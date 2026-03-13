Dezamăgire mare pe „Ion Oblemenco”: Ștefan Baiaram a fost huiduit de întreg stadionul. Cum a reacționat vedeta Craiovei

Universitatea Craiova a început cu stângul play-off-ul, iar lupta pentru campionat se strânge încă după primul meci. Prestația dezamăgitoare a lui Ștefan Baiaram i-a înfuriat pe olteni, care l-au huiduit în minutul 82 al partidei de pe „Ion Oblemenco”, atunci când Coelho a decis să-l schimbe cu Houri.

Ștefan Baiaram a fost huiduit de întreg stadionul în U Craiova – FC Argeș. Cum le-a răspuns fotbalistul

Craiova lui Coelho este principala favorită la câștigarea titlului de campioană, însă a fost învinsă chiar în prima etapă de play-off de ocupanta locului șase, FC Argeș. „Vulturii violeți” s-au impus la limită, cu scorul de 1-0, după ce Bettaieb a înscris un eurogol în poarta apărată de Laurențiu Popescu.

Unul dintre cei mai slabi jucători de pe teren a fost chiar vedeta Universității Craiova, Ștefan Baiaram. Atacantul în vârstă de 23 de ani Prin urmare, în momentul schimbării el a fost huiduit de întreg stadionul.

Baiaram și-a menținut calmul și nu s-a lăsat afectat de comportamentul suporterilor, așa că i-a aplaudat și s-a așezat pe banca de rezerve. În cele 82 de minute petrecute pe gazon, jucătorul Craiovei nu a reușit să efectueze niciun dribling cu succes și și-a câștigat doar 29% din dueluri pe plan defensiv, iar nota primită pe site-ul Sofascore a fost 6.3. Singurii jucători cu calificative mai slabe au fost Assad Al-Hamlawi și portarul Laurențiu Popescu.

Peluza Nord, mesaj de încurajare pentru fotbaliștii Universității Craiova

În ciuda tensiunii din momentul schimbării lui Baiaram, suporterii s-au calmat după finalul partidei și au ales să-și susțină favoriții. Peluza Nord a Universității Craiova a avut un mesaj clar pentru jucătorii lui Coelho și i-a încurajat pentru următorul meci, care va fi împotriva lui Dinamo București.

„Capul sus, băieți! Este doar o înfrângere. Mergem la Dinamo, câștigăm și recuperăm punctele. Țineți minte: rămânem împreună și câștigăm campionatul inevitabil. Capul sus, repetăm!”, a fost mesajul transmis de galerie.

Care este situația în clasament după U Craiova – FC Argeș 0-1

De unde era favorită certă la câștigarea SuperLigii României, Universitatea Craiova riscă să piardă poziția de lider încă din prima etapă din play-off. Oltenii au intrat cu două puncte avans față de Rapid, echipa de pe locul secund, însă

Giuleștenii vor întâlni Dinamo București în prima etapă din play-off, iar meciul este programat sâmbătă, 14 martie, de la ora 21:00. Echipa antrenată de Costel Gâlcă va fi gazdă și are prima șansă pentru a obține cele trei puncte. După meciul de pe „Ion Oblemenco”, rapidiștii au o motivație în plus, aceea de a deveni lideri în campionat.