimentații Marius Constantin și Paul Papp și-au asumat înfrângerea și au evitat să acuze arbitrajul sau multiplele absențe din lotul lui Cristiano Bergodi.

Dincolo de înfrângerea cu Chindia Târgoviște, jucătorii Craiovei trebuie să se obișnuiască și cu ideea că ar putea avea un nou antrenor, după ce italianul Bergodi a anunțat că este hotărât să demisioneze.

Paul Papp, dornic de revanșă, după U Craiova – Chindia Târgoviște 0-1: „Rușine nouă, dar trebuie să mergem mai departe”

În lipsă de soluții pentru banda stângă a apărării, în condițiile în care Nicușor Bancu a fost depistat pozitiv cu coronavirus, iar Bogdan Vătăjelu este accidentat, Cristiano Bergodi a fost nevoit să îl utilizeze pe Paul Papp într-o poziție inedită.

Fostul fundaș de la FC Vaslui și FCSB a jucat fundaș stânga și a recunoscut că nu s-a simțit foarte bine în acest rol inedit. El a mai fost folosit fundaș stânga în Turcia, însă a admis că nu este confortabil cu acest rol.

„Suntem supărați, nu avem voie să facem pași greșiți, trebuie să vedem cum o scoatem la capăt pentru că pierdem puncte prețioase și nu e bine. Am mai jucat o dată în Turcia fundaș stânga. Joc unde mă pune antrenorul, unde are nevoie.

Mister mi-a spus că trebuie să joc acolo pentru că nu are altă posibilitate. Am încercat să dau 100%, dar cred că… subțirel. Am încercat să scot maximum din acea poziție, dar mi-a venit peste picior, cum se spune. Ne-au lipsit jucători importanți, pandemia asta ne-a dat peste cap”, a declarat Paul Papp la Digisport.

Jucătorul în vârstă de 30 de ani a comentat și evoluția echipei sale din duelul pierdut contra târgoviștenilor și crede că înfrângerea a fost una justificată și rușinoasă. Papp atrage, însă, atenția asupra faptului că el și colegii săi trebuie să își revină rapid.

„A fost un meci greu, ne așteptam la așa ceva pentru că știam că e o echipă bătăioasă. Așa au jucat și azi. A fost o fază care ne-a surprins, nu știu dacă a fost penalty, nu am revăzut faza, dar așa s-a luat golul. Am pierdut iar puncte prețioase acasă, după cele pierdute cu Clinceniul.

Am avut două-trei ocazii, dar ne-a lipsit golul. Ei au avut și în prima repriză câte ceva, ne-au surprins puțin, dar puteam scoate mai mult. Trebuie să lăsăm capul jos, să muncim mai mult, să fim mai serioși și mai bărbați în teren. Sper ca în aceste două săptămâni să avem tot lotul valid, trebuie să avem încredere în noi, jucăm la un club mare, avem toate condițiile. A fost un pas greșit, rușine nouă dar trebuie să mergem mai departe, să ne antrenăm și să câștigăm următorul meci”, a mai spus Papp la Digisport.

Marius Constantin nu dă vina pe arbitraj sau absențe: „Trebuie să ridicăm nivelul”

Și veteranul Marius Constantin a fost complet dezamăgit după meciul U Craiova – Chindia Târgoviște 0-1. Fostul rapidist nu a căutat factori externi pe care să dea vina pentru eșec și crede că evoluția fotbaliștilor Craiovei este sub așteptări.

„Nu suntem în cea mai fericită situație. Am reușit, între ghilimele, a doua înfrângere consecutivă acasă și nu avem nicio scuză. Am peirdut două meciuri, cu Clinceni și Chindia și nu cred că ne-am ridicat la nivelul așteptărilor. E ușor să ne ascundem după absențe, că a fost un penalty care nu prea a fost, dar eu cred că trebuie să ne asumăm această evoluție mai puțin reușită și tot noi să îndreptăm situația.

Din punctul meu de vedere, este decizia arbitrului, dar nu cred că ar fi bine să ne legăm de arbitraj sau de absențe. Suntem la Craiova, am fost și noi tot 11 jucători. Trebuia să avem o evoluție mai bună și să câștigăm. Pauza ne va da suficient timp pentru a se integra toți jucătorii care au venit. Trebuie să ridicăm nivelul”, a comentat Marius Constantin.

Aflată în situația de a trebui să își caute un nou antrenor, după ce Cristiano Bergodi și-a anunțat demisia, U Craiova poate pierde și primul loc din clasamentul Ligii 1, dacă FCSB câștigă meciul cu FC Botoșani care se va juca sâmbătă, 7 noiembrie.