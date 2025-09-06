Dezamăgire mare pentru românii din Cipru! Anunțul făcut înaintea meciului naționalei lui Mircea Lucescu

După ce a dezamăgit pe Arena Națională în fața Canadei, naționala de fotbal a României dorește să-și ia revanșa acolo unde într-adevăr contează. „Tricolorii” se pregătesc de duelul cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, însă fanii ce îi așteaptă cu sufletul la gură au primit o veste dezamăgitoare.

Mesaj dezamăgitor pentru fanii României din Cipru. Anunțul făcut de echipa națională

Marți, 8 septembrie, România are nevoie de cele trei puncte pentru a putea spera să se lupte cu Bosnia și Austria pentru primul loc din grupă, care va duce la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii.

care au împânzit stadionul în deplasarea de anul trecut din UEFA Nations League. De această dată, echipa națională a venit cu un anunț trist pentru toți suporterii prezenți în Cipru.

După ce vor ajunge în aeroport, fotbaliștii și stafful echipei naționale vor avea un culoar special, ceea ce va face imposibilă interacțiunea dintre fani și favoriții lor: „Mesaj pentru suporterii din Cipru!

Știm cât de mult înseamnă Echipa Națională pentru voi, am văzut în octombrie, anul trecut, și apreciem susținerea voastră sinceră! Vrem însă să vă informăm că, la sosirea în Larnaca, duminică seară, tricolorii vor avea un culoar special de tranzit, ceea ce înseamnă că nu va fi posibilă interacțiunea cu echipa pe aeroport. Delegația României va ajunge la hotelul Lordos Beach în jurul orei 20:00”, a transmis echipa națională pe Facebook.



Mesajul lui Nicolae Stanciu după rușinea din meciul cu Canada

România a pierdut fără drept de apel meciul amical cu Canada, iar fiind căpitanul echipei:

„E rușinos. Îmi cer scuze fanilor care au fost prezenți pe stadion și tuturor românilor. E un rezultat rușinos să pierzi 0-3 acasă. Nu s-a legat nimic în această seară. Am fost lipsiți de agresivitate în joc. Sunt primul care își asumă acest eșec! Acum nu avem altceva de făcut, decât să ne revenim, să fim bine.

Nu e bine niciodată când suferi o asemenea înfrângere, mai ales când îmbraci tricoul echipei naționale. De aceea îmi cer scuze tuturor suporterilor români. Fotbalul îți dă câteodată a doua șansă, noi o avem peste câteva zile, în Cipru”, a spus Nicolae Stanciu la finalul partidei de vineri seară, conform