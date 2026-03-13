Dezamăgire mare pe „Ion Oblemenco”: Ștefan Baiaram a fost huiduit de întreg stadionul. Cum a reacționat vedeta Craiovei

Universitatea Craiova a început cu stângul play-off-ul, iar lupta pentru campionat se strânge încă după primul meci. Prestația dezamăgitoare a lui Ștefan Baiaram i-a înfuriat pe olteni, care l-au huiduit în minutul 82 al partidei de pe „Ion Oblemenco”, atunci când Coelho a decis să-l schimbe cu Houri.
Craiova lui Coelho este principala favorită la câștigarea titlului de campioană, însă a fost învinsă chiar în prima etapă de play-off de ocupanta locului șase, FC Argeș. „Vulturii violeți” s-au impus la limită, cu scorul de 1-0, după ce Bettaieb a înscris un eurogol în poarta apărată de Laurențiu Popescu.
Unul dintre cei mai slabi jucători de pe teren a fost chiar vedeta Universității Craiova, Ștefan Baiaram. Atacantul în vârstă de 23 de ani nu a reușit să desfacă defensiva piteșteană și a dezamăgit chiar în fața propriilor fani. Prin urmare, în momentul schimbării el a fost huiduit de întreg stadionul.
Baiaram și-a menținut calmul și nu s-a lăsat afectat de comportamentul suporterilor, așa că i-a aplaudat și s-a așezat pe banca de rezerve. În cele 82 de minute petrecute pe gazon, jucătorul Craiovei nu a reușit să efectueze niciun dribling cu succes și și-a câștigat doar 29% din dueluri pe plan defensiv, iar nota primită pe site-ul Sofascore a fost 6.3. Singurii jucători cu calificative mai slabe au fost Assad Al-Hamlawi și portarul Laurențiu Popescu.
În ciuda tensiunii din momentul schimbării lui Baiaram, suporterii s-au calmat după finalul partidei și au ales să-și susțină favoriții. Peluza Nord a Universității Craiova a avut un mesaj clar pentru jucătorii lui Coelho și i-a încurajat pentru următorul meci, care va fi împotriva lui Dinamo București.
„Capul sus, băieți! Este doar o înfrângere. Mergem la Dinamo, câștigăm și recuperăm punctele. Țineți minte: rămânem împreună și câștigăm campionatul inevitabil. Capul sus, repetăm!”, a fost mesajul transmis de galerie.
De unde era favorită certă la câștigarea SuperLigii României, Universitatea Craiova riscă să piardă poziția de lider încă din prima etapă din play-off. Oltenii au intrat cu două puncte avans față de Rapid, echipa de pe locul secund, însă după această înfrângere ar putea fi lăsați în urmă.
Giuleștenii vor întâlni Dinamo București în prima etapă din play-off, iar meciul este programat sâmbătă, 14 martie, de la ora 21:00. Echipa antrenată de Costel Gâlcă va fi gazdă și are prima șansă pentru a obține cele trei puncte. După meciul de pe „Ion Oblemenco”, rapidiștii au o motivație în plus, aceea de a deveni lideri în campionat.